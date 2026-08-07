Aukšto slėgio plovykla HD 6/15 Cage
Mobilus aukšto slėgio plovimo įrenginys „HD 6/15 M Cage“ su 3-jų stūmoklių ašiniu siurbliu ir vamzdiniu plieniniu rėmu, saugančiu siurblio bloką, sukurtas kasdieniam komerciniam naudojimui.
Nesvarbu, ar naudosite vertikaliai, ar horizontaliai: nešildomas aukšto slėgio plovimo įrenginys „HD 6/15 M Cage“ susidoros su visais nešvarumais, naudojant sudėtingomis sąlygomis komerciniais tikslais. Mobiliame, ypač tvirtame vienfaziame įrenginyje įrengtas naujas 3-jų stūmoklių ašinis siurblys su žalvarine cilindro galvute, kuris leidžia pagerinti valymo efektyvumą ir energijos vartojimo efektyvumą iki 20 proc. Integruotas automatinis slėgio mažinimo mechanizmas saugo visus aukšto slėgio komponentus, taip pat pačiam siurbliui yra įrengtas papildomas vandens filtras. „HD 6/15 M Cage“ yra suprojektuotas taip, kad jo aptarnavimas būtų itin paprastas. Milteliniu būdu nudažytas vamzdinis plieninis rėmas užtikrina, kad aukšto slėgio plovimo įrenginį būtų galima naudoti net ir atšiauriausiomis sąlygomis jo nepažeidžiant. Kita standartinė siurblio įranga – mūsų novatoriškas „EASY!Force“ aukšto slėgio pistoletas, kuriame aukšto slėgio srovės atatrankos jėga naudojama tokiu būdu, kad pistoletui laikyti praktiškai nereikėtų jėgų, ir „EASY!Lock“ greitojo sujungimo sistema, su kuria priedų ir antgalių keitimas tampa 5 kartus greitesnis, nei naudojant įprastus srieginius sujungimus, neprarandant tvirtumo ir ilgaamžiškumo.
Savybės ir privalumai
Patvarus ir tvirtasTvirtas vamzdinio plieno rėmas apsaugo visus komponentus. Dėl vamzdinio plieninio rėmo įrenginį galima nesunkiai pritvirtinti ar pririšti tarnybinėje transporto priemonėje. Tvirta plastikinė važiuoklė patikimai apsaugo siurblį nuo pažeidimų ir nešvarumų.
Aukštos kokybės įrangaAutomatinė slėgio sumažinimo sistema apsaugo įrenginio komponentus ir prailgina jų tarnavimo laiką. Galingas, 2 polių, oru aušinamas elektrinis variklis. Aukštos kokybės žalvarinė cilindro galvutė.
Lengvas aptarnavimasLengvas priėjimas prie cilindro galvutės dėka atviro įrenginio korpuso dugno. Greitas priėjimas prie įrenginio elektros komutacinės dėžutės tiesiog lengvai nuėmus dangtį. Didelis, lengvai pasiekiamas vandens filtras siurblio apsaugai nuo purvo dalelių, esančių vandenyje.
Padidintas energijos efektyvumas
- Atnaujintas 3 stūmoklių ašinis siurblys su žymiai mažesniais srauto ir slėgio nuostoliais.
- 20 procentų didesnis valymo našumas bei efektyvesnis energijos naudojimas.
Veiksmingi ir laiką taupantys sprendimai
- Naujas EASY!Force aukšto slėgio pistoletas.
- Tvirta ir patikima EASY!Lock srieginių jungčių sistema. 5 kartus greitesnis srieginis sujungimas, lyginant su įprastomis srieginių jungčių sistemomis.
Lankstus veikimas
- Sukurta naudoti vertikaliai ir horizontaliai.
Patogus priedų saugojimas
- Laikiklis, skirtas pritvirtinti antgalį putoms.
- EASY!Lock TR20 leidžia paviršių valymo antgalį laikyti ant įrenginio.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|560
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|60
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|150 / 15
|Maks. slėgis (bar/MPa)
|225 / 25
|Galingumas (kW)
|3,1
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Vandens įvadas
|3/4″
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|34
|Svoris (su pakuote) (kg)
|38,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|420 x 460 x 970
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: EASY!Force
- Purkštuvas: 840 mm
- Padidintos galios antgalis
Įranga
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m
- Aukšto slėgio žarnos tipas: Premium kokybė
- Slėgio išjungiklis
Videos
Pritaikymo sritys
- Idealiai tinka transporto priemonių valymui, statybų ar logistikos sektoriuose, bei pramonėje.
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HD 6/15 Cage atsarginės dalys
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