Siauras siubimo antgalis WV 2 / WV 5
WV 2 ir WV 5 langų valytuvams skirtas siauras įsiurbimo antgalis, kurio plotis yra 170 mm. Itin tinka siauriems langams ir kitiems mažiems langų paviršiams.
Siauras siurbimo antgalis, skirtas WV 2 ir WV 5, yra 170 mm pločio ir itin tinkamas groteliniams langams bei kitiems mažiems langų paviršiams, kurių negalima išvalyti arba kurių negalima tinkamai išvalyti naudojant didesnius siurbimo antgalius.
Savybės ir privalumai
Minkšta, silikoninė briauna
- Valymas be dryžių
Siaura forma
- Idealiai tinka langams su skirtukais arba kitoms siauroms vietoms valyti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|225 x 37 x 125
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Langai su grotelėmis
- Lygūs paviršiai
- Veidrodžiai
- Keraminės plytelės