PCL 4 veleniniai šepečiai akmeniniams paviršiams
Idealus priedas valant terasas ir balkonus: Dviejų dalių veleninio šepečio rinkinys, skirtas PCL 4 terasų valymo įrenginiui. Lengvai pašalina augmeniją ir samanas nuo lygių akmens plytelių lauke.
Dviejų dalių veleninių šepečių rinkinys yra idealus priedas prie PCL 4 terasos valymo įrenginio, specialiai pritaikytas kruopščiai ir tolygiai išvalyti lygias ir sandarias akmens plyteles bei plokštes lauke. Valydami savo kiemą, lengvai pašalinsite paviršiaus nešvarumus, tokius kaip augmeniją ar samanas, ir pasieksite puikius valymo rezultatus.
Savybės ir privalumai
Krupščiai ir tolygiai valo akmens paviršius
Šerelių sudėtis prisitaiko prie valymo užduoties
Optimizuotas šepečio profilis lygių akmeninių paviršių valymui
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|134 x 100 x 100
Pritaikymo sritys
- Terasos
- Balkonas