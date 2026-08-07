Aukšto slėgio plovykla HD 5/11 E Classic
Kompaktiškas, tvirtas ir paprastas HD 5/11 E Classic aukšto slėgio plovimo įrenginys. Su žalvarine cilindro galvute ir aukštos kokybės priedais.
Šis profesionalus aukšto slėgio plovimo įrenginys yra tvirtas ir kompaktiškas, turintis 840 mm ilgio nerūdijančiojo plieno išpurškimo ietį. Juo lengvai ir kruopščiai išvalysite transporto priemones, įrenginius ir įrankius, kiemus ir sodus. Įrenginys turi žalvarinę cilindro galvutę ir aukštos kokybės sutvirtintą žarną, todėl jis mažai dėvisi ir yra labai patvarus. Integruota "Home Base" sistema naudojama patogiam antgalių laikymui. Komplektą papildo patogios EASY!Lock greito atjungimo jungtys.
Savybės ir privalumai
Mažas susidėvėjimas ir ilgas tarnavimo laikasAukštos kokybės žalvarinė cilindro galvutė. Keramika padengti nerūdijančiojo plieno stūmokliai. Automatinis slėgio mažinimas.
Aukštos kokybės priedai840 mm ilgio nerūdijančiojo plieno išpurškimo ietis Tvirta guminė žarna su plieninio tinklelio sustiprinimu. Profesionalus aukšto slėgio purškimo pistoletas su nerūdijančiojo plieno vožtuvu.
Įvairios komponentų saugojimo galimybėsAntgalių laikiklis. Integruoti kabliai kabeliams. Išpurškimo ieties laikiklis
„EASY!Lock“ greitojo sujungimo sistema
- Trumpas paruošimo laikas (surinkimas ir išmontavimas).
- Greitas priedų keitimas.
- Intuityvus valdymas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|200 - 240
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|500
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|60
|Darbinis slėgis (bar)
|110
|Maks. slėgis (bar)
|160
|Galingumas (kW)
|2,2
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Antgalio dydis
|036
|Vandens įvadas
|3/4″
|Mobilumas
|krepšelis
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|18
|Svoris (su pakuote) (kg)
|25,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|334 x 366 x 954
Komplektacija
- Padidintos galios antgalis
- Purkštuvas: 840 mm
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m
Įranga
- Trijų stūmoklių ašinė pompa: Su nerūdijančio plieno stūmokliais
- Slėgio išjungiklis
Videos
Pritaikymo sritys
- Transporto priemonėms valyti
- Mašinoms ir įrankiams valyti (statybvietėse)
- Kiemams ir sodams (sienoms, takams, paviljonams) valyti
- Tinka prireikus greitai išvalyti mažus plotus
Priedai
Valymo priemonės
HD 5/11 E Classic atsarginės dalys
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