Stumiamas šlavimo įrenginys S 4 Twin Go! Further
Riboto leidimo juodos spalvos šlavimo įrenginys, pagamintas iš 30 % perdirbto plastiko¹⁾ ir turintis išskirtinių priedų.
Pagamintas iš 30 procentų perdirbto plastiko¹⁾ ir praturtintas išskirtiniais priedais, S4 Twin Go!Further stumiamas šlavimo įrenginys garantuoja aukščiausius valymo rezultatus bei maksimalų komfortą. Dėl galingo ritininio šepečio, dviejų šoninių šepečių ir 680 mm bendro šlavimo pločio, per valandą lengvai iššluojami plotai, siekiantys 2400 m². Surinktos šiukšlės nukreipiamos tiesiai į 20 litrų talpos atliekų konteinerį. Ilgi šoninių šepečių šereliai užtikrina itin kruopštų valymą net palei kraštus. Nuolat reguliuojamo aukščio stūmimo rankena leidžia ją optimaliai pritaikyti bet kurio naudotojo ūgiui. Dėl rėme įmontuotos kojelės, šlavimo įrenginį lengvai sulankstomas nepasilenkiant ir gali būti pernešamas už rankenos – taip užtikrinamas patogus ir vietą taupantis sandėliavimas. Šoninių šepečių tvirtinimas be įrankių reiškia, kad įrenginys yra paruoštas darbui vos per kelias akimirkas.
Savybės ir privalumai
Praktiškas šoninio šepečio dangtelisŠoninio šepečio tvirtinimas be įrankių, greitam paruošimui ir darbui.
Suėmimo žnyplės su tvirtinimu prie stūmimo rankenosHigieniškai ir be pasilenkimo surinksite šiukšles nuo gyvatvorių ar gėlynų.
Tvarumo savybėsKonstrukcijos sudėtyje yra 30 % perdirbto plastiko¹⁾. Pakuotei gaminti buvo panaudota mažiausiai 80 % perdirbto popieriaus Plastikiniai maišeliai, pagaminti iš ne mažiau kaip 50 % perdirbtų medžiagų²⁾.
Aukščio reguliavimas su tvirtinimu
- Dėka individualaus aukščio pritaikymo, šluosite neapkraudami nugaros.
Patogi kojelė
- Lengvas šluotos sudėjimas vietą taupančiam sandėliavimui.
Paprastas šiukšlių talpos išėmimas
- Paprastas šiukšlių talpos ištuštinimas.
Stovintis šiukšlių konteineris
- Ištuštinkite šiukšlių talpą be kontakto su purvu.
Šlavimas prie pat kraštų
- Kruopštus kampų, briaunų ir tarpų valymas.
Praktiška transportavimo rankena
- Dėka transportavimo rankenos, šluotą galima lengvai pernešti ir sandėliuoti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Darbinis plotis su šoniniu šepečiu (mm)
|680
|Maks. našumas (m²/h)
|2400
|Korpusas / rėmas
|Plastikas / Plastikas
|Konteinerio talpa (l)
|20
|Spalva
|Juoda
|Svoris (be priedų) (kg)
|10,2
|Svoris, paruoštos naudoti (kg)
|10,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|11,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|760 x 668 x 940
¹⁾ Tik gaminys, visos plastikinės dalys, išskyrus priedus. / ²⁾ Susijęs su pakuote dėžės viduje.
Komplektacija
- Šiukšliadėžė: 1 Piece(s)
- Šoninis šepetys: 2 Piece(s)
Įranga
- Ergonomiška stūmimo rankena.
- Stūmimo rankena su bepakopiu reguliavimu
- Laikymo vieta
- Kojinė plokštė, skirta taupyti vietą
- Šoninio šepetėlio tvirtinimas be įrankių
- Stovintis šiukšlių konteineris
Pritaikymo sritys
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Takeliai aplink namą
- Pėsčiųjų takai
- (Kiemas) įvažiavimai, privažiavimai
- Rūsys
Priedai
S 4 Twin Go! Further atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.