Aukšto slėgio plovykla HD 5/15 CX Plus + FR Classic
HD 5/15 CX Plus + FR gali būti naudojamas tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje. Įrenginys turi priedų laikyklą, žalvarinę cilindro galvutę ir automatinę slėgio mažinimo funkciją.
Kompaktiškas, lengvas ir universalus „HD 5/15 CX Plus + FR Classic“ šalto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginys stebina įspūdingu mobilumu ir gali būti naudojamas tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje. Įrenginys turi modernią priedų laikyklą, o žalvarinė cilindro galvutė ir automatinė slėgio mažinimo funkcija užtikrina ilgą įrenginio tarnavimo laiką. Kartu įrenginys daro įspūdį inovatyviais sprendimais, kurie palengvina naudojimą, trumpina pasiruošimo darbui ir įrenginio sutvarkymo darbo pabaigoje laiką, todėl yra palengvinamas operatorių darbas ilgalaikėje perspektyvoje. „EASY!Force“ aukšto slėgio pistolete aukšto slėgio srovės sukuriama atatrankos jėga naudojama tokiu būdu, kad pistoletui laikyti praktiškai nereikėtų jėgų, o su „EASY!Lock“ greitojo sujungimo sistema priedų ir antgalių keitimas tampa 5 kartus greitesnis, nei naudojant įprastus srieginius sujungimus, neprarandant tvirtumo ir ilgaamžiškumo. Tai įrangos paketas, kurį naudodami pasieksite nepriekaištingą rezultatą, kurį bus patogu naudoti ir kuris pasižymi ilgu tarnavimo laiku.
Savybės ir privalumai
Taupo energiją ir laiką: EASY!Force aukšto slėgio pistoletas ir EASY!Lock srieginių jungčių sistema.Pagaliau dirbkite nejausdami nuovargio: Jums padės EASY!Force aukšto slėigo pistoletas. Tvirta ir patikima EASY!Lock srieginių jungčių sistema. 5 kartus greitesnis srieginis sujungimas, lyginant su įprastomis srieginių jungčių sistemomis.
MobilumasĮrenginio priekyje sumontuota pernešimo rankena leidžia lengvai pasiruošti darbui ir palengvina transportavimą. Rankeną galima sustumti vieno mygtuko paspaudimu. Kompaktiškas konstrukcijos stilius.
LankstumasVertikali ir horizontali darbinė padėtis. Ratukai yra pakeliami nuo žemės, kad būtų užtikrintas saugumas, kai įrenginys naudojamas horizontalioje padėtyje. Atskiros purkštuvo statymo ir transportavimo padėtys.
Kokybė
- Automatinė slėgio sumažinimo funkcija apsaugo komponentus ir prailgina jų tarnavimo laiką.
- Aukštos kokybės žalvarinė cilindro galvutė.
- Didelis, lengvai pasiekiamas vandens filtras siurblio apsaugai nuo purvo dalelių, esančių vandenyje.
Priedų dėtuvė
- Varžtu priveržiamas laikiklis (M 18 x1,5), skirtas Surface Cleaner.
- Praktiška trijų padėčių purkštuko ir rotacinio antgalio laikykla.
- Integruota žarnos ritė su 15 m ilgio aukšto slėgio žarna. Tai užtikrina didelį darbo vietos spindulį ir paprastą saugojimą (CX modeliams).
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|500
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|up to 60
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|150 / 15
|Maks. slėgis (bar/MPa)
|200 / 20
|Galingumas (kW)
|2,8
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Vandens įvadas
|3/4″
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|30,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|32,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|380 x 370 x 930
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: EASY!Force
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 15 m
- Aukšto slėgio žarnos techniniai duomenys: DN 6, 200 bar
- Purkštuvas: 840 mm
- Rotacinis antgalis
- Terasų antgalis: FR Clássico
Įranga
- Žarnos ritė
- Ploviklio naudojimo funkcija: Siurbimas
- Slėgio išjungiklis
Priedai
Valymo priemonės
HD 5/15 CX Plus + FR Classic atsarginės dalys
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