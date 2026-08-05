Aukšto slėgio plovykla HD 7/17 P Modul
HD 7/17 M St siurblio blokas su galingu ir tvirtu 3 stūmoklių ašiniu siurbliu su grūdinto nerūdijančio plieno stūmokliais, trifaziu varikliu ir tvirtinimu prie sienos stacionariam naudojimui.
Su tiekimo našumu kuris sieka 700 l/h ir dabiniu slėgiu kuris gali siekti iki 170 barų. Mūsų galingas HD 7/17 M St motorinis įrenginys su trifaziu varikliu ir slėgio jungiklio valdymu, našiai dirba net kasdienėmis sąlygomis. Naujai išvystyta siurblių technologija su 3 stūmoklių ašiniu siurbliu su grūdinto nerūdijančio plieno stūmokliais ir žalvarine cilindro galva garantuoja ilgą tarnavimo laiką ir padidina energijos vartojimo efektyvumą bei valymo efektyvumą bent 20%. Įrenginys skirtas stacionariam naudojimui, į galima montuoti ir valdyti tiek horizontaliai, tiek vertikaliai. 3 taškų atrama leidžia tvirtinti vertikaliai arba horizontaliai. Prieiga prie aukšto slėgio siurblio ir elektroninių komponentų yra lengva, todėl patogi aptarnavimui - pats siurblys yra efektyviai apsaugotas nuo nešvarumų regeneruojamame vandenyje naudojant didelį vandens filtrą.
Savybės ir privalumai
Aukštos kokybės įrangaAutomatinė slėgio sumažinimo sistema apsaugo įrenginio komponentus ir prailgina jų tarnavimo laiką. Galingas, 2 polių, oru aušinamas elektrinis variklis. Aukštos kokybės žalvarinė cilindro galvutė.
Lankstus veikimasSukurta naudoti vertikaliai ir horizontaliai.
Paruošta stacionariam darbuiPaprastas ir tvirtas 3 taškų tvirtinimas prie sienos. Vietą taupantis, kompaktiškas dizainas. Tvirta plastikinė važiuoklė patikimai apsaugo siurblį nuo pažeidimų ir nešvarumų.
Lengvas aptarnavimas
- Lengvas priėjimas prie cilindro galvutės dėka atviro įrenginio korpuso dugno.
- Greitas priėjimas prie įrenginio elektros komutacinės dėžutės tiesiog lengvai nuėmus dangtį.
- Didelis, lengvai pasiekiamas vandens filtras siurblio apsaugai nuo purvo dalelių, esančių vandenyje.
Padidintas energijos efektyvumas
- Atnaujintas 3 stūmoklių ašinis siurblys su žymiai mažesniais srauto ir slėgio nuostoliais.
- 20 procentų didesnis valymo našumas bei efektyvesnis energijos naudojimas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|700
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|60
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|170 / 17
|Maks. slėgis (bar/MPa)
|255 / 25,5
|Galingumas (kW)
|4,2
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Vandens įvadas
|3/4″
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|23,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|25,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|290 x 300 x 565
Įranga
- Slėgio išjungiklis
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Pritaikymo sritys
- Idealiai tinka transporto priemonių valymui, statybų ar logistikos sektoriuose, bei pramonėje.
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HD 7/17 P Modul atsarginės dalys
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