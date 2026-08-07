Žoliapjovė LT 380/36 Bp
Idealiai tinka sunkiai pasiekiamoms zonoms prižiūrėti, tačiau taip pat puikiai tinka ir lygių paviršių plotams: galinga akumuliatorinė žoliapjovė LT 380/36 Bp yra ypač lengvai pritaikoma ir patogiai valdoma.
Akumuliatorinė žoliapjovė LT 380/36 Bp ypač tinka darbui sunkiai pasiekiamose zonose, tokiose kaip aplink kelio ženklus, kelių ribotuvus, kelkraščius, ar aplink parko suoliukius. Tačiau net ir nuokalnėse ar dideliuose plotuose, šis lengvas, bet galingas įrenginys yra puiki alternatyva benzininėms žoliapjovėms. Šią akumuliatorinę žoliapjovę taip pat galima naudoti ir triukšmui jautriose vietose. LT 380/36 Bp pasižymi dideliu pjovimo pločiu ir ilga darbo trukme, neišmeta jokių teršalų, nesukelia vibracijos, žavi savo ergonomiška, pasukama reguliuojama rankena ir optimaliai subalansuotu svoriu. Tai suteikia galimybę dirbti ilgiau nejaučiant nuovargio.
Savybės ir privalumai
Ergonomiška pasukama rankenaKomfortiškas darbas. Pritaikomas pagal individualų vartotoją.
Tvirtas pjovimo mazgasNorėdami pilginti pjovimo valo ilgį tiesiog spustelkite pjovimo mazgą į žemės paviršių. Patogus ir lengvas valo uždėjimas.
Reguliuojamas greitisPritaikomas pagal konkretų poreikį. Prailgintas veikimo laikas.
Patogios petnešos
- Patogus ir komfortiškas padėties reguliavimas patogiam nevarginančiam darbui.
- Išlaikomas svorio balansas.
Bešepetėlinis variklis
- Minimali priežiūra ir ilgas tarnavimo laikas.
- Mažas šilumos generavimas ir aukštas našumas.
Dėka Ličio jonų technologijos visuomet pasiruošęs darbui
- Paleidžiamas vieno mygtuko paspaudimu.
- Nepriklausomas, saugus, be laidų.
Lansktumas ir pasirinkimo laisvė su nauja Kärcher 36 V technologija
- Esant poreikui akumuliatorių galite greitai pakeisti ar panaudoti su kitu įrenginiu.
- Padidintas našumas ir saugumas darbo metu.
Neišmetamos jokios žalingos medžiagos ar CO
- Saugus aplinkai bei vartotojo sveikatai.
Ženkliai mažesnė vibracija nei benzininiuose įrenginiuose
- Nevarginantis darbas net ir esant ilgiems darbo intervalams.
- Saugus vartotojų sveikatai.
Iki 90% mažesni darbo ir aptarnavimo kaštai lyginant su benzininiais įrenginiais
- Itin ekonomiškas nesant einamųjų išlaidų benzinui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorių platforma
|36 V akumuliatorių platforma
|Valo skersmuo (mm)
|1,6
|Sriegio pratęsimas
|Smūginis tiekimas
|Valo geometrija
|Apvalus, su grioveliais
|Greičio reguliavimas
|taip
|Apsukų greitis (rpm)
|Level 1: 4600 / Level 2: 5600
|Peilis
|Valo galvutė
|Pjovimo skersmuo (cm)
|38
|Įtampa (V)
|36
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 35 (6,0 Ah) / max. 45 (7,5 Ah)
|Svoris (be priedų) (kg)
|3,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1780 x 360 x 250
Komplektacija
- Papildoma rankena
- Peties juosta
- Šešiakampis raktas
- Ritė
Videos
Pritaikymo sritys
- Žolės pjovimui sunkiai pasiekiamose zonose
- Žolės pjovimui aplink kelio ženklus, medžius ar parko suoliukus
- Žolės pjovimui stačiuose šlaituose
- Tinka ilgai, kietai žolei pjauti
Priedai
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