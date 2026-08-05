Aukšto slėgio plovykla HDS 13/20 -4 St EU-I
Sukurtas naudoti nuolat ir be kompromisų: HDS 13/20-4 St stacionarus karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginys su skystojo kuro degikliu plauna iki 1300 litrų vandens per valandą srautu esant 200 barų slėgiui.
HDS 13/20-4 St – tai stacionarus karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginys su skystojo kuro degikliu. Jo 4 polių mažo greičio elektros variklis pagamina daugybę galios – jis tiesiog sukurtas naudoti nuolat sudėtingomis sąlygomis be jokių kompromisų. Tvirtas siurblys su alkūniniu velenu ir žalvarine cilindro galvute suteikia galimybę valymo darbams naudoti iki 1300 litrų vandens per valandą esant 200 barų slėgiui. Didelis vandens filtras saugo siurblį nuo purvo dalelių. Integruotas vandens rezervuaras yra apsaugotas nuo kalkių nuosėdų. Ploviklį įsiurbia ir tiksliai dozuoja vožtuvas. Yra įrengtas indikatorius, nurodantis, kad baigėsi ploviklis. Elektroninė skystojo kuro degiklio ir visos įrangos stebėsena užtikrina aukštą eksploatacinės saugos lygį. Intuityvus sukamasis jungiklis arba nuotolinio valdymo pultas, kurį galima įsigyti papildomai, supaprastina valdymą. Be to, įrengimo ir priežiūros procesas taip pat suprojektuotas taip, kad būtų patogus naudotojui. HDS 13/20-4 St plovimo įrenginiui siūlomas platus priedų asortimentas, tad įrenginys gali būti pritaikytas įvairiausioms valymo užduotims. Galima papildomai įsigyti slėgio matuoklį ir laikmatį, antrąjį ploviklio dozavimomazgą ir slėgio mažinimo sistemą.
Savybės ir privalumai
Našus alkūninio veleno siurblys.Tvirtas alkūninio veleno siurblys su žalvarine cilindro galva ir aukštos kokybės medžiagomis užtikrina ilgaamžiškumą. Patikimas, patvarus ir našus Kärcher alkūninio veleno siurblys užtikrina optimalų slėgį. Ilgesnis tarnavimo laikas, mažesnis priežiūros poreikis ir mažesnės išlaidos. Idealiai tinka pramoniniam naudojimui.
4 polių mažo greičio elektros variklisVandeniu aušinamas variklis užtikrina ypatingą efektyvumą ir patvarumą 4 polių, lėtaeigis elektros variklis garantuoja ilgalaikį patvarumą. Didelis našumas ir efektyvumas.
Patikimi „Kärcher“ degikliai, užtikrinantys maksimalų efektyvumąDidelio našumo skystojo kuro degiklis su vertikalia šildymo rite ir nepertraukiamu uždegimu be detonacijos. Pasitelkus patikrintą ir efektyvią „Kärcher“ degiklio technologiją, užtikrinamos mažos kuro sąnaudos. Degiklis, pasižymintis dideliu efektyvumu (> 91 %), mažomis degalų sąnaudomis ir labai mažomis išmetamųjų dujų emisijomis.
Aukštos kokybės įranga
- Integruotas vandens rezervuaras su apsauga nuo kalkių ir tuščios talpyklos indikatoriumi saugo šildymo ritę ir visą sistemą nuo kalkių nuosėdų.
- Patvarus korpusas ir rėmas pagaminti iš milteliniu būdu dažyto plieno.
Elektroninės priežiūros sistema, užtikrinanti saugesnį darbą.
- Išsijungia nuotėkio arba fazės gedimo atveju.
- Automatinis išsijungimas dėl per mažos arba per didelės įtampos.
- Automatinė apsauga nuo vandens trūkumo ar perkaitimo.
Paprastas ir intuityvus naudojimas
- Tik vienas sukamasis jungiklis visoms funkcijoms garantuoja paprastą naudojimą, nereikia jokių ilgų mokymų.
- Praktiškas klaidų rodymas iš karto informuoja naudotojus ir taupo laiką.
- Simboliai yra suprantami intuityviai, todėl įrenginį paprasta naudoti ir valdyti.
Didelis skaidrus smulkaus tinklelio vandens filtras
- Lengvai pasiekiamas vandens filtras siurblio apsaugai nuo purvo dalelių, esančių vandenyje.
- Saugo visus aukšto slėgio komponentus
- Integruotą vandens filtrą galima išimti ir išvalyti be jokių įrankių.
Ypač lankstus
- Įrenginį taip pat galima valdyti nuotolinio valdymo pultu.
- „Kärcher“ siūlo platų aukšto slėgio plovimo įrenginių priedų asortimentą, kuriame rasite tinkamą priedą kiekvienai valymo užduočiai ir kiekvienam tikslui.
Valymo priemonės įsiurbimo ir dozavimo sistema užtikrina dar geresnius valymo rezultatus
- Patogiam ir tiksliam valymo priemonių dozavimui.
- Valymo priemonė gali būti dozuojama per dozavimo mechanizmą.
Paprasta priežiūra ir labai lengvas aptarnavimas
- Lengva prieiga prie serviso ir priežiūros komponentų.
- Visapusiškos techninės priežiūros tinklas, kurį sudaro aukštos kvalifikacijos techninės priežiūros specialistai.
- Klaidų kodų, eksploatacinės būsenos, siurblio techninės priežiūros intervalų rodymas ir netinkamo degiklio ir viso įrenginio veikimo stebėsena palengvina techninę priežiūrą.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|min. 700 - max. 1300
|Darbinis slėgis (bar)
|200
|Maks. slėgis (bar)
|235
|Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C) (°C)
|max. 80
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 30
|Galingumas (kW)
|9,5
|Kuro sąnaudos, pilna apkrova (kg/h)
|9,1
|Šilumos energija (kW)
|108
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Vandens įvadas
|1″
|vienu metu vartotojų skaičius
|1
|Mobilumas
|Stacionarus
|Apsauga (A)
|25
|Svoris (su priedais) (kg)
|160
|Svoris (su pakuote) (kg)
|170
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1142 x 578 x 790
Komplektacija
- Liepsnos monitorius
- Pasiruošęs srauto reguliavimui
- Paruoštas nuotoliniam valdymui
- Padidintos galios antgalis
- Ploviklio naudojimo funkcija: Siurbimas
Įranga
- Alyvos matuoklė
- Alyvos stebėjimo stikliukas
- su integruota valymo priemonės dalinimo sistema
- RM1 dozavimas
- Sausos eigos apsauga
- Didelis smulkaus tinklelio vandens filtras
- Saugojimo rezervuaras su plūdiniu vožtuvu
- Alkūninio veleno siurblys su keraminiais stūmokliais
- Vandeniu aušinamas variklis
- Rėmas ir dangtis: Plienas dengtas milteliniu būdu
Pritaikymo sritys
- Žemės ūkio traktorių, mašinų ir padargų valymas
- Universalus pritaikymas pramoninėje aplinkoje, pvz., gamybinėms patalpoms valyti
- Mašinų ir įrangos plovimas aukštu slėgiu statybos, žemės ūkio ir komunaliniame sektoriuose
- Tinka naudoti gamybinėse salėse, sandėliuose, logistikos pastatuose ir sunkiosios pramonės objektuose
- Intensyvus aukšto slėgio plovimas ekstremaliems užteršimams pašalinti žemės ūkio ir statybos sektoriuose
- Mašinoms ir transporto priemonėms valyti
- Idealiai tinka naudoti maisto ir chemijos pramonėje
- Žemės ūkis
- Viešosios paslaugos
- Idealiai tinka automobilių dirbtuvėms, automobilių nuomos įmonėms, automobilių plovimo centrams, statybos paslaugų rangovams, prekybos specialistams, mažoms statybos įmonėms, mažiems garažams, ūkiams ir kt.
Priedai
Valymo priemonės
HDS 13/20 -4 St EU-I atsarginės dalys
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