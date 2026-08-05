Aukšto slėgio plovykla HDS 6/15 CXA
Galingas kompaktinės klasės vienfazis karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginys HDS 6/15 CXA su „eco!efficiency“ režimu ir automatine rite su 15 m „Ultra Guard“ aukšto slėgio žarna.
HDS 6/15 CXA galingas vienfazis kompaktinės klasės karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginys su „eco!efficiency“ režimu yra ergonomiškas ir patogus naudoti. Tvirtas 3 stūmoklių ašinis siurblys sukuria reikiamą slėgį. Automatinė ritė, skirta 15 m ilgio „Ultra Guard“ aukšto slėgio žarnai su „Teflon®“ danga vynioti ir išvynioti net esant aukštam slėgiui, užtikrina komfortą naudojant ir trumpą paruošimo laiką. „EASY!Force Advanced“ aukšto slėgio pistoletas su patentuota purkštuvų technologija ir „EASY!Lock“ greitojo sujungimo sistema užtikrina, kad darbas bus ergonomiškas. Švelnaus slopinimo sistema (SDS) mažina vibraciją. Karšto vandens technologija efektyviai suskaido net tepalus, todėl reikia kur kas mažiau ploviklių, kurie tiksliai dozuojami iš 15,5 l talpos bako. Slėgį ir vandens srautą galima reguliuoti atsižvelgiant į valymo užduotį. HDS 6/15 CXA yra skirtas naudoti kasdien sudėtingomis sąlygomis, o jo techninę priežiūrą nesudėtinga vykdyti. Apsaugos nuo kalkių funkcija, vandens filtras ir apsauginis vožtuvas saugo technologinę įrangą. Tvirta važiuoklė saugo nuo smūgių, o dideli ratai ir nukreipimo ratukas užtikrina didelį manevringumą. Įrenginyje numatytos integruoto priedų laikymo galimybės.
Savybės ir privalumai
Automatinė aukšto slėgio žarnos ritė
- Įbrėžimams atspari ir lygi "Ultra Guard HD" žarna su teflono® danga.
Didelis efektyvumas
- Ekonominis režimas. Ekonomiškas ir tausoja aplinką net ir naudojant ilgesnį laiką.
- Mažesnės kuro sąnaudos ir CO2 išmetimas.
Platus priedų asortimentas su EASY!Lock jungtimis
- EASY!Force Pažangus aukšto slėgio pistoletas leidžia dirbti be nuovargio, nenaudojant jokios laikymo jėgos.
- Besisukanti 1050 mm ilgio nerūdijančiojo plieno išpurškimo ietis.
Eksploatacinis patikimumas
- Lengvai pasiekiamas vandens filtras siurblio apsaugai nuo purvo dalelių, esančių vandenyje.
- Apsauginiai vožtuvai, vandens trūkumo ir degalų apsauga užtikrina mašinos prieinamumą darbui kai to reikia.
Patikimumas
- Vandens minkštinimo sistema apsaugo šildymo ritę nuo kalkėjimo.
- Švelnaus slopinimo sistema (SDS) aukšto slėgio įrenginiuose susilpnina virpesius ir slėgio svyravimus.
Įrenginyje integruoti įvairūs priedų laikymo skyriai
- Laikymo kabliai elektros kabeliui ir aukšto slėgio žarnai
- Integruotas purkštukų ir antgalių laikymo skyrius.
- Integruotas lanceto laikiklis, skirtas patogiam transportavimui.
Valymo priemonės dozavimo mazgas
- Tikslus valymo priemonės dozavimas su skalavimo funkcija.
- Didelė rezervuaro talpa su užpildymo lataku.
Mobili koncepcija.
- „Jogger“ tipo konstrukcija su dideliais ratais ir pasukamais ratukais.
- Integruota pamina patogiam kliūčių (pvz. slenksčių) įveikimui transportavimo metui.
- Stūmimo rankena paprastesniam transportavimui ir manevravimui.
Lengvai naudojami valdymo elementai
- Lengvas valdymas vieno mygtuko paspaudimu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|260 - 560
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Maks. slėgis (bar)
|200
|Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C) (°C)
|max. 80
|Galingumas (kW)
|3,4
|Kuro sąnaudos, pilna apkrova (kg/h)
|3,1
|Kuro sąnaudos eco!efficiency režime (g/h)
|2,5
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Antgalio dydis
|025
|Degalų bakas (l)
|15
|Svoris (su priedais) (kg)
|104,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|116,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1260 x 650 x 920
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: EASY!Force Advanced
- Purkštuvas: 1050 mm
- Padidintos galios antgalis
Įranga
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 15 m
- Švelnaus slopinimo sistema (SDS)
- Integruota automatinė aukšto slėgio žarnos ritė
- Slėgio išjungiklis
- Įmontuotas kuro ir ploviklio bakas
Videos
Pritaikymo sritys
- Automobilių plovimui
- Įrangos ir mechanizmų plovimui
- Dirbtuvių plovimui
- Lauko erdvių plovimui
- Smulkaus remonto stočių valymo darbams
- Fasadų plovimui
- Baseinų plovimui
- Sporto erdvių plovimui
- Plovimo darbams gamybos procesų metu.
- Gamybos sistemų plovimui
Priedai
Valymo priemonės
HDS 6/15 CXA atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.