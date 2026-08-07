Pjūklo CNS 36-35 grandinė
Kiekvieną kartą užtikrinamas aukščiausios kokybės pjovimas: CNS 36-35 Battery grandininio pjūklo 35 cm grandinė. Su mažu atatrankos efektu ir grandinės įtempimo sistema, kuriai nereikia jokių įrankių.
CNS 36-35 akumuliatoriaus grandininio pjūklo grandinės montavimas ant 35 cm ilgio pjovimo juostos yra greitas ir nesudėtingas dėka specialios grandinės įtempimo sistemos, nenaudojant jokių įrankių. Kiekvieną kartą jos dėka yra pasiekiamas optimalus pjovimo našumas. Ji yra labai patvari ir universali. Grandininio pjūklo grandinė taip pat pasižymi mažu atatrankos efektu.
Savybės ir privalumai
Kokybiška grandinė
- Visada aukščiausios kokybės pjūviai naudojant „Kärcher“ grandininius pjūklus.
Grandinę galima pakeisti be įrankių
- Lengvas grandinės pakeitimas.
Mažas atatrankos efektas
- Mažas atatrankos efektas ir aukštas atlikimo lygis.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|sidabrinis
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|480 x 35 x 5
Pritaikymo sritys
- Mažų medžių kirtimui
- Šakos
- Malkos