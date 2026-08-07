Filtro maišelių rinkinys, 5 vnt.

Filtro maišeliai su praktiška fiksavimo sistema higieniškam jų nuėmimui, nesiliečiant prie purvo. Tinka Karcher siurbliui VC 2

Filtro maišeliai VC 2 dulkių siurbliui. Praktiška fiksavimo sistema higieniškam nuėmimui, išvengiant kontakto su purvu.

Savybės ir privalumai
Filtro maišeliai su praktiška fiksavimo sistema
  • Higieniškam pašalinimui, išvengiant kontakto su purvu
Didelė talpa
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Kiekis (Piece(s)) 5
Spalva Balta
Svoris (kg) 0,2
Svoris (su pakuote) (kg) 0,3
Matmenys (I x P x A) (mm) 350 x 160 x 33
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Sauso purvo siurbimui