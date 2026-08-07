Aukšto slėgio plovykla HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer
Labai tvirtas, aukšto slėgio plovimo įrenginys HD 8/18-4 M Cage be vandens pašildymu, skirtas sudėtingam komerciniam naudojimui.
Mobilus aukšto slėgio plovimo įrenginys HD 8/18-4 M Cage pasižymi itin tvirta rėmo konstrukcija. Tai užtikrina apsaugą sudėtingo mobiliojo naudojimo ir dažno transportavimo metu. Šis įrenginys gali veikti tiek vertikaliai, tiek horizontaliai, suteikdamas maksimalų lankstumą ir stabilumą. Su aukšto slėgio pistoletu EASY!Force, ir greito atjungimo jungtimis EASY!Lock, leidžiančiomis 5 kartus greičiau prijungti ir atjungti priedus, darbas tampa lengvas ir greitas, neprarandant patikimumo. Vandens srautas ir darbinis slėgis patogiai valdomi tiesiai ant pistoleto su servo valdikliu. Įrenginyje sumontuotas patikimas 4 polių lėtai veikiantis trifazis variklis su slėgio jungikliu, o 3 stūmoklių ašinis siurblys su žalvarine galvute sumažina energijos poreikį maždaug 20 procentų. Standartinėje komplektacijoje yra automatinis slėgio mažinimas ir didelis vandens smulkus filtras, skirti aukšto slėgio komponentų
Savybės ir privalumai
Patvarus ir tvirtas
- Tvirtas vamzdinio plieno rėmas apsaugo visus komponentus.
- Dėl vamzdinio plieninio rėmo įrenginį galima nesunkiai pritvirtinti ar pririšti tarnybinėje transporto priemonėje.
- Tvirta plastikinė važiuoklė patikimai apsaugo siurblį nuo pažeidimų ir nešvarumų.
Aukštos kokybės įranga
- Automatinė slėgio sumažinimo sistema apsaugo įrenginio komponentus ir prailgina jų tarnavimo laiką.
- Galingas, 4 polių mažų apsukų elektros variklis.
- Aukštos kokybės žalvarinė cilindro galvutė.
Lengvas aptarnavimas
- Lengvas priėjimas prie cilindro galvutės dėka atviro įrenginio korpuso dugno.
- Greitas priėjimas prie įrenginio elektros komutacinės dėžutės tiesiog lengvai nuėmus dangtį.
- Didelis, lengvai pasiekiamas vandens filtras siurblio apsaugai nuo purvo dalelių, esančių vandenyje.
Padidintas energijos efektyvumas
- Atnaujintas 3 stūmoklių ašinis siurblys su žymiai mažesniais srauto ir slėgio nuostoliais.
- 20 procentų didesnis valymo našumas bei efektyvesnis energijos naudojimas.
Veiksmingi ir laiką taupantys sprendimai
- Naujas EASY!Force aukšto slėgio pistoletas.
- Tvirta ir patikima EASY!Lock srieginių jungčių sistema. 5 kartus greitesnis srieginis sujungimas, lyginant su įprastomis srieginių jungčių sistemomis.
Lankstus veikimas
- Sukurta naudoti vertikaliai ir horizontaliai.
Patogus priedų saugojimas
- Laikiklis, skirtas pritvirtinti antgalį putoms.
- EASY!Lock TR20 leidžia paviršių valymo antgalį laikyti ant įrenginio.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|760
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|60
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Maks. slėgis (bar/MPa)
|270 / 27
|Galingumas (kW)
|4,6
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Vandens įvadas
|3/4″
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|46,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|51,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|460 x 420 x 970
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: EASY!Force
- Purkštuvas: 840 mm
- Padidintos galios antgalis
- Rotacinis antgalis
- Vandens srauto reguliatorius
- Antgalis putoms
Įranga
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 15 m
- Aukšto slėgio žarnos tipas: Premium kokybė
- ANTI!Twist
- Slėgio išjungiklis
Videos
Pritaikymo sritys
- Idealiai tinka transporto priemonių valymui, statybų ar logistikos sektoriuose, bei pramonėje.
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