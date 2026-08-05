Aukšto slėgio plovykla HD 10/19-4 St H
Lengvai valdomas stacionarus aukšto slėgio plovimo įrenginys, kurio vandens srautas siekia net 1000 l/h. Tvirta ir aukštos kokybės įranga, idealiai tinkanti žemės ūkiui ar maisto pramonei.
Šis stacionarus šalto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginys stebina savo sklandžiu veikimu, 1000 l/h vandens srautu, 190 barų slėgiu ir iki 85 °C vandens padavimo į įrenginį temperatūra. Siurblys apsaugotas dideliu vandens filtru. Ne tik montavimas, bet ir eksploatavimas bei priežiūra yra ypač paprasti ir patogūs naudotojui. Elektroninės stebėsenos funkcija ir klaidų indikatorius garantuoja aukštą eksploatacinės saugos lygį. Dėl 4 polių mažo greičio elektros variklio įrenginys ilgai tarnauja, o siurblys su alkūniniu velenu ir aukštos kokybės žalvarine cilindro galvute ir nerūdijančio plieno rėmas bei korpusas suteikia įrenginiui tvirtumo. Aukšto slėgio plovimo įrenginyje yra numatyta vandens rezervuaro apsauga nuo kalkių, kurią užtikrina tuščios talpyklos indikatorius, ir apsauga nuo veikimo be vandens. Ploviklis gali būti įtraukiamas ir dozuojamas per vožtuvą ir jam taip pat yra numatytas tuščios talpyklos indikatorius. Įrenginys tiekiamas be priedų, juos galima pasirinkti atskirai pritaikant įrenginį bet kuriai naudojimo vietai. Siūloma įsigyti slėgio matuoklį, laikmatį, antrąjį ploviklio įleidimo įvadą, automatinio slėgio mažinimo įtaisą ir įvairius nuotolinio valdymo įrenginius.
Savybės ir privalumai
Aukštos kokybės įrangaVandens rezervuaras su vožtuvu, apsauga nuo kalkių ir veikimo be vandens. Ypač tvirtas nerūdijančio plieno rėmas ir korpusas. Paruoštas nuotolinio valdymo įrenginiams prijungti.
Patvarus ir tvirtasYpač tvirtas nerūdijančio plieno rėmas ir korpusas. 4 polių, lėtaeigis elektros variklis garantuoja ilgalaikį patvarumą. Patikimas, patvarus ir našus Kärcher alkūninio veleno siurblys užtikrina optimalų slėgį.
Elektroninės priežiūros sistema, užtikrinanti saugesnį darbą.Išsijungia esant vandens trūkumui, yra budėjimo režimo, techninės priežiūros, klaidos LED lemputės. Automatinis išsijungimas dėl per mažos arba per didelės įtampos. Išsijungia nuotėkio arba fazės gedimo atveju.
Patogus naudoti.
- Tik vienas sukamasis jungiklis visoms funkcijoms garantuoja paprastą naudojimą, nereikia jokių ilgų mokymų.
- Ypač patogu naudoti dėl suprantamų simbolių. Nebereikia daug laiko reikalaujančio instruktažo.
- LED lemputės rodo svarbius pranešimus apie eksploatacinę būseną
Didelis priedų ir papildomų įtaisų pasirinkimas.
- Galima įsigyti slėgio matuoklį ir praėjusio laiko skaitiklį.
- Galima įsigyti automatinio slėgio mažinimo įtaisą.
Ploviklio įleidimo įvadas su vožtuvu ir tuščios talpyklos indikatoriumi
- Ploviklio įsiurbimo sistema su dozavimo vožtuvu ir tuščios talpyklos indikatoriumi pasižymi ypač aukšta kokybe ir yra įtraukti į standartinį įrenginio komplektą.
- Galima įsigyti ploviklio įleidimo įvadą su vožtuvu ir tuščios talpyklos indikatoriumi
- Ploviklio dozavimo blokas įsiurbimo pusėje.
Tvirta konstrukcija sudėtingoms darbo sąlygoms
- Skirtas kasdieniniam naudojimui
- Ilgesnis tarnavimo laikas, mažesnis priežiūros poreikis ir mažesnės išlaidos. Idealiai tinka pramoniniam naudojimui.
- Dėl karšto vandens naudojimo žymiai padidėja valymo efektyvumas.
Integruotas didelis vandens filtras
- Didelis smulkusis vandens filtras optimaliai siurblio apsaugai.
- Lengvai pasiekiamas, lengvai valomas.
- Saugo visus aukšto slėgio komponentus
Lengvas montavimas ir priežiūra
- Prireikus atlikti techninę priežiūrą, visi komponentai yra greitai ir lengvai pasiekiami.
- Laiką ir sąnaudas taupantis įrenginys vietoje.
- Visapusiškos techninės priežiūros tinklas, kurį sudaro aukštos kvalifikacijos techninės priežiūros specialistai.
Greitai paruošiamas darbui bet kuriuo metu
- Galimas vienu mygtuko paspaudimu, be laiko nustatymo galimybės ir gabenant mobilias mašinas.
- Siurblys įsijungia, kai tik įjungiamas paleidimo pistoletas, leidžiantis patogiai dirbti iš bet kurio tiekimo taško.
- Stacionarus montavimas be pavojaus: Jokio užteršimo ar palaidų žarnų
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|500 - 1000
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|50 - 190 / 5 - 19
|Maks. slėgis (bar/MPa)
|250 / 25
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|85
|Galingumas (kW)
|7
|Apsauga (A)
|16
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Vandens įvadas
|1″
|Naudotojų kiekis
|1
|Mobilumas
|Stacionarus
|Svoris (su priedais) (kg)
|89
|Svoris (su pakuote) (kg)
|98,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|800 x 605 x 600
Komplektacija
- Vandens srauto reguliatorius
- Padidintos galios antgalis
- Rėmas ir dangtis: Nerūdijantis plienas
- Pasiruošęs srauto reguliavimui
- su integruota valymo priemonės dalinimo sistema
Įranga
- Alkūninio veleno siurblys su keraminiais stūmokliais
- Slėgio siurblys
- Apsauga nuo apkalkėjimo
- Sausos eigos apsauga
- Didelis smulkaus tinklelio vandens filtras
- Saugojimo rezervuaras su plūdiniu vožtuvu
- Paruoštas nuotoliniam valdymui
- RM1 dozavimas
- Alyvos stebėjimo stikliukas
- Alyvos matuoklė
- Oru aušinamas variklis
Pritaikymo sritys
- Idealus valymo užduotims maisto pramonėje
- Idealiai tinka naudoti maisto, kosmetikos ir chemijos pramonėje
- Idealiai tinka valyti pramoninėje aplinkoje, pavyzdžiui, gamybos patalpoms valyti.
- Transporto priemonių ir įrenginių valymas automobilių, pramonės ir žemės ūkio sektoriuose
- Gyvulių tvartų valymas žemės ūkyje
- Tinka naudoti gamybinėse salėse, sandėliuose, logistikos pastatuose ir sunkiosios pramonės objektuose
- Žemės ūkis
- Mašinų ir įrangos plovimas aukštu slėgiu statybos, žemės ūkio ir komunaliniame sektoriuose
- Idealiai tinka automobilių dirbtuvėms, automobilių nuomos įmonėms, automobilių plovimo centrams, statybos paslaugų rangovams, prekybos specialistams, mažoms statybos įmonėms, mažiems garažams, ūkiams ir kt.
- Pramonėje
Priedai
Valymo priemonės
HD 10/19-4 St H atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.