Mažas siurblio pirminio filtravimo filtras
Siurblio pirminio filtravimo filtras, kuris apsaugo sodo siurblius ir aukšto slėgio siurblius nuo grubių dalelių ar smėlio patekimo.
Buitinio naudojimo siurblio grubaus valymo filtras, tinkamas visiems standartiniams sodo siurbliams ir aukšto slėgio siurbliams. Idealiai tinka naudoti siurbliuose, kuriuose nėra integruoto filtro, kurių pralaidumas iki 3000 l/h. Grubaus valymo filtras efektyviai apsaugo siurblius nuo stambių nešvarumų ar smėlio dalelių patekimo ir padidina siurblių gyvavimo laiką. Norint išplauti filtrą, jį galima išimti. Filtro tinklelio dydis 250µm (0.25 mm).Siurblio grubaus valymo filtrą galima naudoti su visais aukščiau paminėtais siurbliais su 1" jungimo sriegiu (33,3 mm).
Savybės ir privalumai
Išimamas filtras
- Filtras gali būti nuplaunamas po tekančio vandens srove ir naudojamas daug kartų.
Pirminis filtras, mažas
- Siurbliams, kurių vandens srautas yra iki 4000 l / h
Pirminis filtras
- Papildomai apsaugo siurblį nuo nešvarumų dalelių ir smėlio
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Dydžiai
|Iki 4000 l / h, tinklelio kilpos dydis: 250 μm (0,25 mm)
|Tinklelio kilpos dydis (mm)
|0,25
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|122 x 189 x 194
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Užtikrina panardinamo siurblio apsaugą nuo stambių purvo dalelių.
Mažas siurblio pirminio filtravimo filtras atsarginės dalys
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