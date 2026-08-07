Akumuliatorinė žoliapjovė LTR 3-18

Akumuliatorinė žoliapjovė LTR 3-18 yra iš tikro universali. Ja lengvai pasieksite visus kampelius, galėsite nupjauti žolę po kliūtimis ir suformuoti nepriekaištingus vejos kraštus. 

Akumuliatorinė žoliapjovė LTR 3-18 – idealus vejos priežiūros įrankis. Dėl suktos pjovimo valo formos 18 V žoliapjovė pjauna švariai ir ją naudojant lengva pasiekti visus sodo kampelius ir sunkiai prieinamas vietas, kurių neįmanoma nupjauti naudojant vejapjovę. Pakraščių pjovimo funkcija užtikrina švarų žolės pjovimą palei takelius ir terasas, o reguliuoti ją galima paprasčiausiai pasukant rankeną. Žoliapjovės pjovimo valas susireguliuoja iki optimalaus ilgio automatiškai, todėl kiekvieną kartą įjungus žoliapjovę jo ilgis bus idealus. Pjovimo mazgo pakrypimo kampą galima lengvai reguliuoti koja, tad nereikia lankstytis. Dėl šių savybių lengvai nupjausite žolę po objektais arba ant skardžių. Naudojant sulankstomą augalų apsaugą išlaikomas reikiamas atstumas iki augalų ir medžių, todėl jie bus apsaugoti nuo pažeidimų pjaunant veją. Ergonomišką darbą palengvina reguliuojama antroji rankena, teleskopinis kotas ir mažas žoliapjovės svoris. 

Savybės ir privalumai
Akumuliatorinė žoliapjovė LTR 3-18: Efektyvi pjovimo sistema
Efektyvi pjovimo sistema
Palengvinapjovimo darbus kampuose ir siaurose sodo vietose. Suktas pjovimo valas užtikrina tikslų pjovimą ir tylų darbą.
Akumuliatorinė žoliapjovė LTR 3-18: Kraštų pjovimas
Kraštų pjovimas
Besisukanti galvutė švariems, tiksliai nupjautiems vejos kraštams palei terasas ir takus.
Akumuliatorinė žoliapjovė LTR 3-18: Reguliuojama galvutė
Reguliuojama galvutė
Ergonomiškas pjovimo sprendimas net ir po žemais paviršiais, pavyzdžiui sodo suolais.
Teleskopinė rankena
  • Pritaikoma prie kiekvieno vartotojo ūgio. Vertikali darbinė padėtis apsaugo nugarą nuo sužeidimų.
Atlenkiama augalų apsauga
  • Apsaugo augalus ir medžius nuo pažeidimų.
Ergonomiškas rankenos dizainas
Automatinis valo reguliavimas
  • Automatinis valo prisitaikymas garantuoja, kad jis nuolat bus reikiamo ilgio.
Patogus apsauginis gaubtas
  • Apsauginis dangtelis apsaugo naudotoją nuo nuopjovų byrėjimo į šalis.
Optimalus ašmenų naudojimas
  • Puikiai tinka daug jėgų reikalaujantiems pjovimo darbams.
Priklauso 18 V Kärcher Battery Power platformai.
  • Įrenginį gali maitinti bet kuris 18 V Kärcher Battery Power akumuliatorius.
  • Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
  • Ilgaamžis ir galingas dėka ličio jonų akumuliatoriaus.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Akumuliatorinis įrenginys
Akumuliatorių platforma 18 V akumuliatorių platforma
Pjovimo skersmuo (cm) 30
Krūmapjovė Valo galvutė
Sriegio pratęsimas automatinis
Valo geometrija suktas
Valo skersmuo (mm) 1,6
Apsukų greitis (rpm) 8900
Akumuliatoriaus tipas Li-Ion keičiamas akumuliatorius
Įtampa (V) 18
Našumas vienam akumuliatoriaus įkrovimui* (m) max. 1100 (2,5 Ah) / max. 2200 (5,0 Ah)
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min) max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0 Ah)
Spalva Geltona
Svoris (be priedų) (kg) 2,1
Svoris (su pakuote) (kg) 3,9
Matmenys (I x P x A) (mm) 1015 x 317 x 1000

Komplektacija

  • Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją

Įranga

  • Ritė
  • Augalų apsauga
  • Pakreipimo reguliavimas
  • Papildoma rankena
  • Pasukamas pjovimo mazgas
Akumuliatorinė žoliapjovė LTR 3-18
Akumuliatorinė žoliapjovė LTR 3-18
Videos
Pritaikymo sritys
  • Veja
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LTR 3-18 atsarginės dalys

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