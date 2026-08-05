Aukšto slėgio plovykla HDS 10/21-4 MXA
Aukšto slėgio plovimo įrenginyje su vandens pašildymu sumontuotas 4 polių, vandeniu aušinamas elektrinis variklis, automatinė aukšto slėgio žarnos ritė.
Kaip galingiausias Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginys su vandens pašildymu vidutinėje klasėje, HDS 10/21-4 MXA su automatine aukšto slėgio žarnos rite ir integruota Ultra Guard HP žarna yra įspūdingas visais atžvilgiais. Žarnos ritė leidžia 20 m ilgio, teflonu padengtą aukšto slėgio žarną suvynioti ir išvynioti iki 45° kampu, taip pat sutrumpina įprastą paruošimo laiką šiek tiek daugiau nei 50 proc. Be to, tvirtas 3 stūmoklių ašinis siurblys su keraminiais stūmokliais, lėtų sūkių, vandeniu aušinamas 4 polių elektros variklis, optimizuota degiklio konstrukcija ir ekonomiškas "eco!efficiency" režimas užtikrina maksimalų našumą ir ekonomišką veikimą. Naudotojai taip pat gali naudotis pažangia ergonomika dėl energiją taupančio EASY!Force Advanced aukšto slėgio pistoleto su 1050 milimetrų išpurškimo ietimi ir srauto reguliavimu Servo control, taip pat paprasto 1 jungiklio valdymo ir daugybės priedų laikymo galimybių. Šis itin lengvai prižiūrimas įrenginys taip pat išsiskiria 2 talpomis plovimo priemonėms, patentuota purkštukų technologija, saugos technologija ir laiką taupančiomis EASY!Lock greito fiksavimo jungtimis, kurios yra standartinės įrangos dalis.
Savybės ir privalumai
Automatinė aukšto slėgio žarnos ritė
- Įbrėžimams atspari ir lygi "Ultra Guard HD" žarna su teflono® danga.
- Automatinė ritė, skirta patogiai ir saugiai laikyti 20 m ilgio aukšto slėgio žarną.
Platus priedų asortimentas su EASY!Lock jungtimis
- EASY!Force Advanced - darbas be nuovargio, be išlaikymui reikalingos jėgos
- Slėgį ir vandens srautą galima reguliuoti Servo Control reguliatoriumi, esančiu tarp išpurškimo ieties ir pistoleto.
- Besisukanti 1050 mm ilgio nerūdijančiojo plieno išpurškimo ietis.
Didelis efektyvumas
- eco!efficiency režimu įrenginys dirba ekonomišku temperatūrų diapazonu (60 °C) – su pilnu vandens srautu.
- Kaitinimo katilo ciklai yra optimizuoti taip, kad sumažintų degalų sunaudojimą 20 %, lyginant su veikimu, esant pilnai apkrovai.
Maksimalus efektyvumas
- Labai efektyvi, patikrinta ir „Pagaminta Vokietijoje“ degiklio technologija.
- 4 polių elektros variklis su trijų stūmoklių siurbliu.
- Vandeniu aušinamas variklis užtikrina ypatingą efektyvumą ir patvarumą
Eksploatacinis patikimumas
- Lengvai pasiekiamas vandens filtras siurblio apsaugai nuo purvo dalelių, esančių vandenyje.
- Apsauginiai vožtuvai, vandens trūkumo ir degalų apsauga užtikrina mašinos prieinamumą darbui kai to reikia.
- Švelnaus slopinimo sistema (SDS) aukšto slėgio įrenginiuose susilpnina virpesius ir slėgio svyravimus.
Įrenginyje integruoti įvairūs priedų laikymo skyriai
- Korpuse įrengtas skyrius priedams, du laikikliai siurbimo žarnai ir elektros laidui.
- Erdvi dėtuvė valymo priemonėms, pirštinėms ar įrankiams
Valymo priemonės dozavimo mazgas
- Paprastas perjungimas tarp 1 ir 2 ploviklio talpų.
- Tikslus valymo priemonės dozavimas su skalavimo funkcija.
- Tikslus valymo priemonės dozatorius užtikrina mažą sunaudojimą.
Mobili koncepcija.
- „Jogger“ tipo konstrukcija su dideliais ratais ir pasukamais ratukais.
- Integruota pamina patogiam kliūčių (pvz. slenksčių) įveikimui transportavimo metui.
- Stūmimo rankena paprastesniam transportavimui ir manevravimui.
Lengvai naudojami valdymo elementai
- Vienas jungtukas visoms įrenginio funkcijoms.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|500 - 1000
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|30 - 210 / 3 - 21
|Maks. slėgis (bar)
|250
|Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Galingumas (kW)
|8
|Kuro sąnaudos, pilna apkrova (kg/h)
|7,3
|Kuro sąnaudos eco!efficiency režime (kg/h)
|5,8
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Degalų bakas (l)
|25
|Svoris (su priedais) (kg)
|172,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|184,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1330 x 750 x 1210
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: EASY!Force Advanced
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 20 m
- Aukšto slėgio žarnos techniniai duomenys: ID 8, 315 bar
- Purkštuvas: 1050 mm
- Padidintos galios antgalis
- Vandens srauto reguliatorius
Įranga
- Ploviklio naudojimo funkcija: 20+10 l talpa
- Integruota automatinė aukšto slėgio žarnos ritė
- ANTI!Twist
- Talpos plovimo priemonėms, apsaugai nuo apkalkėjimo ir kurui papildomo iš įrenginio išorės
- Valdymo skydelis su kontrolinėm lemputėm
- Slėgio išjungiklis
- Kištukas su polių keitimu (Trifazis)
- 2 talpos valymo priemonėms
- Sausos eigos apsauga
Videos
Pritaikymo sritys
- Automobilių plovimui
- Įrangos ir mechanizmų plovimui
- Dirbtuvių plovimui
- Lauko erdvių plovimui
- Smulkaus remonto stočių valymo darbams
- Fasadų plovimui
- Baseinų plovimui
- Sporto erdvių plovimui
- Plovimo darbams gamybos procesų metu.
- Gamybos sistemų plovimui
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HDS 10/21-4 MXA atsarginės dalys
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