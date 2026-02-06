Akumuliatorinis drėgno sauso valymo siurblys WD 1 Compact Battery
Neturi ribų: belaidis drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys WD 1 Compact Battery iš 18 V akumuliatorinių įrenginių platformos su specialiais priedais automobilių interjerui valyti. Be akumuliatoriaus.
Akumuliatoriaus dėka, belaidis universalus dulkių siurblys WD 1 Compact Battery užtikrina maksimalią laisvę judėti, gali būti naudojamas be elektros tinklo ir yra itin lengvas bei kompaktiškas. Įrenginys priklauso 18 V akumuliatorinių įrenginių platformai, baterijos (tiekiama atskirai) veikimo laikas gali būti nuo 10 iki 20 minučių. WD 1 Compact Battery taip pat turi tvirtą septynių litrų plastikinį konteinerį, kasetinį filtrą, skirtą siurbti sausą ir šlapią purvą. Optimizuota siurbimo žarna ir specialūs priedai (tarpų ar apmušalų antgaliai) užtikrina purvo surinkimą ir puikią automobilio salono švarą. Lanksti guminė juosta užtikrina, kad siurbimo žarna būtų tvirtai pritvirtinta. WD 1 Compact Battery dėl papildomų funkcijų, tokių kaip ventiliatorius, traukimo ir stūmimo užrakto sistema, ergonomiška rankena ir priedų laikymo sprendimai, paverčia siurbimą tikru malonumu. Įrenginys priklauso 18 V akumuliatorinių įrenginių platformai, todėl jam galima pritaikyti bet kurio, šiai platformai priklausančio įrenginio, akumuliatorių.
Savybės ir privalumai
18 V Karcher Battery Power keičiamas akumuliatoriusGalima dirbti be elektros tiekimo ir tuo pačiu judėti maksimaliai laisvai. Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą. Gali būti naudojamas su visais belaidžiais įrenginiais, kurie priklauso 18 V Karcher „Battery Power“ platformai.
Kompaktiškas dizainasIndividualus ir lankstus naudojimas. Patogus transportuoti.
Specialus oro valymo filtrasSausam ir drėgnam valymui nekeičiant filtro.
Specialūs priedai automobilio interjero valymui
- Idealiai tinka automobilių valymui.
- Puikiems rezultatams valant sausus ar drėgnus, smulkius ar stambius nešvarumus bei purvą.
- Maksimaliam patogumui ir lankstumui valymo metu
Praktiška oro pūtimo funkcija.
- Oro pūtimo funkcija ten, kur siurbimo funkcija negalima.
- Lengvas purvo pašalinimas, pvz. nuo žvyruoto paviršiaus.
Praktiškas žarnos sandėliavimas
- Siurbiamoji žarna lengvai paruošiama transportavimui naudojant guminę juostą.
Praktiškas priedų saugojimas
- Kompaktiškas, saugus ir lengvai prieinamas priedų sandėliavimas.
Traukimo ir stūmimo užrakto sistema
- Greitam ir paprastam konteinerio atidarymui ir uždarymui
Ergonomiška transportavimo rankena
- Transportuoti įrenginį lengva ir patogu
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Vardinė imamoji galia (W)
|250
|Siurbimo galia (W)
|60
|Vakuumas (mbar)
|max. 85
|Oro srautas (l/s)
|max. 22
|Talpos dydis (l)
|7
|Talpos medžiaga
|Plastikas
|Spalvos sudėtinė dalis
|Prietaiso viršus Geltona Konteineris Geltona
|Standartiniai priedai ID (mm)
|35
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|18
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|approx. 10 (2,5 Ah) / approx. 20 (5,0 Ah)
|Garso lygis (dB(A))
|64
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|3,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|386 x 279 x 312
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Siurbimo žarnos ilgis: 1.2 m
- Siurbimo žarnos medžiaga: Plastikas
- Plyšių antgalis
- Baldų apmušalų antgalis
- Gofruotas filtras: 1 Piece(s), Celiuliozė
- Popierinis filtras-maišelis: 1 Piece(s), Dviejų sluoksnių
Įranga
- Pūtimo funkcija
- Priedų saugojimas ant įrenginio
Pritaikymo sritys
- Transporto priemonės salonui
- Mobilūs namai
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Pašiūrė
- Skysčiai
- Techninė patalpa
- Meistro dirbtuvėlė
