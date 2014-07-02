Siurbimo vamzdis, metalinis, DN 32, 500 mm, tinka BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 12/1, T 15/1, T 17/1
Juodas plieninis siurbimo vamzdis, tinkantis „Kärcher“ sauso valymo dulkių siurbliams, nominalus plotis DN 32, ilgis 500 mm.
Metalinis siurbimo vamzdis (DN 32, 0,5 m ilgio) su juoda plastiko danga, tinka kaip vamzdžio ilgintuvas, pvz., valant lubas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 32
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Medžiaga
|Plienas
|Ilgis (mm)
|500
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|500 x 32 x 32