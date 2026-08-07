Aukšto slėgio plovykla HD 5/11 E Classic

Kompaktiškas, tvirtas ir paprastas HD 5/11 E Classic aukšto slėgio plovimo įrenginys. Su žalvarine cilindro galvute ir aukštos kokybės priedais.

Šis profesionalus aukšto slėgio plovimo įrenginys yra tvirtas ir kompaktiškas, turintis 840 mm ilgio nerūdijančiojo plieno išpurškimo ietį. Juo lengvai ir kruopščiai išvalysite transporto priemones, įrenginius ir įrankius, kiemus ir sodus. Įrenginys turi žalvarinę cilindro galvutę ir aukštos kokybės sutvirtintą žarną, todėl jis mažai dėvisi ir yra labai patvarus. Integruota "Home Base" sistema naudojama patogiam antgalių laikymui. Komplektą papildo patogios EASY!Lock greito atjungimo jungtys.

Savybės ir privalumai
Aukšto slėgio plovykla HD 5/11 E Classic: Mažas susidėvėjimas ir ilgas tarnavimo laikas
Mažas susidėvėjimas ir ilgas tarnavimo laikas
Aukštos kokybės žalvarinė cilindro galvutė. Keramika padengti nerūdijančiojo plieno stūmokliai. Automatinis slėgio mažinimas.
Aukšto slėgio plovykla HD 5/11 E Classic: Aukštos kokybės priedai
Aukštos kokybės priedai
840 mm ilgio nerūdijančiojo plieno išpurškimo ietis Tvirta guminė žarna su plieninio tinklelio sustiprinimu. Profesionalus aukšto slėgio purškimo pistoletas su nerūdijančiojo plieno vožtuvu.
Aukšto slėgio plovykla HD 5/11 E Classic: Įvairios komponentų saugojimo galimybės
Įvairios komponentų saugojimo galimybės
Antgalių laikiklis. Integruoti kabliai kabeliams. Išpurškimo ieties laikiklis
EASY!Lock“ greitojo sujungimo sistema
  • Trumpas paruošimo laikas (surinkimas ir išmontavimas).
  • Greitas priedų keitimas.
  • Intuityvus valdymas.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Fazių skaičius (Ph) 1
Įtampa (V) 200 - 240
Dažnis (Hz) 50
Vandens srautas (l/h) 500
Tiekiamo vandens temperatūra (°C) 60
Darbinis slėgis (bar) 110
Maks. slėgis (bar) 160
Galingumas (kW) 2,2
Maitinimo kabelis (m) 5
Antgalio dydis 036
Vandens įvadas 3/4″
Mobilumas krepšelis
Spalva Antracitas
Svoris (be priedų) (kg) 18
Svoris (su pakuote) (kg) 25,7
Matmenys (I x P x A) (mm) 334 x 366 x 954

Komplektacija

  • Padidintos galios antgalis
  • Purkštuvas: 840 mm
  • Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m

Įranga

  • Trijų stūmoklių ašinė pompa: Su nerūdijančio plieno stūmokliais
  • Slėgio išjungiklis
Aukšto slėgio plovykla HD 5/11 E Classic
Aukšto slėgio plovykla HD 5/11 E Classic
Aukšto slėgio plovykla HD 5/11 E Classic
Videos
Pritaikymo sritys
  • Transporto priemonėms valyti
  • Mašinoms ir įrankiams valyti (statybvietėse)
  • Kiemams ir sodams (sienoms, takams, paviljonams) valyti
  • Tinka prireikus greitai išvalyti mažus plotus
Priedai
Valymo priemonės
HD 5/11 E Classic atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.