Aukšto slėgio plovykla HD 7/17 MXA Plus
170 bar darbinis vandens slėgis, 3 stūmoklių ašinis siurblys ir žarnos ritė - mobilus HD 7/17 MXA Plus žavi kasdieniuose darbuose. Techninei priežiūrai patogi įrenginio konstrukcija.
Integruotos aukšto slėgio žarnos ritės dėka, galingo ir mobilaus aukšto slėgio valymo įrenginio HD 7/17 MXA Plus aukšto slėgio žarnos naudojimas ir saugojimas po darbo jau negali būti paprastesnis ir saugesnis. Visi techninės priežiūros komponentai yra lengvai prieinami, o įvairūs priedai, kaip, kad rotacinis antgalis, paviršių valymo antgalis ar putų purškimo antgalis gali būti laikomi tiesiog ant įrenginio ir lengvai transportuojami kartu su įrenginiu. Trijų fazių variklis ir naujai sukurta aukšto slėgio siurblio technologija bei slėgio jutiklis, užtikrina iki 20 procentų efektyvesnį energijos naudojimą ir tuo pat metu aukštesnę valymo kokybę. Į komplektaciją įeinanti automatinė slėgio sumažinimo sistema, užtikrina aukšto slėgio komponentų apsaugą nuo apkrovų, įrenginiui esant budėjimo režime. Kitos ypatybės: "EASY!Force" aukšto slėgio pistoletas naudoja aukšto slėgio atatrankos jėgą ir taip sumažina jėgą, reikalingą pistoleto laikymui; "EASY!Lock" greito srieginio sujungimo sistema, kuri leidžia penkis kartus greičiau keisti antgalius ar priedus nei naudojant įprastus srieginius sujungimus, tuo pat metu neprarandant tvirtumo ar ilgaamžiškumo. HD 7/17 MX gali būti naudojamas tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje.
Savybės ir privalumai
Integruota automatinė ritė žarnai
- Maksimalus komfortas dirbant su aukšto slėgio įrenginiu.
- Trumpas pasiruošimo darbui laikas dėka greito žarnos išvyniojimo / suvyniojimo.
- Padidintas darbo saugumas, sumažinant galimybę užkliuvimui už aukšto slėgio žarnos.
Praplatintas stovas
- Padidintas įrenginio atraminis paviršius.
- Padidintas stabilumas įrenginiui esant vertikalioje pozicijoje.
Aukštos kokybės įranga
- Automatinė slėgio sumažinimo sistema apsaugo įrenginio komponentus ir prailgina jų tarnavimo laiką.
- Galingas, 2 polių, oru aušinamas elektrinis variklis.
- Aukštos kokybės žalvarinė cilindro galvutė.
Patogus priedų saugojimas
- Laikiklis, skirtas pritvirtinti antgalį putoms.
- EASY!Lock TR20 leidžia paviršių valymo antgalį laikyti ant įrenginio.
- Praktiškas antgalių skyrius rotaciniam antgaliui.
Didelis mobilumas
- Įrenginio rankena gali būti ištraukiama / sustumiama vieno mygtuko paspaudimu, taip padidinamas įrenginio kompaktiškums ir sutaupoma vietos.
- Lengvas sandėliavimas / patogus pervežimas automobilyje.
- Integruotos priedų saugojimo zonos sutrumpina pasiruošimo darbui laiką.
Lankstus veikimas
- Sukurta naudoti vertikaliai ir horizontaliai.
- Maksimalus stabilumas dirbant horizontalioje padėtyje, kadangi ratukai neliečia žemės.
Lengvas aptarnavimas
- Lengvas priėjimas prie cilindro galvutės dėka atviro įrenginio korpuso dugno.
- Greitas priėjimas prie įrenginio elektros komutacinės dėžutės tiesiog lengvai nuėmus dangtį.
- Didelis, lengvai pasiekiamas vandens filtras siurblio apsaugai nuo purvo dalelių, esančių vandenyje.
Veiksmingi ir laiką taupantys sprendimai
- Naujas EASY!Force aukšto slėgio pistoletas.
- Tvirta ir patikima EASY!Lock srieginių jungčių sistema. 5 kartus greitesnis srieginis sujungimas, lyginant su įprastomis srieginių jungčių sistemomis.
Padidintas energijos efektyvumas
- Atnaujintas 3 stūmoklių ašinis siurblys su žymiai mažesniais srauto ir slėgio nuostoliais.
- 20 procentų didesnis valymo našumas bei efektyvesnis energijos naudojimas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|700
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|60
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|170 / 17
|Maks. slėgis (bar/MPa)
|255 / 25,5
|Galingumas (kW)
|4,2
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Vandens įvadas
|3/4″
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|37,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|41
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|400 x 455 x 966
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: EASY!Force
- Purkštuvas: 840 mm
- Padidintos galios antgalis
- Rotacinis antgalis
Įranga
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 15 m
- Aukšto slėgio žarnos tipas: Lanksti (Flex)
- Integruota aukšto slėgio žarnos ritė
- ANTI!Twist
- Slėgio išjungiklis
Videos
Pritaikymo sritys
- Idealiai tinka transporto priemonių valymui, statybų ar logistikos sektoriuose, bei pramonėje.
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Valymo priemonės
HD 7/17 MXA Plus atsarginės dalys
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