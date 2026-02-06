Vejapjovė robotas RCX 4
Dėl GPS, RTK ir AI kameros RCX 4 veikia visiškai automatiškai ir be kontūrą žyminčių laidų. Jame įrengta visų ratų pavara, todėl jis lengvai įveikia net sudėtingą reljefą ir saugo veją.
RCX 4 vejos robotas gali visiškai automatiškai pjauti iki 1500 kv.m veją be jokių sklypo kontūro laidų. GPS, realaus laiko kinematinio padėties nustatymo RTK antena ir AI kamera užtikrina, kad robotas gali orientuotis aplinkoje be sklypo perimetrą žyminčių laidų. Tikslus orientavimasis leidžia robotui pjauti žolę lygiagrečiomis juostomis ir užbaigti vejos tvarkymą pačiu trumpiausiu laiku. RCX 4 išmaniai atpažįsta kliūtis, pavyzdžiui, medžius ar vejoje besislepiančius gyvūnus ir apvažiuoja juos optimaliu atstumu. Žolės pjovimo aukštį galima reguliuoti – nuo 2 iki 6 cm. Robotas vejapjovė automatiškai sudaro pjaunamos teritorijos žemėlapį naudojant dirbtinio intelekto funkciją arba galima pasinaudoti nuotolinio valdymo funkcija mobilioje programėlėje. Programėlėje taip pat galima pažymėti pjovimo zonas ir draudžiamas pjauti zonas. Dar didesniam patogumui, programėlėje galima nustatyti pjovimo grafiką, trukmę, kryptį ir kitus parametrus. Dėl visų varančiųjų ratų pavaros vejos robotas gali pjauti žolę iki 60 proc. nuolydžio zonose ir ypač švelniai apsisukti, saugodamas veją. Visus pagrindinius vejos pjovimo nustatymus galima peržiūrėti ir reguliuoti prietaiso LCD ekrane.
Savybės ir privalumai
Navigacija naudojant GPS ir RTK
- Nereikia jokių kontūro laidų – vadinasi, jokių ilgų įrengimo darbų ir daug laiko reikalaujančio laidų reguliavimo.
- Dėl ryšio su palydovais ir RTK antenos vejos robotas nustato padėtį centimetro tikslumu, todėl galima ypač tiksliai nustatyti pjovimo zonas.
- Žolės pjovimo zonos žemėlapis sudaromas labai paprastai, naudojant nuotolinio vejos roboto valdymo funkciją.
AI kamera
- 3D stereo kamera atpažįsta tokius paviršius kaip žolė ar akmuo, todėl gali savarankiškai sudaryti žolės pjovimo teritorijos žemėlapį.
- AI kamera išmaniai atpažįsta objektus ir atitinkamai pritaiko vejos roboto važiavimo elgseną atsižvelgiant į kliūtis. Robotas privažiuoja arti prie medžių ir krūmų, tačiau laikosi atokiau nuo gyvų būtybių.
- Jei GPS signalas silpnas, orientuotis aplinkoje padeda kamera, kad vejos robotas judėtų efektyviai ir saugiai.
Žolės pjovimas lygiagrečiomis juostomis
- Robotas vejapjovė pjauna lygiagrečiomis juostomis, taip užtikrindama maksimalų efektyvumą. Atstumas tarp juostų gali būti nustatytas individualiai.
- Jei juostų norite išvengti, vejos robotas gali po kiekvieno pjovimo veiksmo keisti kryptį arba pjauti individualiai pasirinktu kampu.
Visų varančiųjų ratų pavara
- Vejos robotas turi tris varomuosius ratus, todėl gali užvažiuoti ir pjauti žolę ant nuolydžių, kurių statumas siekia iki 60 proc.
- Esant nelygiems paviršiams, robotas vejapjovė gali pati išsilaisvinti iš sudėtingų situacijų.
- Vejos robotas gali perlipti per aukštesnius slenksčius, pvz. pjaudamas žolę dviejose skirtingo aukščio zonose.
Švelnus apsisukimas
- Dėl ratų sąveikos su 360° besisukančiu paslankiu galiniu ratu robotizuota vejapjovė apsisuka sklandžiai ir švelniai, saugodama žolę.
Lietaus jutiklis
- Įmontuotu jutikliu vejos robotas nustato, ar lyja, ir jei taip, grįžta į įkrovimo stotelę, kol veja vėl neišdžiūsta.
- Galima parinkti tokius nustatymus, kad įrenginys pjautų žolę ir per lietų, arba sureguliuoti pertraukos laiką.
LCD ekranas
- Dideliame LCD ekrane bet kuriuo metu galima peržiūrėti roboto vejapjovės būseną.
- Pagrindines parinktis galima nustatyti pačiame įrenginio ekrane.
Automatinis tvarkaraštis su keliomis zonomis
- Robotas vejapjovė sukuria individualų tvarkaraštį atsižvelgiant į vietovę ir jos būklę ir reguliariai jį vykdo.
- Gali būti sukurtos skirtingos pjovimo zonos ir vejos robotas gali savarankiškai ir pasirinktinai pereiti iš vienos zonos į kitą.
- Pjovimo tvarkaraštis gali būti pritaikytas individualiai, pvz., galima uždrausti vejapjovei įvažiuoti į tam tikrą paviršiaus zoną tam tikru paros metu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Našumas (m²)
|1500
|Vejapjovės tipas
|Laisvai besisukantys ašmenys
|Ašmenų skaičius
|3
|Pjovimo plotis (cm)
|22
|Pjovimo aukštis (mm)
|20 / 60
|Įkalnės įveikimas (%)
|max. 60
|Žolės pjovimo programėlė
|Mulčiavimas
|Navigacijos technologija
|GPS / RTK / AI kamera
|Kameros tipas
|3D stereo
|Pjovimo zonos nustatymas
|GPS vietovės nustatymas / Žolės aptikimas
|Siauriausio koridoriaus plotis (cm)
|80
|Pjovimo zonų skaičius (Piece(s))
|max. 10
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (min)
|75
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Baterijos įtampa (V)
|18
|Akumuliatoriaus talpa (Ah)
|5
|Įkrovimo srovė (A)
|3
|Garso lygis (dB(A))
|60
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|100 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Spalva
|Juoda
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|680 x 420 x 275
|Pjovimo trukmė pakrovus bateriją (min)
|90
|Svoris (be priedų) (kg)
|12,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|31
Komplektacija
- Įkrovimo stotelė
- RTK antena
- Grunto kaiščiai įkrovimo stotelei tvirtinti: 8 Piece(s)
- Grunto kaiščiai RTK antenai tvirtinti: 4 Piece(s)
- Varžtai RTK antenai montuoti: 4 Piece(s)
- Vejapjovės ašmenys ir varžtai: 9 Piece(s)
Įranga
- Navigacijos sistema: Sisteminės juostelės
- Draudžiamos zonos
- Žolės pjovimo kraštuose funkcija
- Jutiklių technologija: Optinis jutiklis/ Lietaus jutiklis/ Kėlimo jutiklis/ Pasvirimo jutiklis/ Smūgio jutiklis
- LoRa®
- valdymas naudojant programėlę
- Jungtis per WLAN
- Jungtis „Bluetooth“ ryšiu
- Išmaniosios programėlės funkcijos
- PIN kodo užraktas
- OTA programinės įrangos atnaujinimas
- Paslankioji pjovimo deka
- Visų varančiųjų ratų pavara
- Ekranas
- Pjovimo atidėjimas dėl lietaus
- Ratų skaičius: 3 Piece(s)
- Nešimo rankena
- Apsauga nuo vagystės
Priedai
RCX 4 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.