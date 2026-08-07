Garo lygintuvas I 6006 SV
Aukštos kokybės garo lygintuvas, patrauklios geltonos ir juodos spalvos. Su patogiu lengvai slystančiu nerūdijančio plieno padu. Galima prijungti prie Kärcher garinio siurblio.
Aukštos kokybės garo lygintuvas, patrauklios geltonos ir juodos spalvos. Garų lygintuvas turi patogų lengvai slystantį nerūdijančio plieno padą ir yra puikiai suderinamas su Kärcher gariniais siurbliais. Nuolatinis aukštas garų slėgis reikalauja mažiau pastangų ir sutrumpina lyginimo laiką pusiau. Dėl išskirtinės technologijos ir tolygiai slystančio nerūdijančio plieno pado net sunkius audinius galima greitai ir lengvai išlyginti. Kärcher garo lygintuvas turi nepertraukiamą garo funkciją, bei garo tiekimo intervalais funkciją.
Savybės ir privalumai
Garo išėjimo angos paskirstytos per visą lyginimo paviršių
- Vienodas garų pasiskirstymas per visą paviršių.
Nuolatinis garų nustatymas
- Nuolatinis garų išleidimas, leidžiantis greitai ir lengvai lyginti didelius tekstilės gaminius, pavyzdžiui, staltieses, patalynę ir kt.
Nerūdijančio plieno padas
- Garų lygintuvas lengvai slysta.
Vienodas garų pasiskirstymas
- Dvigubai trumpesnis lyginimo laikas.
Intervalinis garavimas
- Tiksliniam garo išleidimui.
Temperatūros reguliavimas
- Galima naudoti lyginant įvairius audinius.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Geltona
|Svoris (kg)
|1,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|259 x 121 x 125
Pritaikymo sritys
- Visi drabužiai, kuriuos galima lyginti