Aukšto slėgio plovykla HD 6/15 MX Plus
Kompaktiškas, aukšto slėgio valymo įrenginys HD 6/15 MX su kintamos srovės varikliu, žarnos rite, patogiam aukšto slėgio žarnos valdymui, 150 bar darbiniu slėgiu ir automatine slėgio sumažinimo funkcija.
Kintamos srovės, mobilus, aukšto slėgio valymo įrenginys HD 6/15 MX su reguliuojamu slėgio jungikliu, integruotu žarnos vėžimėliu patogiam aukšto slėgio žarnos valdymui ir įvairiomis priedų laikymo galimybėmis. Naujai sukurtas, patvarus 3 stūmoklių ašinis siurblys su žalvarine cilindro galvute užtikrina šio labai manevringo ir patogiam laikymui pritaikyto įrenginio ilgaamžiškumą bei apie 20 procentų sumažina energijos sąnaudas ir pagerina valymo kokybę. EASY!Force aukšto slėgio pistoletas naudoja aukšto slėgio srovės atatrankos jėgą, siekiant visiškai sumažinti pistoleto laikymui reikalingą jėgą, o EASY!Lock tvirtinimo sistemos dėka, darbas bus mažiau varginantis, nes priedai pakeičiami 5 greičiau nei su įprastomis sistemomis, neprarandant patvarumo ir ilgaamžiškumo. Automatinė slėgio mažinimo funkcija efektyviai ir patikimai apsaugo aukšto slėgio komponentus nuo apkrovos esant budėjimo režimui. Aukšto slėgio siurblys ir elektroniniai komponentai yra labai lengvai prieinami dėl lengvai prižiūrimo įrenginio dizaino.
Savybės ir privalumai
Aukštos kokybės įrangaAutomatinė slėgio sumažinimo sistema apsaugo įrenginio komponentus ir prailgina jų tarnavimo laiką. Galingas, 2 polių, oru aušinamas elektrinis variklis. Aukštos kokybės žalvarinė cilindro galvutė.
Lankstus veikimasSukurta naudoti vertikaliai ir horizontaliai. Maksimalus stabilumas dirbant horizontalioje padėtyje, kadangi ratukai neliečia žemės.
Didelis mobilumasĮrenginio rankena gali būti ištraukiama / sustumiama vieno mygtuko paspaudimu, taip padidinamas įrenginio kompaktiškums ir sutaupoma vietos. Lengvas sandėliavimas / patogus pervežimas automobilyje. Integruotos priedų saugojimo zonos sutrumpina pasiruošimo darbui laiką.
Patogus priedų saugojimas
- Laikiklis, skirtas pritvirtinti antgalį putoms.
- EASY!Lock TR20 leidžia paviršių valymo antgalį laikyti ant įrenginio.
- Praktiškas antgalių skyrius rotaciniam antgaliui.
Lengvas aptarnavimas
- Lengvas priėjimas prie cilindro galvutės dėka atviro įrenginio korpuso dugno.
- Greitas priėjimas prie įrenginio elektros komutacinės dėžutės tiesiog lengvai nuėmus dangtį.
- Didelis, lengvai pasiekiamas vandens filtras siurblio apsaugai nuo purvo dalelių, esančių vandenyje.
Veiksmingi ir laiką taupantys sprendimai
- Naujas EASY!Force aukšto slėgio pistoletas.
- Tvirta ir patikima EASY!Lock srieginių jungčių sistema. 5 kartus greitesnis srieginis sujungimas, lyginant su įprastomis srieginių jungčių sistemomis.
Padidintas energijos efektyvumas
- Atnaujintas 3 stūmoklių ašinis siurblys su žymiai mažesniais srauto ir slėgio nuostoliais.
- 20 procentų didesnis valymo našumas bei efektyvesnis energijos naudojimas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|560
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|60
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|150 / 15
|Maks. slėgis (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Galingumas (kW)
|3,1
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Vandens įvadas
|3/4″
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|31,8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|35,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|400 x 455 x 966
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: EASY!Force
- Purkštuvas: 840 mm
- Padidintos galios antgalis
- Rotacinis antgalis
Įranga
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 15 m
- Aukšto slėgio žarnos tipas: Premium kokybė
- Integruota aukšto slėgio žarnos ritė
- Slėgio išjungiklis
Videos
Pritaikymo sritys
- Idealiai tinka valymo įmonėms, amatininkams, statybinių paslaugų teikėjams ar komunaliniame ūkyje
Priedai
Valymo priemonės
HD 6/15 MX Plus atsarginės dalys
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