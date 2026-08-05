Aukšto slėgio plovykla HD 6/15 MX Plus

Kompaktiškas, aukšto slėgio valymo įrenginys HD 6/15 MX su kintamos srovės varikliu, žarnos rite, patogiam aukšto slėgio žarnos valdymui, 150 bar darbiniu slėgiu ir automatine slėgio sumažinimo funkcija.

Kintamos srovės, mobilus, aukšto slėgio valymo įrenginys HD 6/15 MX su reguliuojamu slėgio jungikliu, integruotu žarnos vėžimėliu patogiam aukšto slėgio žarnos valdymui ir įvairiomis priedų laikymo galimybėmis. Naujai sukurtas, patvarus 3 stūmoklių ašinis siurblys su žalvarine cilindro galvute užtikrina šio labai manevringo ir patogiam laikymui pritaikyto įrenginio ilgaamžiškumą bei apie 20 procentų sumažina energijos sąnaudas ir pagerina valymo kokybę. EASY!Force aukšto slėgio pistoletas naudoja aukšto slėgio srovės atatrankos jėgą, siekiant visiškai sumažinti pistoleto laikymui reikalingą jėgą, o EASY!Lock tvirtinimo sistemos dėka, darbas bus mažiau varginantis, nes priedai pakeičiami 5 greičiau nei su įprastomis sistemomis, neprarandant patvarumo ir ilgaamžiškumo. Automatinė slėgio mažinimo funkcija efektyviai ir patikimai apsaugo aukšto slėgio komponentus nuo apkrovos esant budėjimo režimui. Aukšto slėgio siurblys ir elektroniniai komponentai yra labai lengvai prieinami dėl lengvai prižiūrimo įrenginio dizaino.

Savybės ir privalumai
Aukšto slėgio plovykla HD 6/15 MX Plus: Aukštos kokybės įranga
Aukštos kokybės įranga
Automatinė slėgio sumažinimo sistema apsaugo įrenginio komponentus ir prailgina jų tarnavimo laiką. Galingas, 2 polių, oru aušinamas elektrinis variklis. Aukštos kokybės žalvarinė cilindro galvutė.
Aukšto slėgio plovykla HD 6/15 MX Plus: Lankstus veikimas
Lankstus veikimas
Sukurta naudoti vertikaliai ir horizontaliai. Maksimalus stabilumas dirbant horizontalioje padėtyje, kadangi ratukai neliečia žemės.
Aukšto slėgio plovykla HD 6/15 MX Plus: Didelis mobilumas
Didelis mobilumas
Įrenginio rankena gali būti ištraukiama / sustumiama vieno mygtuko paspaudimu, taip padidinamas įrenginio kompaktiškums ir sutaupoma vietos. Lengvas sandėliavimas / patogus pervežimas automobilyje. Integruotos priedų saugojimo zonos sutrumpina pasiruošimo darbui laiką.
Patogus priedų saugojimas
  • Laikiklis, skirtas pritvirtinti antgalį putoms.
  • EASY!Lock TR20 leidžia paviršių valymo antgalį laikyti ant įrenginio.
  • Praktiškas antgalių skyrius rotaciniam antgaliui.
Lengvas aptarnavimas
  • Lengvas priėjimas prie cilindro galvutės dėka atviro įrenginio korpuso dugno.
  • Greitas priėjimas prie įrenginio elektros komutacinės dėžutės tiesiog lengvai nuėmus dangtį.
  • Didelis, lengvai pasiekiamas vandens filtras siurblio apsaugai nuo purvo dalelių, esančių vandenyje.
Veiksmingi ir laiką taupantys sprendimai
  • Naujas EASY!Force aukšto slėgio pistoletas.
  • Tvirta ir patikima EASY!Lock srieginių jungčių sistema. 5 kartus greitesnis srieginis sujungimas, lyginant su įprastomis srieginių jungčių sistemomis.
Padidintas energijos efektyvumas
  • Atnaujintas 3 stūmoklių ašinis siurblys su žymiai mažesniais srauto ir slėgio nuostoliais.
  • 20 procentų didesnis valymo našumas bei efektyvesnis energijos naudojimas.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Fazių skaičius (Ph) 1
Įtampa (V) 230
Dažnis (Hz) 50
Vandens srautas (l/h) 560
Tiekiamo vandens temperatūra (°C) 60
Darbinis slėgis (bar/MPa) 150 / 15
Maks. slėgis (bar/MPa) 225 / 22,5
Galingumas (kW) 3,1
Maitinimo kabelis (m) 5
Vandens įvadas 3/4″
Spalva Antracitas
Svoris (su priedais) (kg) 31,8
Svoris (su pakuote) (kg) 35,9
Matmenys (I x P x A) (mm) 400 x 455 x 966

Komplektacija

  • Purškimo pistoletas: EASY!Force
  • Purkštuvas: 840 mm
  • Padidintos galios antgalis
  • Rotacinis antgalis

Įranga

  • Aukšto slėgio žarnos ilgis: 15 m
  • Aukšto slėgio žarnos tipas: Premium kokybė
  • Integruota aukšto slėgio žarnos ritė
  • Slėgio išjungiklis
Aukšto slėgio plovykla HD 6/15 MX Plus
Aukšto slėgio plovykla HD 6/15 MX Plus
Aukšto slėgio plovykla HD 6/15 MX Plus
Aukšto slėgio plovykla HD 6/15 MX Plus
Aukšto slėgio plovykla HD 6/15 MX Plus
Videos
Pritaikymo sritys
  • Idealiai tinka valymo įmonėms, amatininkams, statybinių paslaugų teikėjams ar komunaliniame ūkyje
Priedai
Valymo priemonės
HD 6/15 MX Plus atsarginės dalys

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