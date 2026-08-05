Aukšto slėgio plovykla HD 5/12 C Plus
Patogus, mobilus, universalus: HD 5/12 C Plus aukšto slėgio plovimo šaltu vandeniu įrenginys gali būti naudojamas ir vertikalioje, ir horizontalioje padėtyse. Šis įrenginys turi priedų laikyklą, žalvarinę cilindro galvutę ir automatinio slėgio sumažinimo funkciją.
Kompaktiškas, lengvas ir universalus „HD 5/12 C Plus“ šalto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginys pasižymi išskirtiniu mobilumu ir yra tinkamas naudoti tiek vertikaliai, tiek horizontaliai. Mašinoje įrengta sudėtinga priedų laikymo vieta, o žalvarinė cilindro galvutė ir automatinis slėgio sumažinimas užtikrina ilgą tarnavimo laiką. Į įrangos komplektą taip pat įeina naujai sukurtas „EASY! Force“ aukšto slėgio pistoletas ir „EASY! Lock“ greito atleidimo tvirtinimo detalės. Nors „EASY! Force“ aukšto slėgio pistoletas naudoja aukšto slėgio srovės atatrankos jėgą, kad sumažintų laikymo jėgą iki nulio, „EASY! Lock“ greito atlaisvinimo tvirtinimo elementai leidžia valdyti penkis kartus greičiau nei naudojant įprastas varžtų jungtis, neprarandant bet kokio tvirtumo ar ilgaamžiškumo. Lengvas valdymas, laiko taupymas, montavimas ir išmontavimas yra standartiniai elementai ir yra sėkmingo įrenginio koncepcijos pavyzdys.
Savybės ir privalumai
Taupo energiją ir laiką: EASY!Force aukšto slėgio pistoletas ir EASY!Lock srieginių jungčių sistema.Pagaliau dirbkite nejausdami nuovargio: Jums padės EASY!Force aukšto slėigo pistoletas. Tvirta ir patikima EASY!Lock srieginių jungčių sistema. 5 kartus greitesnis srieginis sujungimas, lyginant su įprastomis srieginių jungčių sistemomis.
MobilumasIntegruota transportavimo rankena įrenginio priekyje palengvina įrenginio pakrovimą ir transportavimą. Rankeną galima sustumti vieno mygtuko paspaudimu. Kompaktiškas konstrukcijos stilius.
LankstumasVertikali ir horizontali darbinė padėtis. Ratukai yra pakeliami nuo žemės, kad būtų užtikrintas saugumas, kai įrenginys naudojamas horizontalioje padėtyje. Atskiros purkštuvo statymo ir transportavimo padėtys.
Kokybė
- Automatinė slėgio sumažinimo funkcija apsaugo komponentus ir prailgina jų tarnavimo laiką.
- Aukštos kokybės žalvarinė cilindro galvutė.
- Didelis, lengvai pasiekiamas vandens filtras siurblio apsaugai nuo purvo dalelių, esančių vandenyje.
Priedų dėtuvė
- Varžtu priveržiamas laikiklis (M 18 x1,5), skirtas Surface Cleaner.
- Praktiška trijų padėčių purkštuko ir rotacinio antgalio laikykla.
- Guminis dirželis aukšto slėgio žarnos pritvirtinimui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|500 - 500
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|60
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|120 - 120 / 12 - 12
|Maks. slėgis (bar/MPa)
|175 / 17,5
|Galingumas (kW)
|2,5
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Antgalio dydis (mm)
|35
|Vandens įvadas
|3/4″
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|24,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|27,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|380 x 360 x 930
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: EASY!Force
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m
- Aukšto slėgio žarnos techniniai duomenys: DN 6, 200 bar
- Purkštuvas: 840 mm
- Rotacinis antgalis
Įranga
- Ploviklio naudojimo funkcija: Siurbimas
- Slėgio išjungiklis
Priedai
Valymo priemonės
HD 5/12 C Plus atsarginės dalys
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