Aukšto slėgio plovykla HD 6/15 P Modul
Kompaktiškas HD 6/15 M St motorinis siurblys, skirtas naudoti stacionariai, su kintamosios srovės varikliu, sieniniu tvirtinimu, 600 litrų per valandą srautu ir automatine slėgio mažinimo galimybe.
Naujai sukurtas 3 stūmoklių ašinis siurblys su su kietais nerūdijančio plieno stūmokliais yra mūsų galingo HD 6/15 M St motorinio siurblio su kintamosios srovės varikliu šerdis. Tai užtikrina iki 20% didesnį energijos vartojimo efektyvumą ir valymo efektyvumą, garantuoja ilgą tarnavimo laiką ir užtikrina 150 barų darbinį slėgį. Siekiant apsaugoti siurblį, įmontuotas vandens filtras, kuris patikimai pašalina nešvarumus iš įsiurbto vandens. Automatinė slėgio sumažinimo funkcija taip pat apsaugo siurblį ir kitus aukšto slėgio komponentus nuo galimų apkrovų veikiant budėjimo režimu. Be to, vidutinės klasės mašina pasižymi ypač patogiu dizainu paslaugoms ir patogumui, o tai reiškia, kad visus svarbius komponentus galima lengvai pasiekti. Nesvarbu, ar jis naudojamas vertikalioje, ar horizontalioje padėtyje: sumani 3 taškų atrama mašinos gale užtikrina lengvą vertikalų montavimą ant sienų (arba horizontaliai kaip įmontuotą mašiną).
Savybės ir privalumai
Aukštos kokybės įrangaAutomatinė slėgio sumažinimo sistema apsaugo įrenginio komponentus ir prailgina jų tarnavimo laiką. Galingas, 2 polių, oru aušinamas elektrinis variklis. Aukštos kokybės žalvarinė cilindro galvutė.
Lankstus veikimasSukurta naudoti vertikaliai ir horizontaliai.
Paruošta stacionariam darbuiPaprastas ir tvirtas 3 taškų tvirtinimas prie sienos. Vietą taupantis, kompaktiškas dizainas. Integruotos priedų saugojimo zonos sutrumpina pasiruošimo darbui laiką.
Lengvas aptarnavimas
- Lengvas priėjimas prie cilindro galvutės dėka atviro įrenginio korpuso dugno.
- Greitas priėjimas prie įrenginio elektros komutacinės dėžutės tiesiog lengvai nuėmus dangtį.
- Didelis, lengvai pasiekiamas vandens filtras siurblio apsaugai nuo purvo dalelių, esančių vandenyje.
Padidintas energijos efektyvumas
- Atnaujintas 3 stūmoklių ašinis siurblys su žymiai mažesniais srauto ir slėgio nuostoliais.
- 20 procentų didesnis valymo našumas bei efektyvesnis energijos naudojimas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|560
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|60
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|150 / 15
|Maks. slėgis (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Galingumas (kW)
|3,1
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Vandens įvadas
|3/4″
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|20,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|22,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|290 x 300 x 565
Įranga
- Slėgio išjungiklis
Videos
Pritaikymo sritys
- Idealiai tinka valymo įmonėms, amatininkams, statybinių paslaugų teikėjams ar komunaliniame ūkyje
Priedai
Valymo priemonės
HD 6/15 P Modul atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.