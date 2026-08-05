HDS priekaba HDS 17/20 De Tr1

Savarankiškas ir mobilus toks yra mūsų HDS 17/20 karšto vandens aukšto slėgio valytuvas. Jis veikia be maitinimo šaltinio esant 200 barų slėgiui. Itin efektyvi HDS priekaba tinka komunaliniam pramonės ir statybų sektoriams.

Dėl galingo dyzelinio variklio HDS 17/20 karšto vandens aukšto slėgio valymo įrenginys su 200 barų slėgiu nuolat užtikrina nepriekaištingą valymo rezultatą net ir be elektros. Panaudojimo sritys apima statybvietes, pramonę ar komunalinį sektorius. Be maksimalaus mobilumo ir lankstumo, patikimas įrenginys taip pat stebina efektyvumu. „HDS“ priekaba puikiai vertinama, kad būtų lengviau aptarnauti ir valdyti. Įrenginį galima sukonfigūruoti pagal poreikį, todėl jis gali būti puikiai pritaikytas individualiems poreikiams.

Savybės ir privalumai
HDS priekaba HDS 17/20 De Tr1: Maksimalus efektyvumas
Maksimalus efektyvumas
Aukšto efektyvumo kaitinimo technologija. Įkaitusio variklio skleidžiamos šilumos panaudojimas Ekonominis eco!efficiency režimas - draugiškas aplinkai ir taupantis resursus darbo režimas.
HDS priekaba HDS 17/20 De Tr1: Paprasta naudoti
Paprasta naudoti
Įrenginys lengvai valdomas centrinio valdiklio dėka. Lengvas paruošimas darbui sutvarkomas po darbo. Saugus laikymas dėl daugybės apsauginių priemonių, priedų ir valymo priemonių laikymo galimybių.
HDS priekaba HDS 17/20 De Tr1: Pakankamas įvairiausioms užduotims
Pakankamas įvairiausioms užduotims
Didelė 500 litrų vandens talpa - darbams su didžiausiu vandens srautu iki 30min. 100 litrų dyzelino talpa - idealu ilgiems darbo periodams be pauzių. Galingi „Yanmar“ dyzeliniai varikliai leidžia mašiną naudoti nepriklausomai nuo energijos šaltinio.
Ypač lankstus
  • Dėka pasirenkamos įrenginio komplektacijos, kiekvienas HDS Trailer įrenginys gali būti sukomplektuotas atsižvelgiant į konkrečius Jūsų poreikius.
  • Galimos skirtingos Skid, Cab ar Trailer įrenginio komplektacijos, tiek mobiliems, tiek stacionariems darbams.
  • Lengvai atidaromas įrenginio gaubtas leidžia lengvai pasiekti visus įrenginio komponentus atliekant įrenginio aptarnavimo darbus.
Lengva prižiūrėti.
  • Servisinio aptarnavimo programinė įranga padeda greitai nustatyti įrenginio klaidas ir gedimus.
  • Aukšto kokybes Karcher komponentai garantuoja įrenginio ilgaamžiškumą.
  • Įeina į komplektaciją: vandens minkštinimo sistema apsauganti kaitinimo elementą nuo apkalkėjimo.
Patikimumas
  • Daug numatytų saugos sprendimų saugo HDS Trailer įrenginį nuo gedimų atsitikus įvairiems veikimo sutrikimams.
  • Integruota apsauga nuo užšalimo apsaugo įrenginį ir jo komponentus dirbant šaltame ore.
  • Aukšto efektyvumo kaitinimo technologija.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pavaros tipas Dyzelinis kuras
Variklio gamintojas Yanmar
Variklio galia (kW/AG) 19 / 26
Vandens srautas (l/h) 900 - 1700
Vandens slėgis (bar/MPa) 60 - 200 / 6 - 20
Kuro sąnaudos eco!efficiency režime (kg/h) 9,7
Svoris (su priedais) (kg) 945
Matmenys (I x P x A) (mm) 3646 x 1747 x 1735

Komplektacija

  • Purškimo pistoletas: EASY!Force Advanced
  • Aukšto slėgio žarna: 40 m
  • Purkštuvas: 1050 mm
  • Padidintos galios antgalis
  • Vandens srauto reguliatorius
HDS priekaba HDS 17/20 De Tr1
HDS priekaba HDS 17/20 De Tr1
HDS priekaba HDS 17/20 De Tr1
HDS priekaba HDS 17/20 De Tr1
HDS priekaba HDS 17/20 De Tr1
HDS priekaba HDS 17/20 De Tr1
HDS priekaba HDS 17/20 De Tr1
HDS priekaba HDS 17/20 De Tr1
HDS priekaba HDS 17/20 De Tr1
HDS priekaba HDS 17/20 De Tr1
Videos
Pritaikymo sritys
  • Komunaliniame ūkyje (viešų erdvių, gatvių valymas, grafiti ir gumos pašalinimui)
  • Statybose (statybinės technikos ir įrankių valymui, pastolių ir klojinių valymui)
  • Pramonėje ( dažų ar kitų dengiančiųjų sluoksnių pašalinimui, įrenginių, įrankių, detalių valymui)
Configurable components

Žemo slėgio žarnos ritė, su iki 30 metrų ilgio žarna. Kiti privalumai: patogus švaistiklis, didelis lankstumas pildant priekabas ir galimybė paprastai ir patogiai apsaugoti žarną nuo šalčio.

Maksimalus lankstumas valant aukštu slėgiu: Dėl didelio veikimo spindulio patogus naudoti aukšto slėgio žarnos ritės tvirtinimo rinkinys HDS priekabai iš Kärcher gali talpinti iki 50 metrų aukšto slėgio žarnos, todėl galima atlikti valymo darbus atlikti dideliais atstumais nuo priekabos ir apsaugant žarną sandėliavimo ir transportavimo metu.

Vietoj žemo slėgio žarnos ritės gali būti naudojama aukšto slėgio žarnos ritė. Tai leidžia 2 naudotojams patogiai dirbti vienu metu, kai yra didelis atstumas, nes žarnos ilgis yra 50 metrų. Aukšto slėgio žarna užsakoma papildomai.

Galimybė prijungti dvi purškimo ietis leidžia patogiai dirbti 2 naudotojams. Komplekte 1 aukšto slėgio žarnos ritė, tačiau bet kuriuo metu prie priekabos galima pritvirtinti antrą žarną. Sistemoje su 2 aukšto slėgio žarnos ritėmis atveju, kiekvienas vartotojas gali dirbti su žarnos ritėmis nepriklausomai vienas nuo kito.

Pagrindinė atspari slydimui versija su rėmu, be apsauginio gaubto ir vandens talpos. Įrenginys itin kompaktiškas, įskaitant 20 litrų vandens talpą.

Komplekte vandens talpa ir didelė degalams skirta talpa ir gali būti naudojamas fiksuotoje padėtyje arba kaip komplektas transporto priemonėje, pavyzdžiui platformoje ar furgone. Gaubtai patikimai apsaugo techninius komponentus ir valdymo pultą nuo išorinio pažeidimo.

Mobilus ir kompaktiškas priekabos komplektas, užtikrina lankstumą bei yra visiškai nepriklausomas ir lankstus dėl vandens ir degalų. Įrenginio komplekte yra gaubtas, vandens talpa, važiuoklė ir velenas.

Priekabos amortizatoriai padidina važiavimo stabilumą ir yra būtinas priedas norint važiuoti didesniu greičiu.

Kärcher HDS priekabų greičio reguliatorius: Ergonomiška dujų svirtis leidžia paprastai valdyti variklio apsisukimus ir slėgį iki 200 barų valymui garais arba piktžolių šalinimui.

Garų režimas leidžia dirbti garų fazėje iki 155°C vandens temperatūros. Ypač tinka didesnių plotų valymui ir dezinfekcijai, nes aukšta temperatūra patikimai pašalina įsisenėjusius nešvarumus ir neutralizuoja įvairius ligų sukėlėjus.

Piktžolių šalinimo režimas sukuria nuolat aukštą temperatūrą kuri užtikrina efektyvų piktžolių šalinimą ir yra nekenksmingas aplinkai. Nenaudojamos cheminės priemonės, o vanduo pašildomas daugiau nei 90°C.
Priedai
Valymo priemonės