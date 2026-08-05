Aukšto slėgio plovykla HDS 8/18 -4 St EU-I
Tvirtas, tinkamas naudoti nuolat, patvarios konstrukcijos: HDS 8/18-4 St stacionarus karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginys su skystojo kuro degikliu patikimai atlieka netgi sudėtingas valymo užduotis.
HDS 8/18-4 St – tai stacionarus karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginys su skystojo kuro degikliu ir aukščiausios kokybės įranga, sukurtas sudėtingiems darbams ir tinkamas naudoti nuolat. 4 polių mažo greičio elektros variklis generuoja daugybę galios. Tvirtas siurblys su alkūniniu velenu ir žalvarine cilindro galvute sukuria aukštą slėgį ir nesunkiai tiekia didelius karšto vandens kiekius. Didelis vandens filtras saugo siurblį nuo purvo dalelių. Integruotas vandens rezervuaras yra apsaugotas nuo kalkių nuosėdų. Ploviklį įsiurbia ir tiksliai dozuoja vožtuvas. Yra įrengtas indikatorius, nurodantis, kad baigėsi ploviklis. Elektroninė skystojo kuro degiklio ir visos įrangos stebėsena užtikrina aukštą eksploatacinės saugos lygį. Intuityvus sukamasis jungiklis arba nuotolinio valdymo pultas, kurį galima įsigyti papildomai, supaprastina valdymą. Be to, įrengimo ir priežiūros procesas taip pat suprojektuotas taip, kad būtų patogus naudotojui. HDS 8/18-4 St plovimo įrenginiui siūlomas platus priedų asortimentas, tad įrenginys gali būti pritaikytas įvairiausioms valymo užduotims. Galima papildomai įsigyti slėgio matuoklį ir laikmatį, antrąjį ploviklio dozavimo mazgą ir slėgio mažinimo sistemą.
Savybės ir privalumai
Tvirtas siurblys su alkūniniu velenu ir žalvarine cilindro galvute
- Patikimas, patvarus ir našus Kärcher alkūninio veleno siurblys užtikrina optimalų slėgį.
- Ilgaamžis ir patvarus
- Ilgesnis tarnavimo laikas, mažesnis priežiūros poreikis ir mažesnės išlaidos. Idealiai tinka pramoniniam naudojimui.
Aukštos kokybės įranga
- Integruotas vandens rezervuaras su apsauga nuo kalkių ir tuščios talpyklos indikatoriumi saugo šildymo ritę ir visą sistemą nuo kalkių nuosėdų.
- Patvarus korpusas ir rėmas pagaminti iš milteliniu būdu dažyto plieno.
- Ploviklio įleidimo įvadas su dozavimo vožtuvu ir tuščios talpyklos indikatoriumi yra įtrauktas į standartinį tiekimo komplektą, taip pat yra galimybė papildomai įsigyti antrą.
Vandeniu aušinamas 4 polių elektros variklis (šildomas alyva).
- 4 polių, lėtaeigis elektros variklis garantuoja ilgalaikį patvarumą.
- Vandeniu aušinamas variklis užtikrina ypatingą efektyvumą ir patvarumą
- Išskirtinai maža variklio vibracija.
Patikimi „Kärcher“ degikliai, užtikrinantys maksimalų efektyvumą
- Didelio našumo skystojo kuro degiklis su vertikalia šildymo rite ir nepertraukiamu uždegimu be detonacijos.
- Stačios konstrukcijos modelis apsaugo nuo kondensacijos ir korozijos.
- Labai efektyvi, patikrinta ir „Pagaminta Vokietijoje“ degiklio technologija.
Elektroninės priežiūros sistema, užtikrinanti saugesnį darbą.
- Automatinis išsijungimas nuotėkio ar fazės sutrikimo atveju.
- Automatinis išjungimas esant žemai įtampai arba perkrovai.
- Liepsnos ir emisijų temperatūros stebėsena, apsauga nuo vandens trūkumo ir viršslėgio, tuščios talpyklos indikatorius, apsaugantis nuo kalkių, ir sutrikimų stebėsenos funkcija užtikrina saugų, ilgalaikį įrenginio eksploatavimą.
Patogus naudoti.
- Tik vienas sukamasis jungiklis visoms funkcijoms garantuoja paprastą naudojimą, nereikia jokių ilgų mokymų.
- Paprasta koncepcija, suprantami simboliai ir aiškiai išdėstytas valdymo skydelis.
- Praktiškas klaidų rodymas iš karto informuoja naudotojus ir taupo laiką.
Valymo priemonės įsiurbimo ir dozavimo sistema užtikrina dar geresnius valymo rezultatus
- Tiksliam, kintamam valiklio dozavimui.
Paprasta priežiūra ir labai lengvas aptarnavimas
- Lengva prieiga prie serviso ir priežiūros komponentų.
- Visapusiškos techninės priežiūros tinklas, kurį sudaro aukštos kvalifikacijos techninės priežiūros specialistai.
- Klaidų kodų, eksploatacinės būsenos, siurblio techninės priežiūros intervalų rodymas ir netinkamo degiklio ir viso įrenginio veikimo stebėsena palengvina techninę priežiūrą.
Didelis skaidrus smulkaus tinklelio vandens filtras
- Didelis, lengvai pasiekiamas vandens filtras siurblio apsaugai nuo purvo dalelių, esančių vandenyje.
- Integruotą vandens filtrą galima išimti ir išvalyti be jokių įrankių.
- Ilgesnis komponentų ir viso įrenginio tarnavimo laikas.
Ypač lankstus
- Įrenginį taip pat galima valdyti nuotolinio valdymo pultu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|500 - 800
|Darbinis slėgis (bar)
|180
|Maks. slėgis (bar)
|215
|Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C) (°C)
|max. 80
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 30
|Galingumas (kW)
|5,5
|Kuro sąnaudos, pilna apkrova (kg/h)
|5,1
|Šilumos energija (kW)
|61
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Vandens įvadas
|1″
|vienu metu vartotojų skaičius
|1
|Mobilumas
|Stacionarus
|Apsauga (A)
|16
|Svoris (su priedais) (kg)
|160
|Svoris (su pakuote) (kg)
|170
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1142 x 578 x 790
Komplektacija
- Liepsnos monitorius
- Pasiruošęs srauto reguliavimui
- Paruoštas nuotoliniam valdymui
- Padidintos galios antgalis
- Ploviklio naudojimo funkcija: Siurbimas
Įranga
- Alyvos matuoklė
- Alyvos stebėjimo stikliukas
- su integruota valymo priemonės dalinimo sistema
- RM1 dozavimas
- Sausos eigos apsauga
- Didelis smulkaus tinklelio vandens filtras
- Saugojimo rezervuaras su plūdiniu vožtuvu
- Alkūninio veleno siurblys su keraminiais stūmokliais
- Vandeniu aušinamas variklis
- Rėmas ir dangtis: Plienas dengtas milteliniu būdu
Pritaikymo sritys
- Mašinoms ir transporto priemonėms valyti
- Idealiai tinka įvairioms transporto ir logistikos sektoriaus reikmėms
- Idealiai tinka naudoti maisto ir chemijos pramonėje
- Skirta gamybos, logistikos ir sunkiosios pramonės salėms bei sandėliams
- Gyvulių tvartų valymas žemės ūkyje
- Gamybinėse patalpose ir dirbtuvėse, kur reikia karšto vandens
- Idealiai tinka automobilių salonams, automobilių nuomos įmonėms ir degalinėms
- Idealiai tinka valyti pramoninėje aplinkoje, pavyzdžiui, gamybos patalpoms valyti.
- Viešosios paslaugos
- Žemės ūkio traktorių, mašinų ir padargų valymas
Priedai
Valymo priemonės
HDS 8/18 -4 St EU-I atsarginės dalys
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