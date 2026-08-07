Filtro maišelių rinkinys, 5 vnt.
Filtro maišeliai su praktiška fiksavimo sistema higieniškam jų nuėmimui, nesiliečiant prie purvo. Tinka Karcher siurbliui VC 2
Filtro maišeliai VC 2 dulkių siurbliui. Praktiška fiksavimo sistema higieniškam nuėmimui, išvengiant kontakto su purvu.
Savybės ir privalumai
Filtro maišeliai su praktiška fiksavimo sistema
- Higieniškam pašalinimui, išvengiant kontakto su purvu
Didelė talpa
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|5
|Spalva
|Balta
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|350 x 160 x 33
Pritaikymo sritys
- Sauso purvo siurbimui