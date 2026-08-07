Akumuliatorinė žoliapjovė LTR 2-18 Battery Set
Akumuliatorinė žoliapjovė „LTR 2-18 Battery Set“ yra ne tik lengva ir ergonomiška, todėl ją patogu laikyti, bet ir idealiai tinka vejos pakraščiams ir mažoms vejoms pjauti.
Akumuliatorinė žoliapjovė „LTR 2-18 Battery Set“ – tai efektyvus belaidės sodo priežiūros sprendimas. Akumuliatorius ir akumuliatoriaus įkroviklis jau įtraukti į tiekimo komplektą, todėl 18 V žoliapjovė paruošta visiškai lanksčiam darbui. Suktas žoliapjovės valas užtikrina itin tikslų vejos pjovimą. Su šia žoliapjove lengvai pasieksite visus sodo kampelius ir sunkiai prieinamas vietas, kurių neįmanoma nupjauti naudojant vejapjovę. Pakraščių pjovimo funkcija užtikrina, kad vejos kraštai atrodys nepriekaištingai. Pjovimą galima reguliuoti paprasčiausiai pasukant rankeną, todėl nesunkiai ir nepriekaištingai nupjausite kraštus palei takelius ir terasas. Žoliapjovės pjovimo valas susireguliuoja iki optimalaus ilgio automatiškai, todėl kiekvieną kartą įjungus žoliapjovę jo ilgis bus idealus. Žoliapjovė yra lengva ir gerai subalansuota, todėl ją lengva ir patogu naudoti. Naudojant augalų apsaugą išlaikomas reikiamas atstumas iki augalų ir medžių, todėl pjaunant veją jie bus apsaugoti nuo pažeidimų.
Savybės ir privalumai
Efektyvi pjovimo sistemaPalengvinapjovimo darbus kampuose ir siaurose sodo vietose. Suktas pjovimo valas užtikrina tikslų pjovimą ir tylų darbą.
Kraštų pjovimasBesisukanti galvutė švariems, tiksliai nupjautiems vejos kraštams palei terasas ir takus.
Atlenkiama augalų apsaugaApsaugo augalus ir medžius nuo pažeidimų.
Ergonomiškas rankenos dizainas
- Patogi darbo padėtis ir dviejų rankenų dizainas palengvina nugaros raumenų darbą.
Automatinis valo reguliavimas
- Automatinis valo prisitaikymas garantuoja, kad jis nuolat bus reikiamo ilgio.
Patogus apsauginis gaubtas
- Apsauginis dangtelis apsaugo naudotoją nuo nuopjovų byrėjimo į šalis.
- Papildomos atramos leidžia patogiai padėti įrenginį pertraukėlių metu.
Lengvas
- Nedidelis įrenginio svoris palengvina darbą.
Optimalus ašmenų naudojimas
- Puikiai tinka daug jėgų reikalaujantiems pjovimo darbams.
Priklauso 18 V Kärcher Battery Power platformai.
- Keičiamą akumuliatorių galima naudoti visuose kituose 18 V Kärcher Battery Power platformos įrenginiuose.
- Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
- Ilgaamžis ir galingas dėka ličio jonų akumuliatoriaus.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Pjovimo skersmuo (cm)
|25
|Krūmapjovė
|Valo galvutė
|Sriegio pratęsimas
|automatinis
|Valo geometrija
|suktas
|Valo skersmuo (mm)
|1,6
|Apsukų greitis (rpm)
|8400
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|18
|Talpa (Ah)
|2
|Našumas vienam akumuliatoriaus įkrovimui* (m)
|max. 850 (2,0 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 20
|Įkrovimo laikas su standartiniu įkrovikliu (min)
|94
|Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (V)
|100 - 240
|Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (Hz)
|50 - 60
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|1,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|945 x 317 x 928
Komplektacija
- Versija: Komplekte yra akumuliatorius ir įkroviklis
- Akumuliatorius: 18 V / 2,0 Ah Battery Power baterija (1 vnt.)
- Akumuliatoriaus įkroviklis: 18 V Battery Power standartinis kroviklis (1 vnt.)
Įranga
- Ritė
- Augalų apsauga
- Papildoma rankena
- Pasukamas pjovimo mazgas
Videos
Pritaikymo sritys
- Veja
- Vejos pakraščiai, pavyzdžiui, palei gėlynus ar takus
Priedai
LTR 2-18 Battery Set atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.