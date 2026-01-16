Akumuliatorinis pjūklas CNS 18-30 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio)

Paprastas naudoti, universalus ir puikiai tinka medžių priežiūrai: lengvas CNS 18-30 Battery akumuliatorinis pjūklas su grandinės įtempimo sistema.

Dėka mažo svorio ir idealaus ašmenų ilgio, CNS 18-30 Battery akumuliatorinis pjūklas puikiai tinka patogiai ir įvairiapusei medžių priežiūrai. Dėl nepriekaištingo grandinės greičio, pjovimo darbai atliekami greitai ir be didelių pastangų. Grandinės įtempimo sistema, kuriai nereikia jokių įrankių, ir automatinis grandinės sutepimas itin palengvina įrankio naudojimą. Grandinės pjūklų stabdžių ir dviejų faktorių atrakinimo derinys suteikia papildomo saugumo. Komplektacijoje rasite įrenginį, peilis, grandinę, ašmenų apsaugą ir tepalo buteliuką.

Savybės ir privalumai
Grandinių įtempimas be įrankių
Grandinė įtempiama tiesiog rankenėle.
Automatinis grandinės sutepimas
Reikalauja mažai priežiūros.
Apsauga nuo atatrankos
Grandinė tuoj pat sustoja – maksimaliam saugumui užtikrinti.
Bamperio smaigaliai
  • Saugus nukreipimas ir tikslūs pjūviai.
Aukščiausios klasės greitis
  • Grandinės greitis 10 m/s – greitam darbui.
Įvairios darbo užduotys
  • Universalūs 30 centimetrų ilgio ašmenys.
Saugus atrakinimas
  • Apsaugo nuo netyčinio grandininio pjūklo įsijungimo.
Skaidri tepalo talpa
  • Greitas alyvos lygio patikrinimas per skaidrią talpą.
Bešepetėlinis variklis
  • Ilgesniam įrenginio darbo laikui ir didesniam tarnavimo laikui.
Priklauso 18 V Kärcher Battery Power platformai.
  • Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
  • Ilgaamžis ir galingas dėka ličio jonų akumuliatoriaus.
  • Keičiamą akumuliatorių galima naudoti visuose kituose 18 V Kärcher Battery Power platformos įrenginiuose.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Akumuliatorinis įrenginys
Akumuliatorių platforma 18 V akumuliatorių platforma
Pjovimo juosta (cm) 30
Grandinės greitis (m/s) 10
Grandinės žingsnis 3/8" LP
Grandinės storis 1.1 mm / 0.043"
Pavaros jungčių skaičius 45
Alyvos bako talpa (ml) 200
Garantuotinas garso jėgos lygis (dB(A)) 101
Vibracija ant priekinės rankenos (K=1.5 m/s²) (m/s²) 3,5
Vibracija ant galinės rankenos (K=1.5 m/s²) (m/s²) 5,2
Pavara Bešepetėlinis variklis
Akumuliatoriaus tipas Li-Ion keičiamas akumuliatorius
Įtampa (V) 18
Našumas vienam akumuliatoriaus įkrovimui* (Cuts) max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min) max. 10 (2,5 Ah) / max. 20 (5,0 Ah)
Spalva Geltona
Svoris (be priedų) (kg) 3,4
Svoris (su pakuote) (kg) 5,6
Matmenys (I x P x A) (mm) 690 x 230 x 245

* šakos Ø : 10 cm

Komplektacija

  • Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
  • Pjovimo juosta
  • Pjovimo grandinė
  • Tepalo buteliukas

Įranga

  • grandinės apsauga
  • Grandinių įtempimas be įrankių
  • Automatinis grandinės sutepimas
  • Grandininis stabdys
  • Tepalo lygio indikatorius
Akumuliatorinis pjūklas CNS 18-30 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio)
Pritaikymo sritys
  • Šakos
  • Malkos
  • Mažų medžių kirtimui
Priedai
