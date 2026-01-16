Akumuliatorinis pjūklas CNS 18-30 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio)
Paprastas naudoti, universalus ir puikiai tinka medžių priežiūrai: lengvas CNS 18-30 Battery akumuliatorinis pjūklas su grandinės įtempimo sistema.
Dėka mažo svorio ir idealaus ašmenų ilgio, CNS 18-30 Battery akumuliatorinis pjūklas puikiai tinka patogiai ir įvairiapusei medžių priežiūrai. Dėl nepriekaištingo grandinės greičio, pjovimo darbai atliekami greitai ir be didelių pastangų. Grandinės įtempimo sistema, kuriai nereikia jokių įrankių, ir automatinis grandinės sutepimas itin palengvina įrankio naudojimą. Grandinės pjūklų stabdžių ir dviejų faktorių atrakinimo derinys suteikia papildomo saugumo. Komplektacijoje rasite įrenginį, peilis, grandinę, ašmenų apsaugą ir tepalo buteliuką.
Savybės ir privalumai
Grandinių įtempimas be įrankiųGrandinė įtempiama tiesiog rankenėle.
Automatinis grandinės sutepimasReikalauja mažai priežiūros.
Apsauga nuo atatrankosGrandinė tuoj pat sustoja – maksimaliam saugumui užtikrinti.
Bamperio smaigaliai
- Saugus nukreipimas ir tikslūs pjūviai.
Aukščiausios klasės greitis
- Grandinės greitis 10 m/s – greitam darbui.
Įvairios darbo užduotys
- Universalūs 30 centimetrų ilgio ašmenys.
Saugus atrakinimas
- Apsaugo nuo netyčinio grandininio pjūklo įsijungimo.
Skaidri tepalo talpa
- Greitas alyvos lygio patikrinimas per skaidrią talpą.
Bešepetėlinis variklis
- Ilgesniam įrenginio darbo laikui ir didesniam tarnavimo laikui.
Priklauso 18 V Kärcher Battery Power platformai.
- Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
- Ilgaamžis ir galingas dėka ličio jonų akumuliatoriaus.
- Keičiamą akumuliatorių galima naudoti visuose kituose 18 V Kärcher Battery Power platformos įrenginiuose.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Pjovimo juosta (cm)
|30
|Grandinės greitis (m/s)
|10
|Grandinės žingsnis
|3/8" LP
|Grandinės storis
|1.1 mm / 0.043"
|Pavaros jungčių skaičius
|45
|Alyvos bako talpa (ml)
|200
|Garantuotinas garso jėgos lygis (dB(A))
|101
|Vibracija ant priekinės rankenos (K=1.5 m/s²) (m/s²)
|3,5
|Vibracija ant galinės rankenos (K=1.5 m/s²) (m/s²)
|5,2
|Pavara
|Bešepetėlinis variklis
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|18
|Našumas vienam akumuliatoriaus įkrovimui* (Cuts)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 10 (2,5 Ah) / max. 20 (5,0 Ah)
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|3,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|690 x 230 x 245
* šakos Ø : 10 cm
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Pjovimo juosta
- Pjovimo grandinė
- Tepalo buteliukas
Įranga
- grandinės apsauga
- Grandinių įtempimas be įrankių
- Automatinis grandinės sutepimas
- Grandininis stabdys
- Tepalo lygio indikatorius
Videos
Pritaikymo sritys
- Šakos
- Malkos
- Mažų medžių kirtimui
Priedai
CNS 18-30 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio) atsarginės dalys
