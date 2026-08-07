Aukšto slėgio plovykla HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary edition
Puikūs eksploataciniai duomenys (700 l/val vandens našumas, esant 160 bar darbiniam slėgiui) ir patogi žarnos ritė - taip apibūdinamas HD 7/16-4 MX
Mūsų kompaktiškas, mobilus, aukšto slėgio plovimo įrenginys HD 7/16-4 MX su 4 polių, lėtų apsukų trifaziu varikliu įtikina plačia įrangos įvairove, patogiu aptarnavimo įrenginio išdėstymu ir dideliu pritaikymo lankstumu. Integruota žarnos ritė supaprastina darbą su aukšto slėgio žarna, naujai sukurtas tvirtas 3 stūmoklių ašinis siurblys su žalvarine cilindro galvute įspūdingai 20 proc. padidina valymo našumą ir energijos vartojimo efektyvumą ir kartu užtikrina ilgą tarnavimo laiką. Automatinis slėgio ribotuvas ir didelis vandens filtras užtikrina aukštos kokybės komponentų apsaugą. Inovatyvūs sprendimai užtikrina lengvą darbą ir laiko taupymą montuojant ir išmontuojant: Aukšto slėgio pistoletas EASY!Force naudoja aukšto slėgio srovės atoveikio jėgą, kad laikymo jėga būtų sumažinta iki nulio, o greito atlaisvinimo jungtys EASY!Lock leidžia iki 5 kartų greičiau keisti priedus, palyginti su įprastinėmis srieginėmis jungtimis, nedarant jokio neigiamo poveikio tvirtumui ir ilgaamžiškumui. Dėl išmanių sprendimų tiesiai ant įrenginio yra tinkamos vietos priedams, įskaitant papildomai pasirenkamą putų generatorių.
Savybės ir privalumai
Aukštos kokybės įrangaAutomatinė slėgio sumažinimo sistema apsaugo įrenginio komponentus ir prailgina jų tarnavimo laiką. Galingas, 4 polių mažų apsukų elektros variklis. Aukštos kokybės žalvarinė cilindro galvutė.
Lankstus veikimasSukurta naudoti vertikaliai ir horizontaliai. Maksimalus stabilumas dirbant horizontalioje padėtyje, kadangi ratukai neliečia žemės.
Didelis mobilumasĮrenginio rankena gali būti ištraukiama / sustumiama vieno mygtuko paspaudimu, taip padidinamas įrenginio kompaktiškums ir sutaupoma vietos. Lengvas sandėliavimas / patogus pervežimas automobilyje. Integruotos priedų saugojimo zonos sutrumpina pasiruošimo darbui laiką.
Patogus priedų saugojimas
- Laikiklis, skirtas pritvirtinti antgalį putoms.
- EASY!Lock TR20 leidžia paviršių valymo antgalį laikyti ant įrenginio.
- Praktiškas antgalių skyrius rotaciniam antgaliui.
Lengvas aptarnavimas
- Lengvas priėjimas prie cilindro galvutės dėka atviro įrenginio korpuso dugno.
- Greitas priėjimas prie įrenginio elektros komutacinės dėžutės tiesiog lengvai nuėmus dangtį.
- Didelis, lengvai pasiekiamas vandens filtras siurblio apsaugai nuo purvo dalelių, esančių vandenyje.
Veiksmingi ir laiką taupantys sprendimai
- Naujas EASY!Force aukšto slėgio pistoletas.
- Tvirta ir patikima EASY!Lock srieginių jungčių sistema. 5 kartus greitesnis srieginis sujungimas, lyginant su įprastomis srieginių jungčių sistemomis.
Padidintas energijos efektyvumas
- Atnaujintas 3 stūmoklių ašinis siurblys su žymiai mažesniais srauto ir slėgio nuostoliais.
- 20 procentų didesnis valymo našumas bei efektyvesnis energijos naudojimas.
Integruota aukšto slėgio žarnos ritė.
- Maksimalus komfortas dirbant su aukšto slėgio įrenginiu.
- Trumpas pasiruošimo darbui laikas dėka greito žarnos išvyniojimo / suvyniojimo.
- Padidintas darbo saugumas, sumažinant galimybę užkliuvimui už aukšto slėgio žarnos.
Praplatintas stovas
- Padidintas įrenginio atraminis paviršius.
- Padidintas stabilumas įrenginiui esant vertikalioje pozicijoje.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|350 - 700
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|60
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Maks. slėgis (bar/MPa)
|240 / 24
|Galingumas (kW)
|4,2
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Vandens įvadas
|3/4″
|Spalva
|Juoda
|Svoris (su priedais) (kg)
|42,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|47,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|400 x 455 x 966
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: EASY!Force
- Purkštuvas: 840 mm
- Padidintos galios antgalis
- Rotacinis antgalis
- Vandens srauto reguliatorius
Įranga
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 15 m
- Aukšto slėgio žarnos tipas: Lanksti (Flex)
- Aukšto slėgio žarnos techniniai duomenys: DN 6, 250 bar
- Integruota aukšto slėgio žarnos ritė
- ANTI!Twist
- Slėgio išjungiklis
Pritaikymo sritys
- Idealiai tinka transporto priemonių valymui, statybų ar logistikos sektoriuose, bei pramonėje.
Priedai
Valymo priemonės
HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary edition atsarginės dalys
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