Aukšto slėgio plovykla HD 25/15-4 Cage Plus
Idealiai tinka daug vandens reikalaujantiems valymo darbams: HD 25 / 15-4 Cage Plus aukšto slėgio valymo įrenginys su 150 barų darbiniu slėgiu, vandens srautu 2500 l / h ir nerūdijančio plieno rėmu.
Kärcher pristato mobilų HD 25/15-4 Cage Plus aukšto slėgio valymo įrenginį šaltu vandeniu su trifaziu el.varikliu, skirtą intensyviam darbui žemės ūkyje ir statybose. Šis įrenginys turi aukštos kokybės Kärcher stūmoklinį siurblį su dideliu vandens srautu, siekiančiu iki 2500 l/val. aukštesnės kokybės valymo darbų rezultatų užtikrinimui. Užtikrindamas 150 barų darbinį slėgį, šis valymo įrenginys yra skirtas ypatingai didelės apimties nešvarumų valymui dideliuose tvartuose ir karjeruose, akmens skaldyklose ir/arba kitose žemių kasimo vietose. Tokios inovacijos kaip EASY!Force ir EASY!Lock suteikia maksimalų patogumą operatoriui. Šis modelis turi pneumatines padangas, kurios užtikrina lengvą manevringumą ir pravažumą net ir nelygiais paviršiais. HD 25/15-4 Cage Plus sukurtas kasdieniam naudojimui esant sudėtingoms sąlygoms.
Savybės ir privalumai
Rėminis korpusas.Patvarus vamzdinis išorinis rėmas. Su integruotu kabliu pakėlimo įrangai ir priedų laikymo skyriumi. Apsaugo įrenginį nuo žalos.
Elektroninės priežiūros sistema, užtikrinanti saugesnį darbą.Apsauga nuo nutekėjimo ir lengvas paleidimas. Apsauga nuo pernelyg didelės ir per žemos įtampos. Apsauga nuo dviejų fazių trumpojo sujungimo.
Sunkiausiems darbams įveiktiItin mobilus, dėka sulankstomos stūmimo rankenos ir patvarių ratų. Didelis vandens filtras apsaugo siurblį nuo sugadinimo.
Patvarus ir tvirtas
- Ypač didelis alkūninis velenas ir švaistikliai su tvirtais rutuliniais guoliais.
- Tvirta žalvarinė cilindro galvutė ir keraminiai stūmokliai.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|500 - 2500
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|60
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Maks. slėgis (bar/MPa)
|190 / 19
|Galingumas (kW)
|13
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|120
|Svoris (su pakuote) (kg)
|129
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|957 x 686 x 1080
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: EASY!Force Advanced
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 15 m
- Aukšto slėgio žarnos tipas: Premium kokybė
- Nerūdijančio plieno purškimo antgalis: 1050 mm
- Padidintos galios antgalis
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio išpurškimo ietis
- Vandens srauto reguliatorius
Įranga
- Ploviklio naudojimo funkcija: Siurbimas
- Slėgio išjungiklis
- Tolygus slėgio ir vandens srauto reguliavimas
Videos
Pritaikymo sritys
- Intensyvus aukšto slėgio plovimas ekstremaliems užteršimams pašalinti žemės ūkio ir statybos sektoriuose
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Valymo priemonės
HD 25/15-4 Cage Plus atsarginės dalys
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