Aukšto slėgio plovykla HD 6/15 MXA Plus
Kompaktiškas HD 6/15 MXA Plus aukšto slėgio valymo įrenginys su kintamos srovės varikliu, žarnos rite patogiam aukšto slėgio žarnos naudojimui, 150 bar darbiniu slėgiu ir automatine slėgio sumažinimo sistema.
Mobilus aukšto slėgio valymo įrenginys HD 6/15 MXA Plus turi slėgio jutiklį, integruotą ritę patogiam aukšto slėgio žarnos naudojimui ir saugojimui suvyniojus, bei daugybę priedų laikymo ir saugojimo galimybių. Naujas, tvirtas 3 stūmoklių ašinis siurblys su žalvarine cilindro galvute užtikrina, kad manevringas ir kompaktiškas įrenginys tarnaus ilgą laiką, tuo pačiu metu sunaudodamas mažiau energijos ir padidindamas valymo efektyvumą apie 20%. Naujas EASY!Force aukšto slėgio pistoletas naudoja aukšto slėgio sukuriamą atatrankos jėgą ir taip sumažina jėgą, reikalingą pistoleto laikymui, o EASY!Lock srieginių jungčių sistema leidžia penkis kartus greičiau keisti naudojamus antgalius ar kitus priedus, lyginant su įprastomis srieginėmis jungtimis, neprarandant jungties tvirtumo ar ilgaamžiškumo. Visa tai užtikrina, kad nepavargsite dirbdami ir sutaupysite laiko keisdami priedus. Automatinė slėgio sumažinimo sistema efektyviai ir patikimai apsaugo aukšto slėgio įrenginio komponentus nuo apkrovų, įrenginiui esant budėjimo režime. Aukšto slėgio siurblys ir elektroniniai komponentai yra lengvai pasiekiami dėl techninei priežiūrai patogaus įrenginio dizaino.
Savybės ir privalumai
Integruota automatinė ritė žarnai
- Maksimalus komfortas dirbant su aukšto slėgio įrenginiu.
- Trumpas pasiruošimo darbui laikas dėka greito žarnos išvyniojimo / suvyniojimo.
- Padidintas darbo saugumas, sumažinant galimybę užkliuvimui už aukšto slėgio žarnos.
Praplatintas stovas
- Padidintas įrenginio atraminis paviršius.
- Padidintas stabilumas įrenginiui esant vertikalioje pozicijoje.
Aukštos kokybės įranga
- Automatinė slėgio sumažinimo sistema apsaugo įrenginio komponentus ir prailgina jų tarnavimo laiką.
- Galingas, 2 polių, oru aušinamas elektrinis variklis.
- Aukštos kokybės žalvarinė cilindro galvutė.
Patogus priedų saugojimas
- Laikiklis, skirtas pritvirtinti antgalį putoms.
- EASY!Lock TR20 leidžia paviršių valymo antgalį laikyti ant įrenginio.
- Praktiškas antgalių skyrius rotaciniam antgaliui.
Didelis mobilumas
- Įrenginio rankena gali būti ištraukiama / sustumiama vieno mygtuko paspaudimu, taip padidinamas įrenginio kompaktiškums ir sutaupoma vietos.
- Lengvas sandėliavimas / patogus pervežimas automobilyje.
- Integruotos priedų saugojimo zonos sutrumpina pasiruošimo darbui laiką.
Lankstus veikimas
- Sukurta naudoti vertikaliai ir horizontaliai.
- Maksimalus stabilumas dirbant horizontalioje padėtyje, kadangi ratukai neliečia žemės.
Lengvas aptarnavimas
- Lengvas priėjimas prie cilindro galvutės dėka atviro įrenginio korpuso dugno.
- Greitas priėjimas prie įrenginio elektros komutacinės dėžutės tiesiog lengvai nuėmus dangtį.
- Didelis, lengvai pasiekiamas vandens filtras siurblio apsaugai nuo purvo dalelių, esančių vandenyje.
Veiksmingi ir laiką taupantys sprendimai
- Naujas EASY!Force aukšto slėgio pistoletas.
- Tvirta ir patikima EASY!Lock srieginių jungčių sistema. 5 kartus greitesnis srieginis sujungimas, lyginant su įprastomis srieginių jungčių sistemomis.
Padidintas energijos efektyvumas
- Atnaujintas 3 stūmoklių ašinis siurblys su žymiai mažesniais srauto ir slėgio nuostoliais.
- 20 procentų didesnis valymo našumas bei efektyvesnis energijos naudojimas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|560
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|60
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|150 / 15
|Maks. slėgis (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Galingumas (kW)
|3,1
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Vandens įvadas
|3/4″
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|35,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|39
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|400 x 455 x 966
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: EASY!Force
- Purkštuvas: 840 mm
- Padidintos galios antgalis
- Rotacinis antgalis
Įranga
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 15 m
- Aukšto slėgio žarnos tipas: Lanksti (Flex)
- Integruota aukšto slėgio žarnos ritė
- ANTI!Twist
- Slėgio išjungiklis
Videos
Pritaikymo sritys
- Idealiai tinka valymo įmonėms, amatininkams, statybinių paslaugų teikėjams ar komunaliniame ūkyje
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Valymo priemonės
HD 6/15 MXA Plus atsarginės dalys
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