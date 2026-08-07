Automobilio valymo rinkinys
Šis rinkinys yra lengvai valdomas. Jį sudaro dulkių šepetėlis, specialus antgalis ir lanksti žarna, leidžianti patogiai išvalyti visą jūsų automobilio vidų. Valydami prietaisų skydelį, automobilių sėdynes, tekstilinius paviršius ar grindų kilimėlius, galite pasiekti ir patikimai išvalyti net mažiausius tarpus.
Sukomponuotas Kärcher automobilio salono valymo rinkinys užtikrina aukšto lygio švarą: naudojant dulkių šepetį ir specialų antgalį paprastai varginantis automobilio salono valymo procesas tampa malonumu. Lanksti, reguliuojamo ilgio žarna garantuoja ypač lengvą valdymą: ji gali lengvai pasiekti net ir mažiausius plyšius bei sunkiai pasiekiamas vietas. Visi minkšti paviršiai, kilimėliai ir prietaisų skydelis, centrinė konsolė ir bagažinė bus švarūs, todėl jūsų automobilis taps visiškai švaria komforto zona.
Savybės ir privalumai
Visapusiška papildoma įranga, skirta kruopščiam automobilių viduje esančių paviršių valymui
Lanksti žarna užtikrina maksimalų lankstumą ir maksimalią judėjimo laisvę
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|415 x 120 x 43
Pritaikymo sritys
- Automobilio prietaisų skydelis
- Centrinio valdymo skydelis
- Kojų kilimėliai
- Kietosios grindų dangos
- Automobilių sėdynės
- Automobilio bagažinė