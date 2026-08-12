Volelis akmens grindims FCV 4

Lengvas sunkiai pažeidžiamų kietų grindų ir nešvarių plyšių bei siūlių valymas: su voleliu akmens grindims, skirtu FCV 4 grindų plovimo siurbliui, nepaliksite įsisenėjusioms dėmėms jokių šansų. Volelį galima skalbti skalbimo mašinoje iki 60 °C temperatūroje.

Akmens grindų volelis – tai puikus priedas norint atlikti giluminį sunkiai pažeidžiamų kietų grindų (akmens ar keramikos) valymą (tačiau netinka lengvai pažeidžiamoms natūralaus akmens – marmuro ar terakotos – grindims). Tinka FCV 4 grindų plovimo siurbliui. Dėl integruotų šerelių volelis akmens grindims lengvai pašalina įsisenėjusius nešvarumus ir netgi sugrąžina blizgesį plyšiams ir nelygiems paviršiams. Ypač tvarus: volelį galima skalbti skalbimo mašinoje iki 60 °C temperatūroje.

Savybės ir privalumai
„Pure!Roll®“ su aukštos kokybės mikropluoštu
  • Optimalus nešvarumų valymas ir aukštas purvo surinkimo lygis bei kruopštūs valymo rezultatai ant visų kietų grindų paviršių.
  • Gali būti plaunama skalbyklėje iki 60°C. Nenaudoti minkštiklių.
Integruoti šereliai
  • Lengvam įsisenėjusio purvo pašalinimui.
  • Net įtrūkimai ir nelygios grindys tampa itin švarios.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Svoris (kg) 0,2
Svoris (su pakuote) (kg) 0,3
Matmenys (I x P x A) (mm) 254 x 77 x 60
Pritaikymo sritys
  • Akmeninės grindys
  • Įsisenėjęs purvas
  • plytelių siūlės