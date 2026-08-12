KV 4 įvairių šluosčių rinkinys
Šveitimo šluostės ir minkšto audinio šluostės komplektas. Lengvai pritvirtinamos prie vibruojančio akumuliatorinio valytuvo KV 4, naudojant lipnios fiksacijos tvirtinimą. Idealiai tinka kiekvieno paviršiaus poreikiui.
Optimalus valymas: rinkinys, kurį sudaro šveitimo audinys, plytelių audinys ir minkštas audinys, yra pritaikytas kiekvieno paviršiaus poreikiui. Šluostes galima lengvai pritvirtinti prie vibruojančio akumuliatorinio valytuvo KV 4, naudojant lipnios fiksacijos tvirtinimą. Naudodami šį rinkinį išvalysite nedidelius ir įsisenėjusius nešvarumus, taip pat jautrius ir atsparius paviršius. Dar vienas privalumas: šluostės yra plaunamos, todėl iš karto po plovimo jas galima naudoti vėl.
Savybės ir privalumai
Paprastas pritvirtinimas ir nuėmimas
Plaunamas
- Galima plauti 60 °C temperatūroje, daugkartinio naudojimo.
Specialios valymo šluostės
- Puikiai tinka visiems paviršiams.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|3
|Spalva
|Balta
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|261 x 106 x 12
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Įbrėžimams atsparūs paviršiai
- Jautrūs paviršiai