Aukšto slėgio plovykla HD 5/11 P Plus
Kompaktiškas, mobilus ir lengvas „HD 5/11 P Plus“ įrenginys. Įrenginys turi rotacinį purškimo antgalį, žalvarinę cilindro galvutę, nešiojimo rankeną ir automatinę slėgio mažinimo funkciją.
Nešiojamas „HD 5/11 P Plus“ aukšto slėgio plovimo įrenginys tiekiamas su rotaciniu purškimo antgaliu, kuris greitai pašalins įsisenėjusius nešvarumus. Patikimas trijų stūmoklių ašinis siurblys turi aukštos kokybės žalvarinę cilindro galvutę. Kompaktišką, lengvą ir itin mobilų įrenginį galima naudoti tiek horizontalioje, tiek vertikalioje padėtyje, todėl jis visiškai universalus. Modernios inovacijos garantuoja lengvą eksploatavimą ir greitą paruošimą darbui bei sutvarkymą baigus dirbti: „EASY!Force“ aukšto slėgio pistolete aukšto slėgio srovės sukuriama atatrankos jėga naudojama tokiu būdu, kad pistoletui laikyti praktiškai nereikėtų jėgų, o su „EASY!Lock“ greitojo sujungimo sistema priedų ir antgalių keitimas tampa 5 kartus greitesnis, nei naudojant įprastus srieginius sujungimus, neprarandant tvirtumo ir ilgaamžiškumo. Automatinė slėgio mažinimo sistema apsaugo įrenginio komponentus, prailgina jo tarnavimo laiką, padeda sumažinti remonto ir priežiūros išlaidas bei užtikrina, kad aukšto slėgio pistoletui naudoti reikės nedaug jėgos. Tai taip pat reiškia, kad įrenginiui laikyti reikia mažiau vietos. Harmoningai įrangos paketą papildo ir dar vienas elementas – moderni ir praktiškapriedų laikykla.
Savybės ir privalumai
Taupo energiją ir laiką: EASY!Force aukšto slėgio pistoletas ir EASY!Lock srieginių jungčių sistema.Pagaliau dirbkite nejausdami nuovargio: Jums padės EASY!Force aukšto slėigo pistoletas. Tvirta ir patikima EASY!Lock srieginių jungčių sistema. 5 kartus greitesnis srieginis sujungimas, lyginant su įprastomis srieginių jungčių sistemomis.
Puikus mobilumasIntegruota transportavimo rankena įrenginio priekyje palengvina įrenginio pakrovimą ir transportavimą. Kompaktiškos konstrukcijos ir mažas svoris.
LankstumasVertikali ir horizontali darbinė padėtis. Atskiros purkštuvo statymo ir transportavimo padėtys. Įrenginys maksimaliai stabilus naudojant horizontalioje padėtyje.
Kokybė
- Automatinė slėgio sumažinimo funkcija apsaugo komponentus ir prailgina jų tarnavimo laiką.
- Aukštos kokybės žalvarinė cilindro galvutė.
Priedų dėtuvė
- Varžtu priveržiamas laikiklis (M 18 x1,5), skirtas Surface Cleaner.
- Praktiška trijų padėčių purkštuko ir rotacinio antgalio laikykla.
- Guminis dirželis aukšto slėgio žarnos pritvirtinimui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|490
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|60
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|110 / 11
|Maks. slėgis (bar/MPa)
|160 / 16
|Galingumas (kW)
|2,2
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Vandens įvadas
|3/4″
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|20,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|23
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|351 x 312 x 904
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: EASY!Force
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m
- Aukšto slėgio žarnos techniniai duomenys: DN 6, 250 bar
- Purkštuvas: 840 mm
- Rotacinis antgalis
Įranga
- Slėgio išjungiklis
Pritaikymo sritys
- Fasadų plovimui
- Statybos aikštelėse
- Grindų ir sienų valymas
- Lauko teritorija
- Transporto priemonės
- Mašinoms ir įrenginiams
Priedai
Valymo priemonės
HD 5/11 P Plus atsarginės dalys
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