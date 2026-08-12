Volelis akmens grindims FCV 4
Lengvas sunkiai pažeidžiamų kietų grindų ir nešvarių plyšių bei siūlių valymas: su voleliu akmens grindims, skirtu FCV 4 grindų plovimo siurbliui, nepaliksite įsisenėjusioms dėmėms jokių šansų. Volelį galima skalbti skalbimo mašinoje iki 60 °C temperatūroje.
Akmens grindų volelis – tai puikus priedas norint atlikti giluminį sunkiai pažeidžiamų kietų grindų (akmens ar keramikos) valymą (tačiau netinka lengvai pažeidžiamoms natūralaus akmens – marmuro ar terakotos – grindims). Tinka FCV 4 grindų plovimo siurbliui. Dėl integruotų šerelių volelis akmens grindims lengvai pašalina įsisenėjusius nešvarumus ir netgi sugrąžina blizgesį plyšiams ir nelygiems paviršiams. Ypač tvarus: volelį galima skalbti skalbimo mašinoje iki 60 °C temperatūroje.
Savybės ir privalumai
„Pure!Roll®“ su aukštos kokybės mikropluoštu
- Optimalus nešvarumų valymas ir aukštas purvo surinkimo lygis bei kruopštūs valymo rezultatai ant visų kietų grindų paviršių.
- Gali būti plaunama skalbyklėje iki 60°C. Nenaudoti minkštiklių.
Integruoti šereliai
- Lengvam įsisenėjusio purvo pašalinimui.
- Net įtrūkimai ir nelygios grindys tampa itin švarios.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|254 x 77 x 60
Pritaikymo sritys
- Akmeninės grindys
- Įsisenėjęs purvas
- plytelių siūlės