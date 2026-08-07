Akumuliatorinė žoliapjovė LTR 3-18
Akumuliatorinė žoliapjovė LTR 3-18 yra iš tikro universali. Ja lengvai pasieksite visus kampelius, galėsite nupjauti žolę po kliūtimis ir suformuoti nepriekaištingus vejos kraštus.
Akumuliatorinė žoliapjovė LTR 3-18 – idealus vejos priežiūros įrankis. Dėl suktos pjovimo valo formos 18 V žoliapjovė pjauna švariai ir ją naudojant lengva pasiekti visus sodo kampelius ir sunkiai prieinamas vietas, kurių neįmanoma nupjauti naudojant vejapjovę. Pakraščių pjovimo funkcija užtikrina švarų žolės pjovimą palei takelius ir terasas, o reguliuoti ją galima paprasčiausiai pasukant rankeną. Žoliapjovės pjovimo valas susireguliuoja iki optimalaus ilgio automatiškai, todėl kiekvieną kartą įjungus žoliapjovę jo ilgis bus idealus. Pjovimo mazgo pakrypimo kampą galima lengvai reguliuoti koja, tad nereikia lankstytis. Dėl šių savybių lengvai nupjausite žolę po objektais arba ant skardžių. Naudojant sulankstomą augalų apsaugą išlaikomas reikiamas atstumas iki augalų ir medžių, todėl jie bus apsaugoti nuo pažeidimų pjaunant veją. Ergonomišką darbą palengvina reguliuojama antroji rankena, teleskopinis kotas ir mažas žoliapjovės svoris.
Savybės ir privalumai
Efektyvi pjovimo sistemaPalengvinapjovimo darbus kampuose ir siaurose sodo vietose. Suktas pjovimo valas užtikrina tikslų pjovimą ir tylų darbą.
Kraštų pjovimasBesisukanti galvutė švariems, tiksliai nupjautiems vejos kraštams palei terasas ir takus.
Reguliuojama galvutėErgonomiškas pjovimo sprendimas net ir po žemais paviršiais, pavyzdžiui sodo suolais.
Teleskopinė rankena
- Pritaikoma prie kiekvieno vartotojo ūgio. Vertikali darbinė padėtis apsaugo nugarą nuo sužeidimų.
Atlenkiama augalų apsauga
- Apsaugo augalus ir medžius nuo pažeidimų.
Ergonomiškas rankenos dizainas
Automatinis valo reguliavimas
- Automatinis valo prisitaikymas garantuoja, kad jis nuolat bus reikiamo ilgio.
Patogus apsauginis gaubtas
- Apsauginis dangtelis apsaugo naudotoją nuo nuopjovų byrėjimo į šalis.
Optimalus ašmenų naudojimas
- Puikiai tinka daug jėgų reikalaujantiems pjovimo darbams.
Priklauso 18 V Kärcher Battery Power platformai.
- Įrenginį gali maitinti bet kuris 18 V Kärcher Battery Power akumuliatorius.
- Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
- Ilgaamžis ir galingas dėka ličio jonų akumuliatoriaus.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Pjovimo skersmuo (cm)
|30
|Krūmapjovė
|Valo galvutė
|Sriegio pratęsimas
|automatinis
|Valo geometrija
|suktas
|Valo skersmuo (mm)
|1,6
|Apsukų greitis (rpm)
|8900
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|18
|Našumas vienam akumuliatoriaus įkrovimui* (m)
|max. 1100 (2,5 Ah) / max. 2200 (5,0 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0 Ah)
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|2,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|3,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1015 x 317 x 1000
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
Įranga
- Ritė
- Augalų apsauga
- Pakreipimo reguliavimas
- Papildoma rankena
- Pasukamas pjovimo mazgas
Videos
Pritaikymo sritys
- Veja
Priedai
LTR 3-18 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.