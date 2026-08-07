Aukšto slėgio plovykla HDS 7/16 CX
Trifazis aukšto slėgio plovimo įrenginys su vandens pašildymu ir didele aukšto slėgio žarnos rite yra valdomas vieno mygtuko paspaudimu, turi ekonominio veikimo režimą, integruotus rezervuarus, „Easy Press“ aukšto slėgio pistoletą, pastovaus slėgio/vandens srauto reguliatorių ir t.t.
Kompaktinės klasės ypatingai efektyvus trifazis aukšto slėgio plovimo įrenginys su vandens pašildymu ir pažangia įranga. Unikalus ekonominis režimas užtikrina aplinką tausojantį ir ekonomišką darbą. Vartotojui patogus vieno centrinio mygtuko valdymas. Dideli ratai ir priekyje esantis besisukantis ratukas užtikrina puikių šio prietaiso mobilumą. Įrenginys turi patvarią važiuoklę su integruotomis valymo priemonės ir kuro talpomis, ergonomišką aukšto slėgio pistoletą su minkšta rankena ir slėgio / vandens srauto reguliatorių, praktišką didelę žarnos ritę, kuri užtikrina trumpą įrenginio paruošimo laiką.
Savybės ir privalumai
ProduktyvumasEkonominis režimas. Ekonomiškas ir tausoja aplinką net ir naudojant ilgesnį laiką. Mažesnės kuro sąnaudos ir CO2 išmetimas. Tikslus valymo priemonės dozavimas su skalavimo funkcija.
Lengvai naudojamasLengvas valdymas vieno mygtuko paspaudimu. Didelė rezervuaro talpa su užpildymo lataku. Sistemos priežiūrai skirtų ploviklio talpų pakeitimas įrenginio išorėje.
LaikymasUžrakinamas priedų, tokių kaip: antgalių, įrankių ir t.t. skyrius. Integruota žarnos ritė su 15 m ilgio aukšto slėgio žarna. Tai užtikrina didelį darbo vietos spindulį ir paprastą saugojimą (CX modeliams). Integruotas lanceto laikiklis, skirtas patogiam transportavimui.
Patikimumas
- Švelnaus slopinimo sistema (SDS) aukšto slėgio įrenginiuose susilpnina virpesius ir slėgio svyravimus.
- Didelis vandens filtras apsaugo siurblį nuo sugadinimo.
- Vandens minkštinimo sistema apsaugo šildymo ritę nuo kalkėjimo.
Mobilumas
- „Jogger“ dizainas su dideliais ratais ir pasukamais ratukais.
- Didelės integruotos rankenos važiuoklėje.
- Integruota pakėlimo pamina palengvina transportavimą nelygiais paviršiais, pavyzdžiui: laiptais ar bordiūrais.
Taupo energiją ir laiką: EASY!Force aukšto slėgio pistoletas ir EASY!Lock srieginių jungčių sistema.
- Pagaliau dirbkite nejausdami nuovargio: Jums padės EASY!Force aukšto slėigo pistoletas.
- Tvirta ir patikima EASY!Lock srieginių jungčių sistema. 5 kartus greitesnis srieginis sujungimas, lyginant su įprastomis srieginių jungčių sistemomis.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|270 - 660
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C) (°C)
|max. 80
|Galingumas (kW)
|4,7
|Kuro sąnaudos, pilna apkrova (kg/h)
|4,1
|Kuro sąnaudos eco!efficiency režime (kg/h)
|3,3
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Degalų bakas (l)
|15
|Svoris (su priedais) (kg)
|111
|Svoris (su pakuote) (kg)
|119,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1215 x 650 x 920
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: EASY!Force Advanced
- Purkštuvas: 1050 mm
- Padidintos galios antgalis
Įranga
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 15 m
- Aukšto slėgio žarnos techniniai duomenys: DN 6, 250 bar
- Švelnaus slopinimo sistema (SDS)
- Integruota aukšto slėgio žarnos ritė
- Slėgio išjungiklis
- Įmontuotas kuro ir ploviklio bakas
Pritaikymo sritys
- Automobilių plovimui
- Įrangos ir mechanizmų plovimui
- Dirbtuvių plovimui
- Lauko erdvių plovimui
- Smulkaus remonto stočių valymo darbams
- Fasadų plovimui
- Baseinų plovimui
- Sporto erdvių plovimui
- Plovimo darbams gamybos procesų metu.
- Gamybos sistemų plovimui
Priedai
Valymo priemonės
HDS 7/16 CX atsarginės dalys
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