Akumuliatorinis pjūklas CNS 36-35 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio)
Didelis grandinės greitis ir ilgas ašmuo: grandininis akumuliatorinis pjūklas CNS 36-35 Battery puikiai tinka sudėtingoms medžių priežiūros užduotims.
Dėl stulbinančio greičio ir optimalaus pjovimo pločio, net storos šakos nebus problema akumuliatoriniam grandininiam pjūklui CNS 36-35 Battery. Grandinių įtempimo sistema, kuriai nereikia jokių įrankių, ir automatinis grandinės tempimas nesukelia sunkumų dirbant. Grandinės pjūklų stabdžių ir dviejų faktorių atrakinimo derinys suteikia papildomo saugumo. Komplektacijoje rasite įrenginį, pjovimo juostą, grandinę, pjovimo juostos apsaugą ir tepalo buteliuką.
Savybės ir privalumai
Grandinių įtempimas be įrankiųGrandinė įtempiama tiesiog rankenėle.
Automatinis grandinės sutepimasReikalauja mažai priežiūros.
Apsauga nuo atatrankosGrandinė tuoj pat sustoja – maksimaliam saugumui užtikrinti.
Bamperio smaigaliai
- Saugus nukreipimas ir tikslūs pjūviai.
Aukščiausios klasės greitis
- 21 m/s grandinės greitis – greitam pjovimui.
Įvairios darbo užduotys
- 35 centimetrų ilgio ašmenys puikiai tinka įprastiems darbams.
Saugus atrakinimas
- Apsaugo nuo netyčinio grandininio pjūklo įsijungimo.
Skaidri tepalo talpa
- Greitas alyvos lygio patikrinimas per skaidrią talpą.
Bešepetėlinis variklis
- Ilgesniam įrenginio darbo laikui ir didesniam tarnavimo laikui.
Priklauso 36 V Kärcher „Battery Power“ platformai
- Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
- Ilgaamžis ir galingas dėka ličio jonų akumuliatoriaus.
- Keičiamas akumuliatorius gali būti naudojamas su kitais 36 V Kärcher „Battery Power“ platformos įrenginiais.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|36 V akumuliatorių platforma
|Pjovimo juosta (cm)
|35
|Grandinės greitis (m/s)
|21
|Grandinės žingsnis
|3/8" LP
|Grandinės storis
|1.1 mm / 0.043"
|Pavaros jungčių skaičius
|52
|Alyvos bako talpa (ml)
|190
|Garantuotinas garso jėgos lygis (dB(A))
|104
|Vibracija ant priekinės rankenos (K=1.5 m/s²) (m/s²)
|3,6
|Vibracija ant galinės rankenos (K=1.5 m/s²) (m/s²)
|4,9
|Pavara
|Bešepetėlinis variklis
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|36
|Našumas vienam akumuliatoriaus įkrovimui* (Cuts)
|max. 200 (5,0 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 50 (5,0 Ah)
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|4,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|825 x 222 x 235
* šakos Ø : 10 cm
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Pjovimo juosta
- Pjovimo grandinė
- Tepalo buteliukas
Įranga
- grandinės apsauga
- Grandinių įtempimas be įrankių
- Automatinis grandinės sutepimas
- Grandininis stabdys
- Tepalo lygio indikatorius
Pritaikymo sritys
- Šakos
- Malkos
- Mažų medžių kirtimui
Priedai
