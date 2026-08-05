Aukšto slėgio plovykla HD 7/17 P Modul

HD 7/17 M St siurblio blokas su galingu ir tvirtu 3 stūmoklių ašiniu siurbliu su grūdinto nerūdijančio plieno stūmokliais, trifaziu varikliu ir tvirtinimu prie sienos stacionariam naudojimui.

Su tiekimo našumu kuris sieka 700 l/h ir dabiniu slėgiu kuris gali siekti iki 170 barų. Mūsų galingas HD 7/17 M St motorinis įrenginys su trifaziu varikliu ir slėgio jungiklio valdymu, našiai dirba net kasdienėmis sąlygomis. Naujai išvystyta siurblių technologija su 3 stūmoklių ašiniu siurbliu su grūdinto nerūdijančio plieno stūmokliais ir žalvarine cilindro galva garantuoja ilgą tarnavimo laiką ir padidina energijos vartojimo efektyvumą bei valymo efektyvumą bent 20%. Įrenginys skirtas stacionariam naudojimui, į galima montuoti ir valdyti tiek horizontaliai, tiek vertikaliai. 3 taškų atrama leidžia tvirtinti vertikaliai arba horizontaliai. Prieiga prie aukšto slėgio siurblio ir elektroninių komponentų yra lengva, todėl patogi aptarnavimui - pats siurblys yra efektyviai apsaugotas nuo nešvarumų regeneruojamame vandenyje naudojant didelį vandens filtrą.

Savybės ir privalumai
Aukšto slėgio plovykla HD 7/17 P Modul: Aukštos kokybės įranga
Aukštos kokybės įranga
Automatinė slėgio sumažinimo sistema apsaugo įrenginio komponentus ir prailgina jų tarnavimo laiką. Galingas, 2 polių, oru aušinamas elektrinis variklis. Aukštos kokybės žalvarinė cilindro galvutė.
Aukšto slėgio plovykla HD 7/17 P Modul: Lankstus veikimas
Lankstus veikimas
Sukurta naudoti vertikaliai ir horizontaliai.
Aukšto slėgio plovykla HD 7/17 P Modul: Paruošta stacionariam darbui
Paruošta stacionariam darbui
Paprastas ir tvirtas 3 taškų tvirtinimas prie sienos. Vietą taupantis, kompaktiškas dizainas. Tvirta plastikinė važiuoklė patikimai apsaugo siurblį nuo pažeidimų ir nešvarumų.
Lengvas aptarnavimas
  • Lengvas priėjimas prie cilindro galvutės dėka atviro įrenginio korpuso dugno.
  • Greitas priėjimas prie įrenginio elektros komutacinės dėžutės tiesiog lengvai nuėmus dangtį.
  • Didelis, lengvai pasiekiamas vandens filtras siurblio apsaugai nuo purvo dalelių, esančių vandenyje.
Padidintas energijos efektyvumas
  • Atnaujintas 3 stūmoklių ašinis siurblys su žymiai mažesniais srauto ir slėgio nuostoliais.
  • 20 procentų didesnis valymo našumas bei efektyvesnis energijos naudojimas.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Fazių skaičius (Ph) 3
Įtampa (V) 400
Dažnis (Hz) 50
Vandens srautas (l/h) 700
Tiekiamo vandens temperatūra (°C) 60
Darbinis slėgis (bar/MPa) 170 / 17
Maks. slėgis (bar/MPa) 255 / 25,5
Galingumas (kW) 4,2
Maitinimo kabelis (m) 5
Vandens įvadas 3/4″
Spalva Antracitas
Svoris (su priedais) (kg) 23,2
Svoris (su pakuote) (kg) 25,7
Matmenys (I x P x A) (mm) 290 x 300 x 565

Įranga

  • Slėgio išjungiklis
Aukšto slėgio plovykla HD 7/17 P Modul
Aukšto slėgio plovykla HD 7/17 P Modul
Aukšto slėgio plovykla HD 7/17 P Modul
Aukšto slėgio plovykla HD 7/17 P Modul
Aukšto slėgio plovykla HD 7/17 P Modul
Videos
Pritaikymo sritys
  • Idealiai tinka transporto priemonių valymui, statybų ar logistikos sektoriuose, bei pramonėje.
Priedai
Valymo priemonės
HD 7/17 P Modul atsarginės dalys

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