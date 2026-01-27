Sodo siurblys BP 6.000 Garden Set
BP 6.000 Garden Set sudaro siurbimo komplektas, todėl patvarus ir galingas sodo siurblys gali būti iš karto naudojamas sodo laistymui.
Dėl didelės siurbimo galios ir slėgio BP 6.000 Garden Set užtikrina idealias sąlygas patogiam sodo laistymui iš vandens cisternų ar rezervuarų. BP 6.000 Garden Set su 3,5 m vakuumui atsparia spiraline žarna, filtru ir atbuliniu vožtuvu (G1 jungties sriegis, 3/4 colio skersmens) leidžia iš kart naudoti patvarų, lengvą siurblį ir kurį galima lengvai transportuoti naudojant ergonomišką rankeną. Kärcher sodo siurbliai yra galingi ir nereikalaujantys priežiūros, juos galima prijungti nenaudojant jokių įrankių. Juos taip pat galima patogiai įjungti ir išjungti kojiniu jungikliu, taip apsaugant nugarą. Komplektas pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas, o tai yra ilgaamžiškumo pagrindas. Taip pat galima pratęsti Kärcher garantiją iki penkerių metų. Naudojant elektroninį slėgio jungiklį, siurbliui galima suteikti automatinę paleidimo/išjungimo funkciją.
Savybės ir privalumai
Patvarus ir ilgaamžisKärcher suteikia prailgintą penkerių metų garantinį laikotarpį.
Patogus kojinis jungiklis.Lengva įjungti ir išjungti - apsaugo nugarą.
Paruoštas naudotiParuoštas pajungimui, spiralinė žarna su pasiurbimo filtru ir atbuliniu vožtuvu.
Optimali siurbimo funkcija
- Kokybiškas siurblys iš karto išsiurbia vandenį iš 8 m gylio, pvz. iš cisternos.
Atskira pripildymo ertmė
- Paprasta užpildyti prieš naudojimą
Vandens išleidimo anga
- Optimali apsauga nuo šalčio poveikio.
Optimaliai suprojektuoti adapteriai
- Optimali sandariklių sistema, užtikrinantį lengvą siurblio pajungimą be įrankių
Ergonomiška rankena.
- Lengva naudotis ir transportuoti
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|1000
|Maks. vandens srautas (l/h)
|< 6000
|Kėlimo aukštis (m)
|max. 45
|Vandens slėgis (bar)
|max. 4,5
|Siurbimo aukštis (m)
|8
|Tiekimo temperatūra (°C)
|max. 35
|Pajungimo sriegis
|G1
|Elektros laidas (m)
|1,5
|Įtampa (V)
|230 - 240
|Dažnis (Hz)
|50
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|9,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|11,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|384 x 204 x 253
Komplektacija
- Jungties perėjimas G1 siurbliams
- Dvipusio prijungimo adapteris G 1 siurbliams
- Įskaitant siurbimo žarnos komplektą
Įranga
- Optimizuota įmova
- Patogus kojinis jungiklis.
- Atskira pripildymo ertmė
- Vandens išleidimo vožtuvas
- Ergonomiška rankena
Videos
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymui iš lietaus vandens talpų, cisternų ar šulinių, pvz. naudojant laistymo purkštuvus
Priedai
BP 6.000 Garden Set atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.