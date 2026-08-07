Grandinė 30 cm, pjūklui 18V
Kiekvieną kartą pasiekite aukščiausios kokybės pjovimą, su CNS 18-30 Battery grandininio pjūklo grandine ant 30 cm ilgio juostos. Grandinės įtempimo sistemos pakeitimas yra lengvas ir nereikalauja papildomų įrankių
CNS 18-30 akumuliatorinio pjūklo grandinę ant 30 cm ilgio strypo galima greitai ir lengvai pakeisti be įrankių. Kiekvieną kartą pasiekiamas optimalus pjovimo našumas, ji yra labai patvari ir lanksti. Įspūdį palieka maža grandinės vibracija ir žemas atatrankos lygis.
Savybės ir privalumai
Kokybiška grandinė
- Visada aukščiausios kokybės pjūviai naudojant „Kärcher“ grandininius pjūklus.
Grandinę galima pakeisti be įrankių
- Lengvas grandinės pakeitimas.
Mažas atatrankos efektas
- Mažas atatrankos efektas ir aukštas atlikimo lygis.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|sidabrinis
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|430 x 35 x 5
Pritaikymo sritys
- Mažų medžių kirtimui
- Šakos
- Malkos