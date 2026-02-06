Flico filtro maišeliai KFI 117
Sukurtas akumuliatoriniam WD 1 Compact akumuliatoriniam drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliui: 3 sluoksnių flico filtro maišelis, užtikrinantis ilgalaikę siurbiamąją galią ir puikų dulkių sulaikymą.
Dideliam našumui: 3 sluoksnių flico filtrų maišeliai, sukurti specialiai akumuliatoriniam WD 1 Compact Battery drėgno ir sauso ir valymo dulkių siurbliui, yra ypač atsparūs plyšimui ir puikiai sulaiko dulkes bei palaiko optimalią siurbimo galią. Jie puikiai pateisins lūkesčius, pvz. drėgnam purvui išsiurbti. Komplekte keturi maišeliai.
Savybės ir privalumai
Tinka Kärcher akumuliatoriniam WD 1 Compact Battery drėgno ir sauso valymo dulkių dulkių siurbliui
Neplyštanti fliso medžiaga, specifiniams poreikiams
Trijų sluoksnių fliso medžiaga puikiai sulaiko dulkes ir palaiko optimalią siurbimo galią
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Balta
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|550 x 100 x 120
Pritaikymo sritys
- Sauso purvo siurbimui
- Pašalina visų tipų šlapią ir sausą kasdienį purvą.