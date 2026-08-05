Aukšto slėgio plovykla HD 8/18-4 MXA Plus *EU
Puikūs našumo duomenys (vandens srautas 760 l/val, esant 180 bar darbiniam vandens slėgiui) ir patogi žarnos ritė išskiria HD 8/18-4 MXA Plus iš kitų panašių įrenginių.
Mobilus aukšto slėgio valymo įrenginys HD 8/18-4 MXA Plus be vandens pašildymo su 4 polių lėtaeigiu trijų fazių varikliu daro įspūdį savo įrangos įvairove, patogia konstrukcija ir plačiomis panaudojimo galimybėmis. Integruotos aukšto slėgio žarnos ritės dėka, įrenginį yra saugiau naudoti, o baigus darbą žarną patogiai laikykite suvyniotą. Naujas, tvirtas 3 stūmoklių ašinis siurblys su žalvarine cilindrų galvute pagerina valymo efektyvumą ir energijos taupymą apie 20 procentų bei užtikrina ilgaamžiškumą. Automatinė slėgio sumažinimo sistema apsaugo aukštos kokybės komponentus nuo perkrovų įrenginiui esant budėjimo režime. Inovatyvūs sprendimai užtikrina darbą be nuovargio ir greitesnį priedų keitimą: "EASY!Force" aukšto slėgio pistoletas naudoja aukšto slėgio sukuriamą atatrankos jėgą ir taip sumažina jėgą, reikalingą pistoleto laikymui, o "EASY!Lock" greito srieginio sujungimo sistema leidžia penkis kartus greičiau keisti antgalius ir priedus nei naudojant įprastus srieginius sujungimus, tuo pačiu neprarandant tvirtumo ar ilgaamžiškumo. Sumanių sprendimų dėka įvairūs priedai gali būti laikomi tiesiog ant įrenginio tam skirtuose laikikliuose ir lengvai transportuojami kartu su įrenginiu.
Savybės ir privalumai
Integruota automatinė ritė žarnaiMaksimalus komfortas dirbant su aukšto slėgio įrenginiu. Trumpas pasiruošimo darbui laikas dėka greito žarnos išvyniojimo / suvyniojimo. Padidintas darbo saugumas, sumažinant galimybę užkliuvimui už aukšto slėgio žarnos.
Praplatintas stovasPadidintas įrenginio atraminis paviršius. Padidintas stabilumas įrenginiui esant vertikalioje pozicijoje.
Aukštos kokybės įrangaAutomatinė slėgio sumažinimo sistema apsaugo įrenginio komponentus ir prailgina jų tarnavimo laiką. Galingas, 4 polių mažų apsukų elektros variklis. Aukštos kokybės žalvarinė cilindro galvutė.
Patogus priedų saugojimas
- Laikiklis, skirtas pritvirtinti antgalį putoms.
- EASY!Lock TR20 leidžia paviršių valymo antgalį laikyti ant įrenginio.
- Praktiškas antgalių skyrius rotaciniam antgaliui.
Didelis mobilumas
- Įrenginio rankena gali būti ištraukiama / sustumiama vieno mygtuko paspaudimu, taip padidinamas įrenginio kompaktiškums ir sutaupoma vietos.
- Lengvas sandėliavimas / patogus pervežimas automobilyje.
- Integruotos priedų saugojimo zonos sutrumpina pasiruošimo darbui laiką.
Lankstus veikimas
- Sukurta naudoti vertikaliai ir horizontaliai.
- Maksimalus stabilumas dirbant horizontalioje padėtyje, kadangi ratukai neliečia žemės.
Lengvas aptarnavimas
- Lengvas priėjimas prie cilindro galvutės dėka atviro įrenginio korpuso dugno.
- Greitas priėjimas prie įrenginio elektros komutacinės dėžutės tiesiog lengvai nuėmus dangtį.
- Didelis, lengvai pasiekiamas vandens filtras siurblio apsaugai nuo purvo dalelių, esančių vandenyje.
Veiksmingi ir laiką taupantys sprendimai
- Naujas EASY!Force aukšto slėgio pistoletas.
- Tvirta ir patikima EASY!Lock srieginių jungčių sistema. 5 kartus greitesnis srieginis sujungimas, lyginant su įprastomis srieginių jungčių sistemomis.
Padidintas energijos efektyvumas
- Atnaujintas 3 stūmoklių ašinis siurblys su žymiai mažesniais srauto ir slėgio nuostoliais.
- 20 procentų didesnis valymo našumas bei efektyvesnis energijos naudojimas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|380 - 760
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|60
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Maks. slėgis (bar/MPa)
|270 / 27
|Galingumas (kW)
|4,6
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Vandens įvadas
|3/4″
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|45,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|49,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|400 x 455 x 966
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: EASY!Force
- Purkštuvas: 840 mm
- Padidintos galios antgalis
- Rotacinis antgalis
- Vandens srauto reguliatorius
Įranga
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 15 m
- Aukšto slėgio žarnos tipas: Lanksti (Flex)
- Integruota aukšto slėgio žarnos ritė
- ANTI!Twist
- Slėgio išjungiklis
Videos
Pritaikymo sritys
- Idealiai tinka transporto priemonių valymui, statybų ar logistikos sektoriuose, bei pramonėje.
Priedai
Valymo priemonės
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