Aukšto slėgio plovykla HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
HDS 7/16-4 C Anniversary Edition juodos spalvos trifazis karšto vandens aukšto slėgio valymo įrenginys su vandeniu aušinamu elektriniu varikliu.
Kärcher 90 metų jubiliejaus proga pristatome galingą HDS 7/16-4 C Anniversary Edition juodos spalvos, 3 fazių karšto vandens aukšto slėgio valymo įrenginį. Be tvirto vandeniu aušinamo elektrinio variklio, įrenginys stebina ir kitomis plačiomis funkcijomis. Tarp jų - unikalus „eco!efficiency“ režimas, leidžiantis dirbti ypač ekologiškai ir efektyviai. Kitos savybės: centrinis vieno mygtuko valdymas, užtikrinantis patogų valdymą. Dideli ratai ir vairuojamasis ratukas, užtikrinantys išskirtinį manevringumą. Tvirtos konstrukcijos važiuoklėje įmontuoti ploviklių ir degalų rezervuarai. Be to, EASY!Force aukšto slėgio pistoletas leidžia patogiai dirbti naudojant aukšto slėgio srovės atoveiksmio jėgą, kad laikymo jėga sumažėtų iki nulio. EASY!Lock greito atjungimo jungtys leidžia dirbti penkis kartus greičiau nei įprastinės srieginės jungtys, nesumažinant tvirtumo ir ilgaamžiškumo. Taip pat yra praktiški antgalių ir kitų priedų laikymo skyriai.
Savybės ir privalumai
Produktyvumas
- Ekonominis režimas. Ekonomiškas ir tausoja aplinką net ir naudojant ilgesnį laiką.
- Mažesnės kuro sąnaudos ir CO2 išmetimas.
Lengvai naudojamas
- Intuityvus valdymas vieno didelio mygtuko paspaudimu.
- Didelė rezervuaro talpa su užpildymo lataku.
- Sistemos priežiūrai skirtų ploviklio talpų pakeitimas įrenginio išorėje.
Laikymas
- Užrakinamas priedų, tokių kaip: antgalių, įrankių ir t.t. skyrius.
- Laikymo kabliai elektros kabeliui ir aukšto slėgio žarnai
- Integruotas lanceto laikiklis, skirtas patogiam transportavimui.
Patikimumas
- Vandens minkštinimo sistema apsaugo šildymo ritę nuo kalkėjimo.
- Didelis vandens filtras apsaugo siurblį nuo sugadinimo.
- Integruotas išmetamųjų dujų termostatas išjungia variklį, jeigu išmetamųjų dujų temperatūra pakyla aukščiau 300 °C.
Mobilumas
- „Jogger“ dizainas su dideliais ratais ir pasukamais ratukais.
- Didelės integruotos rankenos važiuoklėje.
- Integruota pakėlimo pamina palengvina transportavimą nelygiais paviršiais, pavyzdžiui: laiptais ar bordiūrais.
Taupo energiją ir laiką: EASY!Force aukšto slėgio pistoletas ir EASY!Lock srieginių jungčių sistema.
- Pagaliau dirbkite nejausdami nuovargio: Jums padės EASY!Force aukšto slėigo pistoletas.
- Tvirta ir patikima EASY!Lock srieginių jungčių sistema. 5 kartus greitesnis srieginis sujungimas, lyginant su įprastomis srieginių jungčių sistemomis.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|270 - 700
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C) (°C)
|max. 80
|Galingumas (kW)
|5,1
|Kuro sąnaudos, pilna apkrova (kg/h)
|4,1
|Kuro sąnaudos eco!efficiency režime (kg/h)
|3,3
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Degalų bakas (l)
|15
|Svoris (su priedais) (kg)
|113
|Svoris (su pakuote) (kg)
|124,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1060 x 650 x 920
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: EASY!Force Advanced
- Purkštuvas: 1050 mm
- Padidintos galios antgalis
Įranga
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m
- Aukšto slėgio žarnos techniniai duomenys: DN 6, 250 bar
- Slėgio išjungiklis
- Įmontuotas kuro ir ploviklio bakas
Pritaikymo sritys
- Automobilių plovimui
- Įrangos ir mechanizmų plovimui
- Dirbtuvių plovimui
- Lauko erdvių plovimui
- Smulkaus remonto stočių valymo darbams
- Fasadų plovimui
- Baseinų plovimui
- Sporto erdvių plovimui
- Plovimo darbams gamybos procesų metu.
- Gamybos sistemų plovimui
Priedai
Valymo priemonės
HDS 7/16-4 C Anniversary Edition atsarginės dalys
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