Aukšto slėgio plovykla HDS 5/13 U Anniversary Edition
HDS 5/13 U Anniversary Edition juodos spalvos karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginys stebina 130 barų darbiniu slėgiu ir puikiu manevringumu bei ergonomiškumu.
90-ųjų metinių proga Kärcher pristato juodos spalvos karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginį HDS 5/13 U. Šis įrenginys stebina savo rafinuota ir novatoriška vertikalia konstrukcija. Dėl horizontalios konstrukcijos jis yra mažo svorio ir labai kompaktiškų matmenų. To privalumas - įrenginį labai lengva transportuoti, o dėl didelių ratų ir stūmimo rankenos jį lengva manevruoti nelygiu paviršiumi. Patentuoto antgalio technologijos, turbininio pūstuvo ir padidinto siurblio efektyvumo derinys taip pat užtikrina itin efektyvų valymą. EASY!Force aukšto slėgio pistoletas leidžia patogiai dirbti, nes naudojant aukšto slėgio srovės atoveiksmio jėgą operatoriaus laikymo jėga sumažinama iki nulio. O naudojant EASY!Lock greito atlaisvinimo jungtis, surinkimas ir išardymas yra penkis kartus greitesnis nei naudojant įprastas sriegines jungtis. Paprastas valdymas ir žarnos bei purkštuvo laikymo galimybės papildo plačias įrenginio funkcijas.
Savybės ir privalumai
Kompaktiškas dizainas
- Vietą taupanti dėtuvė ir lengvas transportavimas.
- Siurblys ir kuro bakas turi apsaugą nuo išsipylimo horizontalaus transportavimo metu.
- Idealiai tinka mažoms aptarnavimo paslaugų transporto priemonėms.
Patikimas priedų laikymas
- Patogus ir saugus slėgio žarnos laikymas.
- Užtikrina ergonomišką veikimą.
- Mažesnis paruošimo laikas.
Taupo energiją ir laiką: EASY!Force aukšto slėgio pistoletas ir EASY!Lock srieginių jungčių sistema.
- Pagaliau dirbkite nejausdami nuovargio: Jums padės EASY!Force aukšto slėigo pistoletas.
- Tvirta ir patikima EASY!Lock srieginių jungčių sistema. 5 kartus greitesnis srieginis sujungimas, lyginant su įprastomis srieginių jungčių sistemomis.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|500
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|125 / 12,5
|Temperatūra (°C)
|max. 80
|Galingumas (kW)
|2,6
|Kuro sąnaudos, pilna apkrova (kg/h)
|3,1
|Degalų bakas (l)
|6,5
|Spalva
|Juoda
|Svoris (su priedais) (kg)
|69
|Svoris (su pakuote) (kg)
|77,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|618 x 618 x 994
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: Įprastas karštas vanduo
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m
- Purkštuvas: 840 mm
Įranga
- Slėgio išjungiklis
Pritaikymo sritys
- Lauko erdvių plovimui
- Smulkaus remonto stočių valymo darbams
- Fasadų plovimui
- Baseinų plovimui
- Sporto erdvių plovimui
- Plovimo darbams gamybos procesų metu.
- Gamybos sistemų plovimui
Priedai
Valymo priemonės
HDS 5/13 U Anniversary Edition atsarginės dalys
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