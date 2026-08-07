Aukšto slėgio plovykla HD 6/15 M Cage EB Anniversary Edition
Kasdieniam komerciniam naudojimui: tvirtas ir manevringas HD 6/15 M Cage Anniversary Edition aukšto slėgio plovimo įrenginys su 3 stūmoklių ašiniu siurbliu ir vamzdiniu plieno rėmu.
Kärcher - 90 metų: HD 6/15 M Cage Anniversary Edition juodos spalvos aukšto slėgio plovimo įrenginys susidoroja su visomis sudėtingomis kasdienio komercinio naudojimo situacijomis - nesvarbu, ar jis naudojamas vertikaliai, ar horizontaliai. Manevringas, itin tvirtas įrenginys turi naują 3 stūmoklių ašinį siurblį su žalvarine cilindrų galvute, kuris padidina valymo našumą ir energijos vartojimo efektyvumą iki 20 proc. Siekiant apsaugoti visus aukšto slėgio komponentus, integruotas automatinis slėgio ribotuvas, o pačiame siurblyje įrengtas papildomas vandens filtras. Įrenginys suprojektuotas taip, kad jį būtų labai lengva aptarnauti, turi milteliniu būdu dengtą vamzdinį plieno rėmą, kuris užtikrina, kad įrenginį būtų galima naudoti net sunkiausiose vietose be pažeidimų. Į standartinę įrangą taip pat įeina naujoviškas EASY!Force aukšto slėgio pistoletas, kuriame naudojama aukšto slėgio srovės atoveiksmio jėga, sumažinanti laikymo jėgą iki nulio, ir EASY!Lock greito atjungimo jungtys leidžia iki penkių kartų greičiau keisti priedus nei naudojant įprastas sraigtines jungtis. Jubiliejinio leidimo komplektacijoje yra „eco!Booster“ antgalis ir 600 mm išpurškimo ietis.ant tvirtumo ir ilgaamžiškumo.
Savybės ir privalumai
Patvarus ir tvirtas
- Tvirtas vamzdinio plieno rėmas apsaugo visus komponentus.
- Dėl vamzdinio plieninio rėmo įrenginį galima nesunkiai pritvirtinti ar pririšti tarnybinėje transporto priemonėje.
- Tvirta plastikinė važiuoklė patikimai apsaugo siurblį nuo pažeidimų ir nešvarumų.
Aukštos kokybės įranga
- Automatinė slėgio sumažinimo sistema apsaugo įrenginio komponentus ir prailgina jų tarnavimo laiką.
- Galingas, 2 polių, oru aušinamas elektrinis variklis.
- Aukštos kokybės žalvarinė cilindro galvutė.
Lengvas aptarnavimas
- Lengvas priėjimas prie cilindro galvutės dėka atviro įrenginio korpuso dugno.
- Greitas priėjimas prie įrenginio elektros komutacinės dėžutės tiesiog lengvai nuėmus dangtį.
- Didelis, lengvai pasiekiamas vandens filtras siurblio apsaugai nuo purvo dalelių, esančių vandenyje.
Padidintas energijos efektyvumas
- Atnaujintas 3 stūmoklių ašinis siurblys su žymiai mažesniais srauto ir slėgio nuostoliais.
- 20 procentų didesnis valymo našumas bei efektyvesnis energijos naudojimas.
Veiksmingi ir laiką taupantys sprendimai
- Naujas EASY!Force aukšto slėgio pistoletas.
- Tvirta ir patikima EASY!Lock srieginių jungčių sistema. 5 kartus greitesnis srieginis sujungimas, lyginant su įprastomis srieginių jungčių sistemomis.
Lankstus veikimas
- Sukurta naudoti vertikaliai ir horizontaliai.
Patogus priedų saugojimas
- Laikiklis, skirtas pritvirtinti antgalį putoms.
- EASY!Lock TR20 leidžia paviršių valymo antgalį laikyti ant įrenginio.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|560
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|60
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|150 / 15
|Maks. slėgis (bar/MPa)
|225 / 25
|Galingumas (kW)
|3,1
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Antgalio dydis
|033
|Vandens įvadas
|3/4″
|Spalva
|Juoda
|Svoris (su priedais) (kg)
|34,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|38,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|420 x 460 x 970
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: EASY!Force
- Purkštuvas: 600 mm
- Padidintos galios antgalis
- eco!Booster
Įranga
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m
- Aukšto slėgio žarnos techniniai duomenys: DN 6, 250 bar
Pritaikymo sritys
- Idealiai tinka transporto priemonių valymui, statybų ar logistikos sektoriuose, bei pramonėje.
Priedai
Valymo priemonės
HD 6/15 M Cage EB Anniversary Edition atsarginės dalys
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