Paviršių valiklis PCL 4 terasų valymo įrenginys
PLC 4 terasų valymo įrenginys dėka besisukančių ritininių šepečių ir integruoto vandens paskirstymo, kruopščiai ir tolygiai pašalina nešvarumus. Tiesiog prijunkite jį prie vandens žarnos.
Elektrinis terasų valymo įrenginys PLC 4 leidžia lengvai, kruopščiai ir išskirtinai tolygiai pašalinti nešvarumus nuo įvairių lauko paviršių. Tiesiog prijunkite įrenginį prie sodo žarnos ir pradėkite valyti. Dviejų besisukančių keičiamų ritininių šepečių derinys ir galimybė reguliuoti vandens srautą užtikrina, kad purvas bus patikimai ištirpdomas ir pašalinamas vienu metu. Tai reiškia, kad terasų paviršiai gali būti išvalyti itin greitai ir sunaudojant tik tiek vandens, kiek reikia valymo užduočiai. Besisukančių šepečių plotis ir padėtis yra suprojektuoti taip, kad būtų užtikrinta jog dvi terasų lentos būtų valomos iki kraštų vienu žingsniu, kas taip pat taupo laiką. Dėka lengvai keičiamų šepečių, šis įrenginys gali būti naudojamas ne tik medžio ir WPC paviršiams, bet ir kruopščiam akmens paviršių valymui.
Savybės ir privalumai
Du aukštos kokybės besisukantys ritininiai šepetėliai (įeina į medinių paviršių komplektą)Kruopštus ir tolygus medinių paviršių valymas lauko sąlygomis, geras darbo našumas
Du purkštukai virš besisukančių šepečiųIštirpdo ir pašalina purvą vienu metu. Pašalina įsisenėjusį purvą.
Vandens srautas gali būti reguliuojamas rankenėleEfektyvus valymas vandeniu.
Centrinis besisukančių šepečių tvirtinimas
- Valymas iki paviršiaus krašto - net kampuose ir pakraščiuose.
Keičiami besisukantys šepečiai
- Medinių paviršių ritininiai šepetėliai, tinkami valyti medines lentas ir WPC paviršius. Akmens paviršiaus ritininiai šepetėliai (tiekiami kaip pasirenkamas priedas) yra tinkami lygioms ir sandarioms akmens plytelėms.
Galingas variklis, skirtas sukti šepečius
- Lengvas darbas su minimaliomis pastangomis
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Maks. slėgis (bar)
|10
|Slėgio lygis
|Žemas slėgis
|Vandens suvartojimas prie 4 bar (l/h)
|max. 180
|Vardinė imamoji galia (kW)
|0,6
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|600 - 800
|Besisukančių šepečių darbinis plotis (mm)
|300
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|6,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1281 x 307 x 350
Komplektacija
- Ritininiai velenėliai mediniams paviršiams: 2 Piece(s)
Įranga
- Du vandens purkštukai
- Rankenėlė vandens kiekio reguliavimui
- Sandėliavimo pozicija
- Ergonomiška rankena
Videos
Pritaikymo sritys
- Terasos
- Balkonas
- Mediniai paviršiai
- Kerpės
- Samanos
Priedai
PCL 4 terasų valymo įrenginys atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.