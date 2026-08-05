Aukšto slėgio plovykla HD 6/16-4 MXA Plus
Puikūs eksploataciniai duomenys (700 l valandinis vandens kiekis esant 160 bar darbiniam slėgiui) ir patogi žarnos ritė - štai kuoHD 6/16-4 MXA Plus šsiskiria kasdieniame komerciniame naudojime.
Mūsų kompaktiškas, mobilus HD 6/16-4 MXA Plus aukšto slėgio įrenginys be šildymo su 4 polių lėtaeigiu vienfaziu varikliu stebina patogiu aptarnavimui dizainu ir dideliu naudojimo lankstumu. Integruota žarnos ritė be galo palengvina darbą su aukšto slėgio žarna, o naujai sukurtas tvirtas 3 stūmoklių ašinis siurblys su žalvarine cilindro galvute įspūdingai 20 % padidina valymo našumą ir energijos vartojimo efektyvumą, kartu užtikrindamas ilgą tarnavimo laiką. Aukštos kokybės komponentus saugo automatinė slėgio mažinimo funkcija ir didelis vandens filtras. Naujoviški sprendimai užtikrina, kad dirbtumėte nepavargdami ir sutaupytumėte tvirtinimo ir nuėmimo laiko: EASY!Force aukšto slėgio pistoletas naudoja aukšto slėgio srovės atoveikio jėgą, kad laikymo jėga sumažėtų iki nulio, o EASY!Lock greito atjungimo jungtys leidžia dirbti penkis kartus greičiau nei įprastos sraigtinės jungtys, nesumažinant tvirtumo ir ilgaamžiškumo. Dėl išmanių sprendimų priedus iki pat papildomo puodelio putų lanceto galima laikyti tiesiai ant mašinos ir saugiai transportuoti.
Savybės ir privalumai
Integruota automatinė ritė žarnai
- Maksimalus komfortas dirbant su aukšto slėgio įrenginiu.
- Trumpas pasiruošimo darbui laikas dėka greito žarnos išvyniojimo / suvyniojimo.
- Padidintas darbo saugumas, sumažinant galimybę užkliuvimui už aukšto slėgio žarnos.
Praplatintas stovas
- Padidintas įrenginio atraminis paviršius.
- Padidintas stabilumas įrenginiui esant vertikalioje pozicijoje.
Aukštos kokybės įranga
- Automatinė slėgio sumažinimo sistema apsaugo įrenginio komponentus ir prailgina jų tarnavimo laiką.
- Galingas, 4 polių mažų apsukų elektros variklis.
- Aukštos kokybės žalvarinė cilindro galvutė.
Patogus priedų saugojimas
- Laikiklis, skirtas pritvirtinti antgalį putoms.
- EASY!Lock TR20 leidžia paviršių valymo antgalį laikyti ant įrenginio.
- Praktiškas antgalių skyrius rotaciniam antgaliui.
Didelis mobilumas
- Įrenginio rankena gali būti ištraukiama / sustumiama vieno mygtuko paspaudimu, taip padidinamas įrenginio kompaktiškums ir sutaupoma vietos.
- Lengvas sandėliavimas / patogus pervežimas automobilyje.
- Integruotos priedų saugojimo zonos sutrumpina pasiruošimo darbui laiką.
Lankstus veikimas
- Sukurta naudoti vertikaliai ir horizontaliai.
- Maksimalus stabilumas dirbant horizontalioje padėtyje, kadangi ratukai neliečia žemės.
Lengvas aptarnavimas
- Lengvas priėjimas prie cilindro galvutės dėka atviro įrenginio korpuso dugno.
- Greitas priėjimas prie įrenginio elektros komutacinės dėžutės tiesiog lengvai nuėmus dangtį.
- Didelis, lengvai pasiekiamas vandens filtras siurblio apsaugai nuo purvo dalelių, esančių vandenyje.
Veiksmingi ir laiką taupantys sprendimai
- Naujas EASY!Force aukšto slėgio pistoletas.
- Tvirta ir patikima EASY!Lock srieginių jungčių sistema. 5 kartus greitesnis srieginis sujungimas, lyginant su įprastomis srieginių jungčių sistemomis.
Padidintas energijos efektyvumas
- Atnaujintas 3 stūmoklių ašinis siurblys su žymiai mažesniais srauto ir slėgio nuostoliais.
- 20 procentų didesnis valymo našumas bei efektyvesnis energijos naudojimas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|600
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|up to 60
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|160 / 16
|Maks. slėgis ( )
|240 / 24
|Galingumas (kW)
|3,3
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Vandens įvadas
|3/4″
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|43,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|47
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|400 x 455 x 966
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: EASY!Force
- Purkštuvas: 840 mm
- Padidintos galios antgalis
- Rotacinis antgalis
Įranga
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 15 m
- Aukšto slėgio žarnos tipas: Lanksti (Flex)
- Integruota aukšto slėgio žarnos ritė
- ANTI!Twist
- Slėgio išjungiklis
Videos
Pritaikymo sritys
- Idealiai tinka transporto priemonių valymui, statybų ar logistikos sektoriuose, bei pramonėje.
Priedai
Valymo priemonės
HD 6/16-4 MXA Plus atsarginės dalys
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