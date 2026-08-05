HDS priekaba HDS 17/20 De Tr1
Savarankiškas ir mobilus toks yra mūsų HDS 17/20 karšto vandens aukšto slėgio valytuvas. Jis veikia be maitinimo šaltinio esant 200 barų slėgiui. Itin efektyvi HDS priekaba tinka komunaliniam pramonės ir statybų sektoriams.
Dėl galingo dyzelinio variklio HDS 17/20 karšto vandens aukšto slėgio valymo įrenginys su 200 barų slėgiu nuolat užtikrina nepriekaištingą valymo rezultatą net ir be elektros. Panaudojimo sritys apima statybvietes, pramonę ar komunalinį sektorius. Be maksimalaus mobilumo ir lankstumo, patikimas įrenginys taip pat stebina efektyvumu. „HDS“ priekaba puikiai vertinama, kad būtų lengviau aptarnauti ir valdyti. Įrenginį galima sukonfigūruoti pagal poreikį, todėl jis gali būti puikiai pritaikytas individualiems poreikiams.
Savybės ir privalumai
Maksimalus efektyvumasAukšto efektyvumo kaitinimo technologija. Įkaitusio variklio skleidžiamos šilumos panaudojimas Ekonominis eco!efficiency režimas - draugiškas aplinkai ir taupantis resursus darbo režimas.
Paprasta naudotiĮrenginys lengvai valdomas centrinio valdiklio dėka. Lengvas paruošimas darbui sutvarkomas po darbo. Saugus laikymas dėl daugybės apsauginių priemonių, priedų ir valymo priemonių laikymo galimybių.
Pakankamas įvairiausioms užduotimsDidelė 500 litrų vandens talpa - darbams su didžiausiu vandens srautu iki 30min. 100 litrų dyzelino talpa - idealu ilgiems darbo periodams be pauzių. Galingi „Yanmar“ dyzeliniai varikliai leidžia mašiną naudoti nepriklausomai nuo energijos šaltinio.
Ypač lankstus
- Dėka pasirenkamos įrenginio komplektacijos, kiekvienas HDS Trailer įrenginys gali būti sukomplektuotas atsižvelgiant į konkrečius Jūsų poreikius.
- Galimos skirtingos Skid, Cab ar Trailer įrenginio komplektacijos, tiek mobiliems, tiek stacionariems darbams.
- Lengvai atidaromas įrenginio gaubtas leidžia lengvai pasiekti visus įrenginio komponentus atliekant įrenginio aptarnavimo darbus.
Lengva prižiūrėti.
- Servisinio aptarnavimo programinė įranga padeda greitai nustatyti įrenginio klaidas ir gedimus.
- Aukšto kokybes Karcher komponentai garantuoja įrenginio ilgaamžiškumą.
- Įeina į komplektaciją: vandens minkštinimo sistema apsauganti kaitinimo elementą nuo apkalkėjimo.
Patikimumas
- Daug numatytų saugos sprendimų saugo HDS Trailer įrenginį nuo gedimų atsitikus įvairiems veikimo sutrikimams.
- Integruota apsauga nuo užšalimo apsaugo įrenginį ir jo komponentus dirbant šaltame ore.
- Aukšto efektyvumo kaitinimo technologija.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Dyzelinis kuras
|Variklio gamintojas
|Yanmar
|Variklio galia (kW/AG)
|19 / 26
|Vandens srautas (l/h)
|900 - 1700
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|60 - 200 / 6 - 20
|Kuro sąnaudos eco!efficiency režime (kg/h)
|9,7
|Svoris (su priedais) (kg)
|945
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|3646 x 1747 x 1735
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: EASY!Force Advanced
- Aukšto slėgio žarna: 40 m
- Purkštuvas: 1050 mm
- Padidintos galios antgalis
- Vandens srauto reguliatorius
Videos
Pritaikymo sritys
- Komunaliniame ūkyje (viešų erdvių, gatvių valymas, grafiti ir gumos pašalinimui)
- Statybose (statybinės technikos ir įrankių valymui, pastolių ir klojinių valymui)
- Pramonėje ( dažų ar kitų dengiančiųjų sluoksnių pašalinimui, įrenginių, įrankių, detalių valymui)