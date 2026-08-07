Aukšto slėgio plovykla HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
„HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further“ – tai riboto leidimo juodos spalvos šalto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginys, 30 % pagamintas iš perdirbto plastiko ir tiekiamas su išskirtiniais priedais: „eco!Booster“.
Riboto leidimo juodos spalvos „HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further“ aukšto slėgio plovimo įrenginys, 30 % pagamintas iš perdirbto plastiko¹⁾ ir tiekiamas su išskirtiniais priedais – tai kompaktiškas ir galingas aukšto slėgio plovimo įrenginys su 4 polių, lėto greičio trifaziu varikliu. Tvari konstrukcija, kurios sudėtyje naudojama 30 % perdirbtų medžiagų, atitinka aukščiausius ekologinius standartus ir padeda tausoti vertingus išteklius. Aplinkai nekenksminga pakuotė be EPS sudėtyje (pagaminta iš korinio gofruoto kartono) užtikrina patikimą amortizaciją ir dėl savo žirnių krakmolo dangos apsaugo įrenginį nuo įbrėžimų. Dėl automatinės spyruoklinės žarnos ritės įrenginį paprasčiau naudoti, reikia mažiau laiko jam paruošti, o jo eksploatacija tampa saugesnė. Ištraukiama stūmimo rankena ir integruotos priedų laikymo galimybės užtikrina puikų įrenginio mobilumą, o jam saugoti reikia nedaug vietos. Galingas 3 stūmoklių ašinis siurblys su žalvarine cilindro galvute ir automatinė slėgio mažinimo funkcija užtikrina ilgą įrenginio tarnavimo laiką. Įrenginio priedai: 1 litras RM 82N valiklio su antgaliu putoms, antgalio LED šviestuvas ir „eco!Booster“ antgalis. Integruotas „EASY!Lock TR20“laikiklis suteikia vietos priedams. Dėl tiesioginės prieigos prie siurblio ir elektros dėžutės paprasčiau atlikti techninę priežiūrą ir aptarnavimą.
Savybės ir privalumai
Automatinė, spyruoklinė žarnos ritėMaksimalus komfortas dirbant su aukšto slėgio įrenginiu. Trumpas pasiruošimo darbui laikas dėka greito žarnos išvyniojimo / suvyniojimo. Padidintas darbo saugumas, sumažinant galimybę užkliuvimui už aukšto slėgio žarnos.
Aukštos kokybės priedai1 litras RM 82N ploviklio ir putų antgalis „eco!Booster“ greitam ir švelniam valymui. Antgalio šviestuvas darbui blogo apšvietimo sąlygomis.
Tvarumo savybėsKonstrukcijos sudėtyje yra 30 % perdirbto plastiko¹⁾. Pakuotė be EPS: dėl korinio gofruoto kartono užtikrina patikimą, aplinkai nekenksmingą amortizacinę apsaugą ir apsaugo lengvai pažeidžiamus paviršius dėl įbrėžimams atsparios dangos, pagamintos iš žirnių krakmolo. „eco!Booster“ padidina valymo efektyvumą, padeda taupyti vandenį ir energiją.
Paprasta priežiūra ir labai lengvas aptarnavimas
- Tiesioginė patogi prieiga prie siurblio.
- Lengvas priėjimas prie cilindro galvutės dėka atviro įrenginio korpuso dugno.
- Greitas priėjimas prie įrenginio elektros komutacinės dėžutės tiesiog lengvai nuėmus dangtį.
Didelis mobilumas
- Kompaktiškas įrenginys, kuriam reikia mažiau erdvės, nes stūmimo rankeną galima įtraukti vienu mygtuko paspaudimu.
- Patogus laikymas tarnybinėse transporto priemonėse.
- Integruotos priedų saugojimo zonos sutrumpina pasiruošimo darbui laiką.
Patogus priedų saugojimas
- Laikiklis, skirtas pritvirtinti antgalį putoms.
- EASY!Lock TR20 leidžia paviršių valymo antgalį laikyti ant įrenginio.
- Praktiškas antgalių skyrius rotaciniam antgaliui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|380 - 760
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|60
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Galingumas (kW)
|4,6
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Vandens įvadas
|3/4″
|Spalva
|Juoda
|Svoris (su priedais) (kg)
|49,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|53,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|400 x 455 x 966
¹⁾ Tik įrenginys, visos plastikinės dalys, išskyrus priedus.
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: EASY!Force
- Purkštuvas: 840 mm
- Padidintos galios antgalis
- Rotacinis antgalis
- eco!Booster
- Vandens srauto reguliatorius
- Greita jungtis
- Antgalis putoms
Įranga
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 15 m
- Aukšto slėgio žarnos tipas: Lanksti (Flex)
- Integruota aukšto slėgio žarnos ritė
- ANTI!Twist
- Slėgio išjungiklis
Pritaikymo sritys
- Idealiai tinka transporto priemonių valymui, statybų ar logistikos sektoriuose, bei pramonėje.
Priedai
Valymo priemonės
HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further atsarginės dalys
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