Siurbimo vamzdis, metalinis, DN 32, 500 mm, tinka BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 12/1, T 15/1, T 17/1

Juodas plieninis siurbimo vamzdis, tinkantis „Kärcher“ sauso valymo dulkių siurbliams, nominalus plotis DN 32, ilgis 500 mm.

Metalinis siurbimo vamzdis (DN 32, 0,5 m ilgio) su juoda plastiko danga, tinka kaip vamzdžio ilgintuvas, pvz., valant lubas.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Standartinis nominalus diametras ( ) ID 32
Kiekis (Piece(s)) 1
Medžiaga Plienas
Ilgis (mm) 500
Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,2
Svoris (su pakuote) (kg) 0,2
Matmenys (I x P x A) (mm) 500 x 32 x 32
Videos
Suderinami įrenginiai