Aukšto slėgio plovykla HD 10/21-4St
Naudojimas be rūpesčių, nepriekaištingas saugumas ir tvirtumas – tai galingas stacionarus šalto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginys, sukuriantis 1000 l/h srautą ir 210 barų slėgį.
Šis stacionarus šalto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginys, į kurį paduodamo vandens temperatūra gali siekti iki 60 °C, gali pasigirti 1000 l/h srautu ir įspūdingu 210 barų darbiniu slėgiu. Dėl didelio našumo įrenginį galima naudoti nuolat sunkiomis darbo sąlygomis, pavyzdžiui, žemės ūkio ar pramonės sektoriuose. Tvirtas korpusas ir rėmas, pagaminti iš milteliniu būdu dažyto plieno, stabilus siurblys su alkūniniu velenu ir žalvarine cilindro galvute ir 4 polių mažo greičio vandeniu aušinamas elektros variklis užtikrina įrenginio patvarumą ir ilgą tarnavimo laiką. Įrenginyje taip pat yra integruotas vandens rezervuaras su apsauga nuo veikimo be vandens ir tuščios talpyklos indikatoriumi. Ploviklis tiekiamas per specialų įvadą su dozavimo vožtuvu, o apie tuščią ploviklio talpyklą taip pat praneša indikatorius. Įrenginys valdomas dideliu sukamuoju jungikliu, sukurtu taip, kad jį būtų kuo patogiau naudoti, o montavimo ir priežiūros darbus galima atlikti ypač greitai. Priedai kartu su įrenginiu netiekiami, tačiau juos galima pasirinkti atskirai pagal kiekvieną naudojimo paskirtį. Siūloma įsigyti slėgio matuoklį ir laikmatį, antrąjį ploviklio įleidimo įvadą, automatinio slėgio mažinimo įtaisą ir nuotolinio valdymo įrenginius.
Savybės ir privalumai
Patvarus ir tvirtasPatikimas, patvarus ir našus Kärcher alkūninio veleno siurblys užtikrina optimalų slėgį. 4 polių, lėtaeigis elektros variklis garantuoja ilgalaikį patvarumą. Tvirtas alkūninio veleno siurblys su žalvarine cilindro galva ir aukštos kokybės medžiagomis užtikrina ilgaamžiškumą.
Aukštos kokybės įrangaTvirtas korpusas ir rėmas pagaminti iš milteliniu būdu dažyto plieno. Vandens rezervuaras su plūdiniu vožtuvu ir apsauga nuo veikimo be vandens. Paruoštas nuotolinio valdymo įrenginiams prijungti.
Paprasta naudotiTik vienas sukamasis jungiklis visoms funkcijoms garantuoja paprastą naudojimą, nereikia jokių ilgų mokymų. Praktiškas klaidų rodymas iš karto informuoja naudotojus ir taupo laiką. Ypač patogu naudoti dėl suprantamų simbolių. Nebereikia daug laiko reikalaujančio instruktažo.
Tvirta konstrukcija sudėtingoms darbo sąlygoms
- Tinka kasdieniam naudojimui.
- Gali būti naudojamas sunkiomis darbo sąlygomis.
- Inovatyvus, ilgaamžis, tvirtas ir todėl labai ekonomiškas įrenginys.
Valymo priemonės įpylimas
- Ploviklio įsiurbimo sistema su dozavimo vožtuvu ir tuščios talpyklos indikatoriumi pasižymi ypač aukšta kokybe ir yra įtraukti į standartinį įrenginio komplektą.
- Ploviklio dozavimo blokas įsiurbimo pusėje.
- Galima įsigyti ploviklio įleidimo įvadą su vožtuvu ir tuščios talpyklos indikatoriumi
Visuomet lankstus dėka greito modifikavimo galimybių
- Galima įsigyti automatinio slėgio mažinimo įtaisą.
- Galima įsigyti ploviklio įleidimo įvadą su vožtuvu ir tuščios talpyklos indikatoriumi
- Galima įsigyti slėgio matuoklį ir praėjusio laiko skaitiklį.
Integruotas didelis vandens filtras
- Didelis smulkusis vandens filtras optimaliai siurblio apsaugai.
- Lengvai pasiekiamas, lengvai valomas.
- Saugo visus aukšto slėgio komponentus
Elektroninės priežiūros sistema, užtikrinanti saugesnį darbą.
- Apsaugo siurblį nuo sausosios eigos.
- Išsijungia nuotėkio arba fazės gedimo atveju.
- Apsauga nuo pernelyg didelės ir per žemos įtampos.
Indikatorius: klaidų kodai, eksploatacinė būsena, techninės priežiūros intervalai
- Lengva prieiga prie serviso ir priežiūros komponentų.
- Visapusiškos techninės priežiūros tinklas, kurį sudaro aukštos kvalifikacijos techninės priežiūros specialistai.
Greitai paruošiamas darbui bet kuriuo metu
- Galimas vienu mygtuko paspaudimu, be laiko nustatymo galimybės ir gabenant mobilias mašinas.
- Siurblys įsijungia, kai tik įjungiamas paleidimo pistoletas, leidžiantis patogiai dirbti iš bet kurio tiekimo taško.
- Įrenginys visada paruoštas darbui, kad būtų maksimaliai našus ir lankstus.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|500 - 1000
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|50 - 210 / 5 - 21
|Maks. slėgis (bar/MPa)
|250 / 25
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|60
|Galingumas (kW)
|7,5
|Apsauga (A)
|16
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Vandens įvadas
|1″
|Naudotojų kiekis
|1
|Mobilumas
|Stacionarus
|Svoris (su priedais) (kg)
|74
|Svoris (su pakuote) (kg)
|83,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|800 x 605 x 600
Komplektacija
- Vandens srauto reguliatorius
- Padidintos galios antgalis
- Rėmas ir dangtis: Plienas dengtas milteliniu būdu
- Pasiruošęs srauto reguliavimui
- su integruota valymo priemonės dalinimo sistema
Įranga
- Alkūninio veleno siurblys su keraminiais stūmokliais
- Sausos eigos apsauga
- Didelis smulkaus tinklelio vandens filtras
- Saugojimo rezervuaras su plūdiniu vožtuvu
- Paruoštas nuotoliniam valdymui
- RM1 dozavimas
- Alyvos stebėjimo stikliukas
- Alyvos matuoklė
- Vandeniu aušinamas variklis
Pritaikymo sritys
- Transporto priemonių ir įrenginių valymas automobilių, pramonės ir žemės ūkio sektoriuose
- Mašinų ir įrangos plovimas aukštu slėgiu statybos, žemės ūkio ir komunaliniame sektoriuose
- Idealiai tinka automobilių dirbtuvėms, automobilių nuomos įmonėms, automobilių plovimo centrams, statybos paslaugų rangovams, prekybos specialistams, mažoms statybos įmonėms, mažiems garažams, ūkiams ir kt.
- Universalus pritaikymas pramoninėje aplinkoje, pvz., gamybinėms patalpoms valyti
- Tinka naudoti maisto ir chemijos pramonėje
- Gyvulių tvartų valymas žemės ūkyje
- Idealiai tinka transporto priemonių valymui, statybų ar logistikos sektoriuose, bei pramonėje.
- Idealiai tinka automobilių salonams, automobilių nuomos įmonėms ir degalinėms
- Viešosios paslaugos
Priedai
Valymo priemonės
HD 10/21-4St atsarginės dalys
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