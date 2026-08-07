Akumuliatorinė vejapjovė LMO 18-36 Battery set + LTR 18-30 Battery
Dėl savo lengvumo ir išskirtinio manevringumo, akumuliatorinė vejapjovė LMO 18-36 Battery Set lengvai pjauna žolę, net ir sudėtinguose plotuose. Aštrių, plieninių ašmenų dėka, veja visada tolygiai nupjaunama, nepaliekant nelygių jos kraštų. Dėl „du viename“ pjovimo sistemos, nupjauta veja gali būti surenkama į surinkimo konteinerį arba paskleidžiama ant vejos kaip natūrali trąša, naudojant mulčiavimo kaištį. Didesniam lankstumui, galima nustatyti keturių lygių pjovimo aukštį. Patogesniam valdymui, vejapjovė turi patogią, minkštą rankeną bei jungiklius iš abiejų pusių. Konteinerio prisipildymo indikatorius, kuris rodo kada jį reikia ištuštinti, taip pat yra labai praktiška savybė. Apsaugos užraktas veikia kaip apsauga nuo vaikų tam, kad prietaisas atsitiktinai neįsijungtų. Be to, reguliuojama rankena užtikrina patogią darbo padėtį, o dėl įrenginio sulankstymo funkcijos ekonomiškai išnaudojama vieta laikymui. Specialūs šereliai leidžia itin kruopščiai nupjauti žolę. Komplektuojama su akumuliatoriumi ir greito veikimo įkrovikliu.
Savybės ir privalumai
Lengva ir manevringaItin lengva, todėl galima be vargo valdyti ir ant nelygių paviršių. Manevringumas: nepaprastai lengva manevruoti net aplink kliūtis sode.
Pjauna iki pat pakraščiųSpecialūs šereliai automatiškai pagauna žolę, augančią pakraščiuose.
2-in-1 pjovimo sistemaPjaunama žolė efektyviai surenkama į žolės surinkimo talpą pjovimo metu. Mulčiavimo funkcija: naudojant mulčiavimo kaištį nupjauta žolė yra paskleidžiama ant vejos kaip natūrali trąša. Aštrūs, plieniniai ašmenys tolygiai pjauna veją, nepaliekant nelygių kraštų.
Centrinis pjovimo aukščio nustatymas
- Pjovimo aukštis gali būti reguliuojamas iki keturių pozicijų.
Užpildymo lygio indikatorius
- Pripildymo lygio indikatorius nurodo, kada reikia ištuštinti žolių surinkimo talpyklą.
Ergonomiškas naudojimas
- Stūmimo rankena gali būi pritaikyta kiekvienam naudotojui – kad visada išlikti vertikalioje padėtyje.
- Saugus ir komfortiškas naudojimas dėl minkštos rankenos.
- Abiejose pusėse esantys mygtukai palengvina naudojimą.
Integruota sulankstoma rankena
- Integruota rankena patogiam transportavimui.
Vietą taupantis dizainas
- Sulenkiama rankena leidžia įrenginį sandėliuoti taupant vietą.
- Tekstilinė surinkimo talpa gali būti sulankstoma ir taip neužims sandėliavimo vietos.
Saugumo užraktas
- Apsauga nuo vaikų: papildomos priemonės nuo netikėto įrenginio įsijungimo.
Priklauso 18 V Kärcher Battery Power platformai.
- Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
- Ilgaamžis ir galingas dėka ličio jonų akumuliatoriaus.
- Keičiamą akumuliatorių galima naudoti visuose kituose 18 V Kärcher Battery Power platformos įrenginiuose.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Pjovimo plotis (cm)
|36
|Pjovimo aukštis (mm)
|30 - 70
|Pjovimo aukščio reguliavimas
|4x
|Nupjautos žolės talpos dydis (l)
|45
|Apsukų greitis (rpm)
|4000
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|18
|Talpa (Ah)
|5
|Našumas vienam akumuliatoriaus įkrovimui* (m²)
|max. 350 (5,0 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 24 (5,0 Ah)
|Baterijos įkrovimo laikas su greitu įkrovikliu 80% / 100% (min)
|94 / 143
|Įkrovimo srovė (A)
|2,5
|Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (V)
|100 - 240
|Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (Hz)
|50 - 60
|Spalva
|Geltona
¹⁾ Pjovimo aukštis: 4 lygis
Komplektacija
- Akumuliatorius: 18 V / 5.0 Ah Battery Power akumuliatorius (1 vnt.)
- Akumuliatoriaus įkroviklis: 18 V Battery Power greitasis įkroviklis (1 vnt.)
- Mulčiavimo rinkinys
- Nupjautos žolės talpa
Įranga
- Ašmenys
- Integruota sulankstoma rankena
- Užpildymo lygio indikatorius
Pritaikymo sritys
- Veja